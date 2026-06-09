«Я живу телевизором»: Филипп Киркоров сделал неожиданное заявление о себе
Филипп Киркоров на церемонии ТЭФИ назвал себя активным потребителем телевидения
Народный артист России Филипп Киркоров назвал себя активным потребителем телевидения. Об этом он рассказал на церемонии вручения национальной телевизионной премии ТЭФИ.
В беседе с Пятым каналом артист отметил, что входит в число многомиллионных потребителей телевизионного контента. Он подчеркнул, что регулярно включает телевизор и проводит в интернете меньше времени.
«Телевидение — это окно в мир, к зрителям. Я, наверное, потребитель один из миллионов телевизионной индустрии, программ музыкального, развлекательного, политического вещания. Я смотрю телевизор. Я живу гораздо больше телевизором, нежели чем интернетом», — заявил Киркоров.Ранее Филипп Киркоров поддержал создание фильма об Алле Пугачёвой. Артист заявил, что Примадонна заслуживает байопика, который соответствовал бы масштабу её личности.