Продюсер Игорь Матвиенко задолжал налоговой 97 тысяч рублей
Продюсерский центр Игоря Матвиенко имеет задолженность по налогам. Подробности сообщает Telegram-канал «Звездач».
Согласно данным издания, у ООО «Продюсерский Центр Матвиенко» образовалась задолженность по налогам на общую сумму 97 тысяч рублей. Отмечается, что компания, 95% долей в которой принадлежит известному музыкальному продюсеру Игорю Матвиенко, должна уплатить 49,6 тысяч рублей по налогу при упрощенной системе налогообложения, 34 тысячи рублей по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) и 13 тысяч рублей по НДС.
На данный момент Игорь Матвиенко не прокомментировал данную информацию. Следует отметить, что другая компания продюсера, ООО «Р-Концерт», которая работает в сфере организации концертов, налоговых задолженностей не имеет.
