«Улетать из дома всегда тяжело»: телеведущая Ольга Бузова покинула Россию

Ольга Бузова (фото: Телеграм @byzovahouse)
Телеведущая Ольга Бузова рассказала, что решила отправиться в путешествие, надолго улетев из России. По словам артистки, она спокойно собрала чемоданы и попрощалась с близкими. Однако покидать родную страну ей было тяжело.
«Всех увидела, обняла и поцеловала. Самый шикарный вечер дома, спокойные сборы в долгую поездку, самое доброе утро с сюрпризом и встречей на обед. Впереди меня ждет увлекательное путешествие... Я с нетерпением его жду, но улетать надолго от дома всегда тяжело», — призналась телезвезда.Накануне вылета Ольга поделилась видео, на котором продемонстрировала образ для путешествия. Девушка предпочла одеться неброско: заплела косички, почти отказалась от косметики, воспользовавшись только блеском для губ. Из одежды выбрала оранжевую футболку, клетчатую рубашку, яркие носки и кеды.
«Ну всё, улетаю. И грустно, и радостно. Впереди увлекательное путешествие! Все со мной прощаются... Москва, люблю тебя, уже скучаю. До встречи в июне», — пообещала вернуться исполнительница хита «Мало Половин».После певица связалась с поклонниками уже в Стамбуле, где сделала пересадку. Ей предстояла долгая дорога до места назначения. Однако страну, в которую отправилась, Ольга не раскрыла. Известно, что артистку ждут съемки в реалити-шоу «Звезды в джунглях» в Колумбии. Во время беседы с журналистами она также подчеркнула, что проект масштабный. И ее главная цель – порадовать зрителей.
Читайте также:
Люся Чеботина поделилась своим мнением о хейте
Вика Цыганова раскритиковала Анну Asti, выступающую в России только ради денег
«Я пропускаю главное в жизни»: Анна Седокова больше не будет оправдываться перед подписчиками
Стажер