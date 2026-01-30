Ушла из жизни актриса Кэтрин О’Хара — культовая мама Кевина Маккалистера
Канадская актриса Кэтрин О’Хара, известная по ролям в культовых проектах «Шиттс Крик» и «Один дома», скончалась в возрасте 71 года.
Информацию о её смерти подтвердило агентство CAA и издание Page Six. Причины кончины пока не раскрываются.
Карьера О’Хары началась в 1974 году в торонтском театре The Second City. Широкую известность актриса получила в 1988 году после роли Делии Дитц в фильме Тима Бёртона «Битлджус». По-настоящему мировую славу ей принесла роль мамы Кевина Маккалистера в первых двух фильмах франшизы «Один дома».
С супругом Бобом Уэлчем актриса прожила 33 года, у пары двое сыновей — Мэттью (31 год) и Лука (29 лет).
