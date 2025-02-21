Улыбающаяся Ирина Хакамада посетила выставку после вечеринки с задержанием

Ирина Хакамада (фото: Telegram @chillosophy)
Общественный деятель Ирина Хакамада посетила выставку Collection Premiere Moscow после скандальной вечеринки с задержанием. Звезда была на мероприятии в хорошем настроении.
Журналистка позировала в чёрном комплекте, коричневых ботинках и светло-розовой шубе. Также на ней были тёмные очки, прикрывавшие половину лица.
По словам репортёров, Хакамада была очень приветлива и много улыбалась. Судя по всему, она нисколько не переживает из-за произошедшего скандала.
Напомним, что в ночь с 14 на 15 февраля силовики провели рейд в одном из столичных отелей. Там проходила вечеринка в честь Дня всех влюблённых. В ходе осмотра правоохранители обнаружили на полу пакетики с неизвестным веществом.
На мероприятии была замечена Ирина Хакамада. Она отказалась от комментариев на месте событий, заявив лишь: «нет комментариев. Любовь — это исповедь Христа».
Позже общественный деятель вышла на связь и сообщила, что была только гостьей и пришла по приглашению знакомых.
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По словам репортёров, Хакамада была очень приветлива и много улыбалась. Судя по всему, она нисколько не переживает из-за произошедшего скандала.
Напомним, что в ночь с 14 на 15 февраля силовики провели рейд в одном из столичных отелей. Там проходила вечеринка в честь Дня всех влюблённых. В ходе осмотра правоохранители обнаружили на полу пакетики с неизвестным веществом.
На мероприятии была замечена Ирина Хакамада. Она отказалась от комментариев на месте событий, заявив лишь: «нет комментариев. Любовь — это исповедь Христа».
Позже общественный деятель вышла на связь и сообщила, что была только гостьей и пришла по приглашению знакомых.
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Анастасия Чинкова