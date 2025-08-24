В возрасте 92 лет скончался кинорежиссер Валерий Усков
На 93-м году жизни скончался советский и российский кинорежиссер и сценарист Валерий Усков. О смерти народного артиста РСФСР сообщили его коллеги из Союза кинематографистов России.
Представители организации выразили соболезнования семье и друзьям Валерия Ивановича.
Усков стал режиссером-постановщиком в киностудии «Мосфильм» в 1964-м. Он создал такие известные картины, как «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов», «Таежный десант», «Стюардесса», «Времена года», «Неподсуден», «Отец и сын», «Соучастие в убийстве» и другие.
