Умер актер фильма «Лило и Стич» Дэвид Хекили Кенуи Белл
В возрасте 57 лет скончался актер Дэвид Хекили Кенуи Белл, известный по фильму «Лило и Стич». О трагической новости сообщила сестра актера, Джалин. Причина смерти пока не озвучивается.
Джалин поделилась трогательным постом о брате, отметив его доброту, талант и заботу. Она рассказала об их крепкой связи и о том, как Дэвид был любящим братом и дядей для всей семьи.
По данным полиции, артист скончался 12 июня. Информация о возрасте актера в разных источниках расходится.
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