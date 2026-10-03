Умер Анатолий Кашпировский

03 октября 2026, 11:52

Психотерапевт Анатолий Кашпировский умер в 87 лет

Анатолий Кашпировский (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Умер советский и российский психотерапевт и телеведущий Анатолий Кашпировский. Ему было 87 лет. О смерти специалиста 3 октября сообщил телеведущий Андрей Малахов в социальных сетях.