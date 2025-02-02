Украинская певица на вечеринке россиян в Монако призвала спонсировать ВСУ

Оля Полякова (фото: соцсети)
Украинская певица Оля Полякова, известная своей радикальной антироссийской позицией, во время вечеринки российского блогера Ники Белоцерковской* на её вилле в Монако призвала спонсировать ВСУ. Об этом пишут украинские СМИ.
Полякова обрушилась с критикой в адрес тех, кто перестал финансово поддерживать украинскую армию после прихода к власти в США Дональда Трампа, который заявил о скором завершении конфликта.
Певица обвинила людей в том, что они расслабились и чего-то ждут от Трампа, который, по её словам, не сделает ничего.
По данным издания, вход на эту вечеринку стоил 10 тысяч евро. Деньги якобы собирались на благотворительность.
После такого заявления Полякову раскритиковали в соцсетях. Подписчики назвали претензии певицы и её богатых друзей из России несправедливыми, поскольку они вынуждают украинцев жертвовать последние копейки.
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*признаны Минюстом РФ иноагентами
Певица обвинила людей в том, что они расслабились и чего-то ждут от Трампа, который, по её словам, не сделает ничего.
По данным издания, вход на эту вечеринку стоил 10 тысяч евро. Деньги якобы собирались на благотворительность.
После такого заявления Полякову раскритиковали в соцсетях. Подписчики назвали претензии певицы и её богатых друзей из России несправедливыми, поскольку они вынуждают украинцев жертвовать последние копейки.
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*признаны Минюстом РФ иноагентами
Анастасия Чинкова