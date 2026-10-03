Умер Анатолий Кашпировский
Умер советский и российский психотерапевт и телеведущий Анатолий Кашпировский. Ему было 87 лет. О смерти специалиста 3 октября сообщил телеведущий Андрей Малахов в социальных сетях.
Причина смерти Кашпировского пока не сообщается. Анатолий Кашпировский родился 11 августа 1939 года в селе Ставница Украинской ССР. Он окончил Винницкий медицинский институт и работал врачом-психотерапевтом. Широкую известность Кашпировский получил в конце 1980-х годов благодаря телевизионным сеансам психотерапии.
В 1988 году он появился в программе «Взгляд», после чего начал активно работать на телевидении. В марте 1989 года Кашпировский участвовал в телемостах, во время которых проводились сеансы психотерапии для пациентов, находившихся на операциях. Позднее эти выступления стали одной из наиболее обсуждаемых страниц его карьеры. При этом заявления об обезболивании пациентов исключительно за счет психотерапевтического воздействия неоднократно становились предметом споров.
В октябре 1989 года на Центральном телевидении СССР начала выходить программа «Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского». Передачи пользовались огромной популярностью: по данным «Коммерсанта», аудитория отдельных выпусков достигала 180–200 млн человек.
Кашпировский стал одним из наиболее известных представителей массовой психотерапии позднего советского периода. Его выступления строились на внушении и психологическом воздействии на зрителей. Одновременно вокруг его методов возникали споры среди представителей медицины и научного сообщества.
В 1993–1995 годах Кашпировский был депутатом Государственной думы России. В последующие годы он продолжал проводить публичные выступления и сеансы, а также периодически возвращался к телевизионной деятельности.
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