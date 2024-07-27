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Украина захотела запретить российской актрисе участвовать в Венецианском кинофестивале

МИД Украины выступил против участия Чулпан Хаматовой в кинофестивале в Венеции
27 июля 2024, 19:35
Фото: istock / Tashka

Фото: istock / Tashka

МИД Украины захотел запретить российской актрисе Чулпан Хаматовой принимать участие в Венецианском кинофестивале. Об этом сказано в заявлении украинского внешнеполитического ведомства в соцсети X (бывший Twitter).
В публикации Хаматову назвали «бывшей сторонницей Путина». Как считает украинский МИД, ее прошлые связи с президентом РФ вызывают вопросы невзирая на то, что артистка давно уехала из страны. Министерство отметило, что те, кто помогал Владимиру Путину укреплять власть, не должны находиться на красных дорожках, пока продолжается украинский конфликт.

Чулпан Хаматова исполнила главную роль в фильме «Тихая жизнь» греческого режиссера Александроса Авранаса. Картину покажут в параллельной программе «Горизонты» Венецианского кинофестиваля, который состоится с 28 августа по 7 сентября.



Ранее была названа цель поездки индийского премьера в Киев после визита в Москву. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#соцсети
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#украина
Тяжелобольная Селин Дион впервые с 2022 года выступила на публике
Селин Дион выступила на открытии ОИ после заявления о неизлечимой болезни
27 июля 2024, 14:09

Фото: iStock/Sonate

55-летняя канадская певица Селин Дион, сделавшая перерыв в карьере из-за неизлечимой болезни, впервые за долгое время выступила на публике. Об этом пишет Super.ru.
Певица выступила в финале церемонии открытия летних Олимпийских игр–2024 в Париже. Дион исполница «Гимн любви» Эдит Пиаф с Эйфелевой башни.

Исполнительница страдает от редкого неврологического заболевания — синдрома мышечной скованности. Данную болезнь нельзя излечить, к тому же она прогрессирует. Пациенты с таким синдромом испытывают проблемы с подвижностью, поскольку организм атакует собственные нервные клетки.

Уточняется, что на торжественном мероприятии также выступила американская поп-звезда Леди Гага.

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#пациенты
#заболевания
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Розыск за долги, борьба с опухолью и «помощь» Кадырова: Как живут внуки Пугачевой
Неизлечимо больного внука Аллы Пугачевой ищут в РФ за долги
27 июля 2024, 13:55

Фото: Медиасток.рф

Никита Пресняков, внук Аллы Пугачёвой, страдающий неизлечимым заболеванием, оказался в трудной ситуации. После бегства в Соединённые Штаты Америки в 2022 году его разыскивают в России из-за долгов. В материале «Радио 1» расскажем, как живут звездные внуки Примадонны.

Никиту Преснякова ищут за долги

Как стало известно «Комсомольской правде», управляющая компания подала на Преснякова-младшего в суд из-за неоплаченной стоянки для его Lexus. Музыкант, у которого несколько лет назад нашли опухоль, не отвечает на письма и претензии, с ним не удается связаться из-за отсутствия по адресу прописки.

Вместе с этим его жена Алёна Краснова вернулась из США в Москву и провела время с подругой. С какой конкретной целью модель вернулась в российскую столицу, она не уточнила.

Никита, в свою очередь, сейчас гастролирует по американским городам, где исполняет русские хиты 2000-х годов перед эмигрантами.

В 2021 году у Никиты обнаружили полипы желчного пузыря — избыточное разрастание тканей слизистой оболочки органа. Из-за этого медики назначили артисту специальную диету, которая спровоцировала потерю веса.

Как пояснили врачи, вылечить эти опухоли невозможно, можно только приостановить их развитие. В основном полипы образуются из-за нездорового питания. Теперь Преснякову нельзя употреблять жирную и острую пищу, а если он пренебрежет запретом, существует серьезный риск развития онкологии.

Ранее бабушка артиста Елена Преснякова рассказала, что певец очень скучает по России, но возвращаться не собирается из-за страха критики. Она отмечает, что на него здесь «набросятся», припомнив, как он тайно бежал через границу, а сейчас еще и строит карьеру за океаном.
«Хозяйство» Прилучного и нелепая грудь Костенко: зачем Карпович прилетела на Мальдивы вслед за бывшим
«Хозяйство» Прилучного и нелепая грудь Костенко: зачем Карпович прилетела на Мальдивы вслед за бывшим

Куда пропал чеченский внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров

Только чеченскому внуку Пугачевой Дени Байсарову удается оставаться в тени.

Юноша родился во втором браке Кристины Орбакайте с предпринимателем Русланом Байсаровым. Эти отношения принесли немало трудностей певице. В частности, при разводе мужчина отказывался отдавать Дени Кристине и за звёздного наследника велась самая настоящая война.

После решения семейных проблем жизнь Байсарова-младшего вернулась в прежнее русло. Дени всегда стремился к знаниям и когда-то его определили в элитную школу «Президент» вблизи от Рублево-Успенского шоссе. В 16 лет юноша отправился в Центаройский кадетский корпус в Чечне. Ходили слухи, будто на внука Пугачевой повлиял отец Руслан и его близкий друг Рамзан Кадыров, которого в интернете часто называют «дядей» Дени.

Однако выяснилось, что молодой человек самостоятельно принял такое решение. Школу «Призедент» Дени окончил с отличием, затем поехал учиться в Англию — в общем, вел обычную для звездных наследников в РФ жизнь.
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При этом сын Орбакайте хотел оставаться в тени. Казалось бы, при такой знаменитой родне он мог бы еще во время школы сделать невероятную карьеру. Тем более, парень обладает музыкальными способностями. Но Дени решил идти своим путем. Правда, теперь не совсем понятно, каким именно.

Сейчас Орбакайте по-прежнему выступает в РФ, но проживает, в основном, за рубежом.

10 мая Байсарову исполнилось 26 лет. Из-за закрытых комментариев в соцсетях Кристины не удается узнать, куда пропал её младший сын.

Поговаривали, будто бы Байсаров успел покинуть страну по примеру старших родственников и сейчас так же тихо, как и прежде, где-то живет. Существует иное мнение, что Дени чуть ли не единственный среди членов семьи Примадонны, который не хочет уезжать из России. В 2022 году Байсаров в личном блоге сообщал, что наслаждается осенью в Москве. С тех пор прошло уже 2 года, но от чеченского внука Пугачевой нет никаких известий.

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#рф
#сын
#алла пугачёва
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«Дама легкого поведения»: как Алсу намерена оставить мужа без жилья и отказ суда разводить Абрамова
«Дама легкого поведения»: как Алсу намерена оставить мужа без жилья
27 июля 2024, 07:00

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Тема развода певицы Алсу с бизнесменом Яном Абрамовым продолжает обсуждаться не только среди поклонниц певицы, но и является предметом внимания многих публичных деятелей. ​О ​том, почему суд отказался разводить Абрамова и как Алсу намерена оставить супруга без жилья, в материале «Радио 1».

Суд отказался разводить Алсу и Яна Абрамова


Развод пары должен был завершиться еще месяц назад, в день рождения певицы, но суд уже дважды перенес заседание.

Певица Алсу подала на развод
Певица Алсу подала на развод

По информации Mash, 26 июля суд дал паре время до 22 августа 2024 года, чтобы пересмотреть решение.

Между тем ни Алсу, ни Ян на это заседание не явились. Певица уехала на отдых во Францию, а Абрамов прислал вместо себя адвоката Александра Добровинского. Общаясь с прессой, специалист заявил, что его клиент не желает разводиться.

«Ян настаивает на браке. Он хочет жить вместе. Все-таки 18 лет вместе, трое детей. Сегодня разговор идет о том, что у нас период примирения в бракоразводном процессе. Но, к сожалению, Алсу подала в Савеловский суд на раздел имущества. Посмотрим, что из этого получится, но хочется сохранить брак Яну», – передает слова юриста Starhit.

Паре предстоит разделить имущество, которое включает в себя роскошные квартиры в Москве и Лондоне, особняк на Рублевке и поместье с 14 спальнями и конюшней в Крыму.

«Пилотка» не первой свежести и тучный еврей: новые детали в деле о разводе Яна Абрамова и Алсу, с чем останется певица
«Пилотка» не первой свежести и тучный еврей: новые детали в деле о разводе Яна Абрамова и Алсу, с чем останется певица

Что касается причин развода, то Добровинский затруднился дать ответ.

«Что побудило Алсу на это, большая загадка. Женщины очень часто разводятся из-за своих фантазий, сплетен, настроения. Я знаком с Яном много-много лет. Ни разу не видел его с другой женщиной. Мы встречались в разных местах: в клубах, ресторанах, на отдыхе, и я ни разу не слышал от него, чтобы он сказал проходящей мимо "красивая женщина"», – заявил он.

Ранее бизнесмен решил отказаться от имущества и недвижимости на сумму 2,5 миллиарда рублей в пользу Алсу и детей, но певица отказалась от его предложения.

Добровинский заверил, что Ян в любом случае намерен содержать детей и выплачивать алименты сверх установленной судом суммы.

«Эскортницы разрушают семью»: Вероника Степанова винит в скандале Анастасию Решетову


Известная психолог Вероника Степанова поддержала обвинение Алсу в адрес Анастасии Решетовой и назвала модель эскортницей, что последнюю возмутило.

«Если честно, я не успела отследить, в какой именно момент мир заполонили эскортницы. Вероятно, с появлением соцсетей. Да, определенно, при помощи именно этой, хитрораскручиваемой площадки дамы "легкого поведения" быстро смекнули, как повыгоднее продать свою оттопыренную попу. Причем, до боли печально, что в оборот идут не только возрастные папики или сынки богатых родителей, но и самые что ни на есть обычные семейные мужики», – заявила Вероника.

«Низкий социальный статус»: Алсу обвинила Решетову в интимной связи со своим мужем и вранье
«Низкий социальный статус»: Алсу обвинила Решетову в интимной связи со своим мужем и вранье

Психолог подчеркнула, что обманутые супруги вынуждены страдать, в то время как виновницы разлуки не испытывают даже моральных угрызений совести.

«Как-то несправедливо получается, жена несет на себе тяготы и заботы семейной жизни: рожает и воспитывает детей, работает, делает ремонт, создает чистоту и домашний уют, а какие-то, прости Господи, прошмандовки, разрушают семью, снимая все сливки», – подчеркнул Степанова.

Она напомнила, что сейчас в России, согласно статистике, более двух миллионов женщин не получают алименты от бывших мужей.

Анастасия Решетова подала в суд на Веронику Степанову. Психолог наняла адвоката Катю Гордон для представления ее интересов в суде. Правозащитница пообещала разобраться, действительно ли Анастасия была эскортницей.

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#недвижимость
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«Хозяйство» Прилучного и нелепая грудь Костенко: зачем Карпович прилетела на Мальдивы вслед за бывшим
Семьи Прилучного и Тарасова отдыхают на Мальдивах: зачем на острова прилетела Карпович
26 июля 2024, 15:39

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Сразу несколько известных персон из российского шоубиза нежатся на лазурном берегу Мальдив. Для звезды «Мажора» Павла Прилучного и его супруги отдых на островах уже стал традицией. Предпочтение курорту с белым песком отдала и бывшая пассия артиста Мирослава Карпович. О том, что связывает актеров в настоящее время и на что обратили внимание пользователи Сети расскажет редакция «Радио 1».

Что Карпович делает на Мальдивах

Фото: соцсети М. Карпович
38-летняя Мирослава Карпович прилетела на остров в компании молодого человека, предполагают поклонники артистки.

«Счастлива. Мое лучшее утро», — подписала одну из своих публикаций Карпович.

О том, что в личной жизни знаменитости произошли перемены, стало известно в январе прошлого года. Тогда звезда «Папиных дочек» поделилась с аудиторией новостью о том, что новогодние праздники провела в компании избранника. Имя возлюбленного знаменитость не раскрыла. Несмотря на заявления артистки о насыщенной личной жизни, часть ее фанатов полагают, что выбор места отдыха случайным не является и Карпович намеренно прилетела на остров, где проводит время ее бывший возлюбленный.

«Дура вонючая», измены и побои: громкий развод Прилучного, дележка детей и влияние армянской жены
«Дура вонючая», измены и побои: громкий развод Прилучного, дележка детей и влияние армянской жены

Отношения Прилучного и Карпович

Фото: РИА Новости/Михаил Мордасов

Впервые Павел Прилучный был замечен в компании Мирославы Карпович еще будучи женатым. В июне 2020 года пару заметили в Петербурге. Сами актеры афишировать отношения не спешили. Некоторое время спустя Прилучный и Карпович вновь попали в поле зрения прессы. Пара отправилась вместе с детьми актера на отдых в Крым. Тогда же появилась информация, что артисты съехались, и Карпович хозяйничает в доме коллеги.

В это время на артистку обрушился шквал негативных комментариев. Пользователи соцсетей обвиняли актрису в разрушении семьи Прилучного. Не прошла мимо критики в адрес актрисы и блогер Лена Миро.

«Известная разлучница мадам Карпович, быстро прибравшая к рукам хозяйство Павла Прилучного, начала сохнуть. Кости, дряблая кожа, сморщенное всё, будто женщине глубоко за 50. Что происходит? Болезнь, что ли, какая? Сомневаюсь. На диетах и болезнях так не худеют — это нервы. Пойди и повоюй с бывшей-то. Ублажи мужа. Свари борща. Пообщайся с детьми от предыдущего брака. А ведь нужно еще, чтобы дома царил уют и горел абажур над столом», — негодовала блогер.

Расставание актеров, свадьба с Брутян


Отношения Карпович и Прилучного продлились недолго. Причина, по которой пара разорвала отношения, неизвестна. Примечательно, что уже летом 2022 года Прилучный внезапно сообщил о скорой свадьбе с 26-летней актрисой Зепюр Брутян, о которой до этого ни разу не упоминал. Актер через соцсети поблагодарил Карпович за всё, что с ними было, и назвал ее прекрасным человеком.

Тарасов и Костенко на Мальдивах


Фото: соцсети А. Костенко

Бывший муж Ольги Бузовой также регулярно выбирает Мальдивы для отдыха с семьёй. Вот и в этот раз футболист вместе со своей супругой Анастасией Костенко и четырьмя детьми поделился кадрами из отпуска. Фотографии в социальных сетях знаменитостей не оставили общественность равнодушной. Одни отмечают прекрасный внешний вид модели после четырех родов, а другие, напротив, обеспокоены изменениями в формах.

«Бюст как будто слипся, смотрится некрасиво», «У Костенко нелепая грудь», «Ей – (Костенко – прим.ред) снова пора под нож», — негодуют подписчики модели.
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#суд
#соцсети
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#пользователи
#информация
#футболист
#шоу-бизнес
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«Надоевшая рожа»: как Лолита привлекла внимание Останиной и почему теперь ее просят уехать из России
Лолита исполнила песню Пугачевой в Москве и оскорбила гостя: подробности скандала
26 июля 2024, 12:53

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Российская певица Лолита Милявская, ранее принявшая участие в «голой вечеринке», вновь оказалась в центре скандала. Во время своего выступления на концерте в столице артистка исполнила песни покинувших Россию исполнителей. Особенно негодующий от произошедшего известный блогер Пранкер Сорян составил петицию, в которой потребовал запретить певице выступать в стране. О том, что грозит артистке и в чем еще ее уличили во время выступления расскажет редакция «Радио 1».

Скандальный концерт Лолиты


Лолита Милявская на своем концерте в Москве исполнила хит репера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) «Кадиллак» и песню уехавшей из России Аллы Пугачёвой «Монолог». Этот факт возмутил общественность и, в особенности, известного блогера Пранкера Соряна. Он заявил, что Лолита специально исполнила песни из репертуара тех, кто покинул страну и фактически стала предателем.

Сорян отметил, что теперь западная пропаганда сможет активно использовать запись выступления Лолиты и преподносить это так, как ей выгодно с антироссийской точки зрения.
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Лолита нагрубила поклоннику


Как оказалось, присутствующих на концерте Лолиты смутили не только песни из чужого репертуара. Певица нагрубила одному из поклонников, который начал свистеть во время исполнения песни Пугачевой «Монолог». Милявская сочла нормальным осадить недовольных и сделала это в достаточно грубой форме.

«Где тот дебил, который свистит? Цветаева великая сейчас в гробу перевернётся и проклянет!» — заявила со сцены артистка.

Позже Лолита прокомментировала свою выходку и заявила, что мужчина из толпы был пьян и мешал работать.

«Был пьяный, который мешал работать. Просто осадила его под хохот зала», — рассказала артистка журналистам.

Что заявила Останина о Лолите


Инцидент на концерте приковал внимание председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной. Она обратилась к главе МВД страны с просьбой провести проверку в отношении Лолиты Милявской. В обращении Останиной говорится, что Милявская «вела себя провокационно, кричала на зрителей, исполняла песни нецензурного содержания», а также исполняла песни Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и певицы Аллы Пугачевой.

На вопрос журналистов о том, что певица может пожелать депутату Нине Останиной, инициировавшей проверку, Лолита ответила: «Только долгих лет!».

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Лолиту призывают покинуть страну


Возмущенные поведением певицы пользователи Сети призвали Лолиту покинуть Россию.

«Лолита, убирайся с русской земли», — негодует общественность.

«Тех, кто их вернул на сцену, сажать надо», «Неужели у нас нет хороших певцов, кроме этих надоевших рож!» — возмущаются комментаторы.

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#мвд
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#инцидент
#мужчина
#пользователи
#рф
#госдума
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Группа «Мираж» раскрыла влияние «Слова пацана» на свою жизнь
25 июля 2024, 19:40

Фото: iStock/Nutthaseth Vanchaichana

Музыканты группы «Мираж» признались, что после выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», где звучала композиция коллектива, число выступлений группы выросло в несколько раз.
«Если судить по количеству миль, которое прибавляется на наших карточках авиакомпаний, это не менее 200 тысяч километров в год. Если сюда прибавить километры автомобильных и железных дорог, то расстояние, от Земли до Луны, а оно составляет 384 тысяч километров, мы преодолеваем примерно каждые полтора года», — добавил в беседе с Газета.ру лидер группы и гитарист Алексей Горбашов.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявлял, что певец SHAMAN справедливо получил звание заслуженного артиста РФ. Также он поздравлял артиста с новым званием, отметив, что исполнитель является достаточно ярким.

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#лидер
#рф
#музыка
#сериал
#артист
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Порно и БДСМ-сцены: как Лифанов, Брыльска и Крюкова начинали карьеру в фильмах для взрослых
Русские артисты, которые начинали карьеру в фильмах для взрослых
25 июля 2024, 18:50

Фото: РИА Новости/Михаил Озерский

Некоторые полюбившимся многим артисты на заре своей карьеры принимали участие в фильмах для взрослых. Мало кто знает, что когда-то ролики с изображением Евгении Крюковой или Барбары Брыльской передавались только из рук в руки на кассетах и дисках. О том, кто из отечественных кинозвезд начинал карьеру с фильмов с меткой «18+» расскажет редакция «Радио 1».

Барбара Брыльска

Фото: РИА Новости/Галина Кмит

Польская красавица Барбара Брыльска, полюбившаяся зрителям по роли застенчивой учительницы в новогодней комедии «Ирония судьбы или с лёгким паром», ранее была замечена в откровенных сценах. Так, актрисе пришлось раздеться на камеру в картине «Анатомия любви», где она сыграла молодую и горячую девушку Еву.

Любовь Тихомирова

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Эффектная брюнетка Любовь Тихомирова приняла участие в эротических комедиях «Особенности русской бани» (1999), «Баня-2» (2001). Однако широкую известность актриса получила после выхода сериалов «Слава Богу, ты пришел!» и «Воронины». Артистка не любит вспоминать свое телевизионное прошлое, однако иногда признается: «в самом начале карьерного пути приходилось зарабатывать разными путями».

Мария Болтнева

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Актриса из сериала «Глухарь» Мария Болтнева начинала свою карьеру со съемок в откровенных картинах. На полях интернета до сих пор можно встретить ролики, где артистка играет медсестру, оказывающую интимные услуги или участвует в БДСМ сценах. В настоящее время актриса относится к ролям разборчиво и заявляет, что продолжит пробовать себя в разных форматах.


Евгения Крюкова

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Актриса Евгения Крюкова, получившая известность после съемок в картинах: «Бандитский Петербург», «Петербургские тайны», «Досье детектива Дубровского», начинала свою телевизионную карьеру с участия в фильме «Секс и перестройка», который по тем временам считался достаточно откровенным.

Ольга Копосова

Фото: кадр из к/ф След

Звезду сериала «След» Ольгу Копосову трудно представить в эротическом кино. Зрителям Копосова больше известна по роли полковника полиции Галины Рогозиной. Ее героиня слегка чопорная, довольно строгая, практически безэмоциональная. Поклонники артистки отмечают, что Колосова настолько органично выглядит в образе, что сложно представить, какая она на самом деле. Однако образ строгой и справедливой женщины был у Копосовой не всегда.

На заре актерской карьеры актриса снялась в фильме «Секс и перестройка». Правда Ольга не раздевалась в кадре и не участвовала в эротических сценах. После этого Копосова в фильмах для взрослых не появлялась. Более того, она всегда отказывалась сниматься в откровенных сценах.

Игорь Лифанов

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

В фильмах с эротическим содержанием охотно снимаются не только начинающие актрисы. Брутальный Игорь Лифанов также начал свою телевизионную карьеру с фильмов для взрослых. Молодому артисту на кинопробах сообщили, что ему предстоит принять участие в нескольких эротических сценах. Уже в процессе съемок выяснилось, что Лифанов попал в порно.

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#секс
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#новости
#шоу-бизнес
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«Забыл, как делать детей»: тайна рождения дочери Петросяна и за что он назвал Степаненко ведьмой
Суды и рождение дочери: жизнь Петросяна и за что он назвал ведьмой Степаненко
25 июля 2024, 11:51

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Юморист Евгений Петросян прокомментировал судебный процесс своей бывшей супруги Елены Степаненко по дележке наследства. Артист не постеснялся в выражениях и встал на сторону оппонентов экс-возлюбленной. С кем судится Степаненко и кто увел юмориста из семьи расскажет редакция «Радио 1».

Степаненко борется за наследство в суде


Артистка судится с родными своей бывшей подруги - дизайнера, которая завещала ей свое элитное жилье в Сочи. 50-летняя приятельница юмористки скончалась в 2022-м году, оставив после себя приличное состояние. Часть имущества женщина отписала Степаненко. В соответствии с завещанием, артистке должны перейти: две элитные квартиры в Сочи, место на подземной парковке, коллекция антиквариата.

Причиной судебных разбирательств стало то, что мать и сестра умершей не согласны с ее последней волей. По некоторым данным, родственники и вовсе сомневаются в том, что перед смертью женщина отдавала себе отчет.

Судебный процесс Степаненко


Разбирательства насчет наследства начались еще в прошлом году. Родственники покойной заявляют, что на их стороне бывший супруг Степаненко Евгений Петросян.

«Суды идут, пока результат совсем не ясен. Елена не пытается с нами выйти на связь, никакого сочувствия мы тоже не получали. Зато Евгений Ваганович звонил, посочувствовал из-за судов. Говорит про бывшую жену, она ведьма натуральная (цитата)!» — рассказала журналистам сестра умершей.


Фото: РИА Новости/Алексей Ладыгин

Развод Степаненко и Петросяна


Супружеская пара российских юмористов состояла в браке с 1985 по 2018 год. Их развод стал одним из самых долгих и дорогих. Бывшие супруги со скандалом делили совместно нажитое имущество, оцененное в миллиарды рублей. Поклонники артистов винят в их разладе молодую помощницу Петросяна Татьяну Брухунову, которая позже стала его женой.

29-летняя девушка приехала учиться в Москву по специальности «арт-директор». В Театр Петросяна она попала для прохождения практики, где ее заметил наставник. После института юморист пригласил ее работать своим директором, после чего их деловые отношения постепенно переросли в романтические.

«Таня поначалу была такая Золушка, серая мышка, скромно одетая, в очках. Но она заядлая театралка, увлечена искусством, книголюб. Ответственная, за годы доказала Петросяну свою преданность. Всю свою жизнь посвящает ему», — рассказала изданию «КП» сотрудница офиса Петросяна.

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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Дети Петросяна с Брухуновой


В браке с Татьяной Брухуновой у Петросяна родились два ребенка. После рождения младшей дочери коллеги по сцене заподозрили пару в том, что они прибегли к суррогатному материнству. Усомнился в естественных родах Брухуновой и шоумен Отар Кушанашвили.

«Ей 35, а ему... Сам Петросян удивился, что у него родился ребенок. Он уже не знает, как эта функция осуществляется, как все делается — уже лет 40, а тут Татьяна рожает», — отметил телеведущий.

Злопыхатели не упустили возможности подшутить над юмористом и подхватили высказывание Кушанашвили.

«Петросян забыл, как делать детей», — комментировали ситуацию пользователи Сети.

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«Прокляли на Украине»: как Зеленский «заказал» Ани Лорак, ее связь с Киркоровым и Евромайданом
Как Ани Лорак травят на Украине и что известно о новом возлюбленном-испанце
25 июля 2024, 10:05

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Украинскую певицу Ани Лорак после начала спецоперации не желают видеть на родине. О том, что на Украине ее и вовсе прокляли прежде рассказывал Филипп Киркоров. В чем провинилась артистка и какие отношения ее на самом деле связывают с поп-королем российской эстрады расскажет редакция «Радио 1».


Ани Лорак не хотят видеть на Украине


Уроженку Черновцев Ани Лорак, чья именная звезда выкорчевана на Аллее Славы, не хотят видеть на Украине. О таланте популярной исполнительницы быстро забыли после того, как на территории страны началась специальная военная операция. О том, что певица Ани Лорак подверглась травле на Украине прежде рассказал ее коллега по сцене Филипп Киркоров. В эфире телеканала НТВ артист заявил, что Лорак буквально прокляли на родине.

«Она выдержала, она сильная. Ее прокляли, конечно, на Украине. Она прошла семь кругов ада, но она выдержала. Я был рядом с ней. И для меня она очень большой друг», — рассказал Киркоров.

Он также сообщил, что Служба безопасности Украины распускает грязные слухи о певице и пытается навредить ее жизни. Киркоров не исключил, что делается это с согласия украинского лидера Владимира Зеленского.

«Он как марионетка это делает. Это я чувствую. Просто я знаю Зеленского совсем с другой стороны. Неужели так мог человек на ходу переобуться, переодеться, переделаться. Или он был всегда таким, но очень умело это скрывал?», — задался вопросом певец.

Киркоров также напомнил, что ранее тесно общался с Зеленским, но после его избрания на пост президента и последующих событий, дружба прекратилась. Более того, по словам Киркорова, в 2022 году Зеленский внес его в свой персональный черный список личных врагов и запрещенных артистов на Украине.


Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Ани Лорак отправляла деньги ВСУ


Несмотря на травлю на Украине, Лорак все же приписывали помощь ВСУ и поддержку киевского режима. После начала спецоперации в Сети начали распространяться фото, на которых Лорак навещает в госпитале бойцов украинской армии. Также ей выразил публичную благодарность за пожертвование ВСУ одесский неонацист и участник Евромайдана Сергей Стерненко.

Однако поклонники певицы предполагают, что подобные заявления и ролики заказаны специально, чтобы певица могла лишиться заработка и поддержки в России. Не исключает аудитория артистки и того, что Лорак травят по заказу самого Зеленского.


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Лорак о спецоперации на Украине


Заявлений касательно спецопераций Ани Лорак не делала. Она продолжила выступать в России, в том числе ездила с концертами на присоединенные к РФ территории. Тогда же она впервые столкнулась с открытым давлением на Украине. Певицу обвиняли в провокациях против украинского общества и предательстве. Однажды Лорак все же заявила, что после 2014 года некоторые политические деятели на Украине хотели ее использовать, подробностей при этом не привела.

На вопросы об СВО артистка лаконично отвечает: «Я музыкант, а не политик».

Однако в марте текущего года Лорак, похоже, сделала свой выбор и подала заявление на получение гражданства Российской Федерации.

Лорак и Киркоров: что связывает артистов


Фото: РИА Новости/Антон Денисов

В свое время именно Филипп Киркоров стал инициатором того, чтобы украинская артистка начала свою карьеру в России. Он заприметил талант в юной исполнительнице и стал ее надежным покровителем в мире российского шоу-бизнеса. Позже Киркоров признавался, что считает Лорак самой красивой женщиной и особенно отмечал ее фигуру.

«Самая красивая фигура в шоу-бизнесе у Ани Лорак. Просто богиня, статуэтка моя», — отзывался Киркоров об артистке.

Однако до романтических отношений дело не дошло. Лорак называла Киркорова своим лучшим другом и отмечала, что их взаимоотношения скорее родственные. Позже Киркоров стал крестным отцом дочери Лорак Софии.

Накануне певица Ани Лорак появилась на публике с возлюбленным Исааком Виджраку. Испанец поддерживал артистку перед ее выступлением на Международном музыкальном фестивале Dream Fest в Баку.

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