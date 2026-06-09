«Я живу телевизором»: Филипп Киркоров сделал неожиданное заявление о себе

09 июня 2026, 10:17

Филипп Киркоров на церемонии ТЭФИ назвал себя активным потребителем телевидения

Филипп Киркоров (Фото: ВКонтакте @official_kirkorov)

Народный артист России Филипп Киркоров назвал себя активным потребителем телевидения. Об этом он рассказал на церемонии вручения национальной телевизионной премии ТЭФИ.





В беседе с Пятым каналом артист отметил, что входит в число многомиллионных потребителей телевизионного контента. Он подчеркнул, что регулярно включает телевизор и проводит в интернете меньше времени.

«Телевидение — это окно в мир, к зрителям. Я, наверное, потребитель один из миллионов телевизионной индустрии, программ музыкального, развлекательного, политического вещания. Я смотрю телевизор. Я живу гораздо больше телевизором, нежели чем интернетом», — заявил Киркоров.