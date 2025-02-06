На Украине заочно осудят получившую российское гражданство и поддержавшую СВО Таисию Повалий

Таисия Повалий (фото: РИА Новости)
Прокуратура Винницкой области Украины направила в суд дело против экс-депутата Верховной рады и бывшей народной артистки Украины Таисии Повалий, которая получила российское гражданство. Об этом сообщили в офисе украинского генпрокурора, пишет РИА Новости.
В сообщении сказано, что обвиняемая в 2014 году покинула Украину и переехала в Россию. В настоящее время Повалий проживает в Москве, осуществляет в российской столице творческую и предпринимательскую деятельность. Также в 2023 году экс-чиновница получила российское гражданство.
Примечательно, что в ведомстве не называют имя обвиняемой, однако все факты говорят о том, что речь идёт именно о Повалий. Артистку на Украине обвиняют в поддержке президента России Владимира Путина и проводимой СВО, а также в участии в политических мероприятиях. К последним, в частности, относится концерт в Луганске в годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, на котором выступила певица. На Украине её будут судить заочно.
Напомним, что в прошлом году высший антикоррупционный суд Украины конфисковал недвижимость, автомобили и права на несколько песен у исполнительницы.
Читайте также:
Публично унизил на юбилее: за что сын Таисии Повалий ненавидит родную мать и как отрекся от нее из-за Украины
Украина конфисковала имущество и права на песни Таисии Повалий за поддержку СВО
Народная артистка Украины поддержала СВО
Примечательно, что в ведомстве не называют имя обвиняемой, однако все факты говорят о том, что речь идёт именно о Повалий. Артистку на Украине обвиняют в поддержке президента России Владимира Путина и проводимой СВО, а также в участии в политических мероприятиях. К последним, в частности, относится концерт в Луганске в годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, на котором выступила певица. На Украине её будут судить заочно.
Напомним, что в прошлом году высший антикоррупционный суд Украины конфисковал недвижимость, автомобили и права на несколько песен у исполнительницы.
Читайте также:
Публично унизил на юбилее: за что сын Таисии Повалий ненавидит родную мать и как отрекся от нее из-за Украины
Украина конфисковала имущество и права на песни Таисии Повалий за поддержку СВО
Народная артистка Украины поддержала СВО
Анастасия Чинкова