Ксения Собчак раскрыла детали вечеринки с участием Хакамады, сорванной ОМОНом

Ксения Собчак (Фото: Instagram* @xenia_sobchak)
В московском отеле Savoy ночью с 14 на 15 февраля устроили скандальную вечеринку в честь Дня святого Валентина с участием Ирины Хакамады. Как рассказала журналистка Ксения Собчак, гостям элитного мероприятия предлагали не только костюмированное шоу, но и «продолжение в номерах». Однако планы участников нарушил внезапный рейд правоохранителей.
«Внимание! Прямо сейчас облава в «Савой»! ОМОН «потрошит» тусовщиков», — объявила в своем Telegram-канале Собчак.В разгар вечеринки в отель ворвались сотрудники ОМОНа и начали проверять документы у присутствующих. На месте обнаружили пакеты с неизвестным белым веществом, а в одном из автомобилей, припаркованных рядом с отелем, нашли оружие.
Под пристальное внимание силовиков попали и организаторы мероприятия.
«Удивительно, как после «голой вечеринки» еще остались и организаторы, и собственно тусовщики, которые, видимо, НЕ ВСЁ ПОНЯЛИ», — поразилась Собчак, предупреждая подписчиков не ехать в «Савой» из-за присутствия ОМОНа.Политический деятель Ирина Хакамада выступала на вечеринке с DJ-сетом. Однако на вопросы журналистов она несколько раз настойчиво отказалась отвечать, ограничившись загадочной фразой: «Любовь — это исповедь Христа». Произнесла Хакамада ее крайне медленно.
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Мария Моисеева