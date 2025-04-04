Умер отец мужа звезды сериала «Кухня» Ольги Кузьминой

В 2004 году в прокат вышел фантастический триллер «Ночной дозор», главную роль в котором досталась актёру Константину Хабенскому. Тогда худрук МХТ им. А. П. Чехова уже был известен зрителю, но после съёмок в картине обрёл ещё большую популярность. Хабенский признался, что многие его коллеги отказывались участвовать в проекте Тимура Бекмамбетова, поскольку считали его слишком рискованным.