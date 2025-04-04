Умер отец мужа звезды сериала «Кухня» Ольги Кузьминой

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Отец шоумена Евгения Апанасевича, мужа актрисы Ольги Кузьминой, скончался в четверг, 3 апреля. Об этом в соцсетях сообщила сама актриса, известная по сериалу «Кухня».
Уточняется, что у мужчины остановилось сердце.
Евгений добавил, что вместе с женой отправляется в Беларусь. Церемония прощания с отцом Апанасевича состоится в агрогородке Будслав.
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«Мой папа отошел в мир иной. Даруй ему вечный покой, Боже. Ты всегда с нами», — подтвердил информацию сам Апанасевич.
Евгений добавил, что вместе с женой отправляется в Беларусь. Церемония прощания с отцом Апанасевича состоится в агрогородке Будслав.
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Екатерина Коршунова