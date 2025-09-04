Достижения.рф

Продюсер Игорь Матвиенко задолжал налоговой 97 тысяч рублей

Компания Игоря Матвиенко задолжала налоговой 97 тысяч рублей
Игорь Матвиенко (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Продюсерский центр Игоря Матвиенко имеет задолженность по налогам. Подробности сообщает Telegram-канал «Звездач».



Согласно данным издания, у ООО «Продюсерский Центр Матвиенко» образовалась задолженность по налогам на общую сумму 97 тысяч рублей. Отмечается, что компания, 95% долей в которой принадлежит известному музыкальному продюсеру Игорю Матвиенко, должна уплатить 49,6 тысяч рублей по налогу при упрощенной системе налогообложения, 34 тысячи рублей по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) и 13 тысяч рублей по НДС.

На данный момент Игорь Матвиенко не прокомментировал данную информацию. Следует отметить, что другая компания продюсера, ООО «Р-Концерт», которая работает в сфере организации концертов, налоговых задолженностей не имеет.

Напомним, что блогер Ида Галич задолжала налоговой 395 тысяч рублей.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0