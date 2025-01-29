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В Петербурге умер актёр дубляжа «Звёздных войн» и «Пиратов Карибского моря» Борис Улитин

Умер заслуженный артист России, житель блокадного Ленинграда Борис Улитин
Фото: iStock/Tatiana rico

Фото: iStock/Tatiana rico

Заслуженный артист России, житель блокадного Ленинграда Борис Улитин скончался в Петербурге. Об этом сообщили в городском комитете по культуре.
Актёру было 85 лет.

Комитет по культуре Санкт-Петербурга выразил соболезнования родным, близким и всем тем, кто был знаком с Улитиным.



Борис Улитин родился в творческой семье – его отец руководил театром на Литейном, а мать была балериной Мариинского театра. Во время блокады Ленинграда будущий артист остался на попечении тёти. Воссоединиться с мамой ему удалось только в 1943 году. По окончании театрального института юного актёра заметил Николай Акимов, который пригласил его в труппу Театра комедии. В нём Улитин прослужил почти 60 лет.

Также Борис Улитин был актёром дубляжа. Его голосом говорят персонажи более чем 40 фильмов и мультфильмов. В их числе «Звёздные войны», «Пираты Карибского моря», «Чужой против хищника» и другие.

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