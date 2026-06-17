Умер любимый фотограф Аллы Пугачевой Игорь Гранковский в Москве
В Москве на 88-м году жизни скончался известный фотохудожник Игорь Гранковский. Мастер ушел из жизни сегодня утром в одной из столичных клиник. Печальную новость подтвердила его супруга Татьяна, пишет «МК».
Игорь Николаевич ушел из жизни в 7:15. Легендарный фотограф, долгие годы пользовавшийся огромным уважением в мире шоу-бизнеса, дружил со многими звездами. Его кисти принадлежат культовые обложки пластинок Филиппа Киркорова, Ильи Резника, Эдиты Пьехи, Азизы и других артистов.
Особое место в творчестве Гранковского занимала Алла Пугачева — их дружба зародилась еще в советские годы. Фотохудожник стал автором уникального архива снимков певицы, запечатлев ключевые моменты ее жизни. Вместе с примадонной он также снялся в знаменитом клипе на песню «Фотограф».
Несмотря на почтенный возраст, Игорь Николаевич работал до последних дней, возглавляя журнал Кремлевского дворца, посещал светские мероприятия и концерты. Коллеги по сцене, среди которых Дима Билан и Стас Михайлов, всегда тепло встречали мастера за кулисами. Певица Азиза, дружившая с Гранковским много лет, называла его «своим любимым мужчиной».
Проблемы со здоровьем у фотохудожника начались несколько недель назад, его госпитализировали. Даже в больнице мэтр сохранял бодрость духа и делился планами на будущее. Прощание с Игорем Гранковским пройдет 19 июня в 12:00 в часовне при больнице Святителя Алексия на Ленинском проспекте.
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