Ушла из жизни актриса Кэтрин О’Хара — культовая мама Кевина Маккалистера

30 января 2026, 22:16

На 71 году жизни скончалась звезда «Один дома» Кэтрин О’Хара

Кэтрин О’Хара (Фото: Instagram* / @pagesix)

Канадская актриса Кэтрин О’Хара, известная по ролям в культовых проектах «Шиттс Крик» и «Один дома», скончалась в возрасте 71 года.