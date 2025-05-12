Умер Александр Кобозев, исполнивший главную роль в фильме «Друг мой, Колька!..»

Александр Кобозев (фото: РИА Новости / РИА Новости)
На 74-м году жизни умер актёр Александр Кобозев, известный по главной роли в фильме Александра Митты «Друг мой, Колька!..». По информации SHOT, причиной смерти стала остановка сердца.
Накануне днём Кобозеву стало плохо в его московской квартире, после чего его госпитализировали. Несмотря на усилия врачей, спасти актёра не удалось. Родные сообщили, что в последние годы он страдал от ряда серьёзных заболеваний.
Кобозев стал широко известен в 1960-х, сыграв пионера Кольку Снегирёва — двоечника с непростым характером. Впоследствии он работал на телевидении, однако после нескольких перенесённых инфарктов полностью отошёл от публичной деятельности.
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Кобозев стал широко известен в 1960-х, сыграв пионера Кольку Снегирёва — двоечника с непростым характером. Впоследствии он работал на телевидении, однако после нескольких перенесённых инфарктов полностью отошёл от публичной деятельности.
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Дайана Хусинова