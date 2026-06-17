Умер любимый фотограф Аллы Пугачевой Игорь Гранковский в Москве

17 июня 2026, 20:39

Игорь Гранковский (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

В Москве на 88-м году жизни скончался известный фотохудожник Игорь Гранковский. Мастер ушел из жизни сегодня утром в одной из столичных клиник. Печальную новость подтвердила его супруга Татьяна, пишет «МК».