Украинские спецслужбы разберут клип певицы Валерии для установки локации съемок

Валерия Перфилова (Фото: Telegram/valeriyaofficial)
Украинский Минкульт обратился в СБУ с просьбой проверить клип российской певицы Валерии для установки места локации съемок. Об этом сообщают украинские СМИ.
Поводом для жалобы стала песня Валерии «С чего начинается Родина». В клипе к треку певица находится на фоне разрушенных зданий.
Уточняется, что Точинский заподозрил Валерию в незаконном пересечении границы Украины. На данный момент певице запрещен въезд в страну.
При этом в российских СМИ появилась информация о том, что Валерия поет на фоне павильонов, которые воссоздают Брестскую крепость. Локация места находится в Троицком административном округе Москвы.
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«Глава Минкульта Николай Точицкий обратился в СБУ из-за клипа Валерии. Он просит украинские спецслужбы установить локацию съемок», — говорится в сообщении украинского издания.
Уточняется, что Точинский заподозрил Валерию в незаконном пересечении границы Украины. На данный момент певице запрещен въезд в страну.
При этом в российских СМИ появилась информация о том, что Валерия поет на фоне павильонов, которые воссоздают Брестскую крепость. Локация места находится в Троицком административном округе Москвы.
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Иван Мусатов