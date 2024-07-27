Украина захотела запретить российской актрисе участвовать в Венецианском кинофестивале

Российская певица Лолита Милявская, ранее принявшая участие в «голой вечеринке», вновь оказалась в центре скандала. Во время своего выступления на концерте в столице артистка исполнила песни покинувших Россию исполнителей. Особенно негодующий от произошедшего известный блогер Пранкер Сорян составил петицию, в которой потребовал запретить певице выступать в стране. О том, что грозит артистке и в чем еще ее уличили во время выступления расскажет редакция «Радио 1».