Умер актер фильма «Лило и Стич» Дэвид Хекили Кенуи Белл

17 июня 2025, 11:36

Фото: iStock/doomu

В возрасте 57 лет скончался актер Дэвид Хекили Кенуи Белл, известный по фильму «Лило и Стич». О трагической новости сообщила сестра актера, Джалин. Причина смерти пока не озвучивается.