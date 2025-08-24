Достижения.рф

В возрасте 92 лет скончался кинорежиссер Валерий Усков

Фото: iStock/Boris Ipatov

На 93-м году жизни скончался советский и российский кинорежиссер и сценарист Валерий Усков. О смерти народного артиста РСФСР сообщили его коллеги из Союза кинематографистов России.



Представители организации выразили соболезнования семье и друзьям Валерия Ивановича.

Усков стал режиссером-постановщиком в киностудии «Мосфильм» в 1964-м. Он создал такие известные картины, как «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов», «Таежный десант», «Стюардесса», «Времена года», «Неподсуден», «Отец и сын», «Соучастие в убийстве» и другие.

Ранее сообщалось, что в возрасте 79 лет ушел из жизни автор песни «Фантазер» Ярослав Евдокимов. Причиной смерти стала онкология.

Лидия Пономарева

