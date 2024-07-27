Украина захотела запретить российской актрисе участвовать в Венецианском кинофестивале

Фото: istock / Tashka
МИД Украины захотел запретить российской актрисе Чулпан Хаматовой принимать участие в Венецианском кинофестивале. Об этом сказано в заявлении украинского внешнеполитического ведомства в соцсети X (бывший Twitter).
В публикации Хаматову назвали «бывшей сторонницей Путина». Как считает украинский МИД, ее прошлые связи с президентом РФ вызывают вопросы невзирая на то, что артистка давно уехала из страны. Министерство отметило, что те, кто помогал Владимиру Путину укреплять власть, не должны находиться на красных дорожках, пока продолжается украинский конфликт.
Чулпан Хаматова исполнила главную роль в фильме «Тихая жизнь» греческого режиссера Александроса Авранаса. Картину покажут в параллельной программе «Горизонты» Венецианского кинофестиваля, который состоится с 28 августа по 7 сентября.
Ранее была названа цель поездки индийского премьера в Киев после визита в Москву. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Лавров и Блинкен сидели друг напротив друга на встрече с премьером Лаоса
Названа цель поездки индийского премьера в Киев после визита в Москву
В Совфеде ответили на заявление Кулебы о невозможности склонить Киев к диалогу
Чулпан Хаматова исполнила главную роль в фильме «Тихая жизнь» греческого режиссера Александроса Авранаса. Картину покажут в параллельной программе «Горизонты» Венецианского кинофестиваля, который состоится с 28 августа по 7 сентября.
Ранее была названа цель поездки индийского премьера в Киев после визита в Москву. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Лавров и Блинкен сидели друг напротив друга на встрече с премьером Лаоса
Названа цель поездки индийского премьера в Киев после визита в Москву
В Совфеде ответили на заявление Кулебы о невозможности склонить Киев к диалогу
Алина Юрчак