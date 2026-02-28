Умер отец певицы Маши Распутиной — фото

28 февраля 2026, 21:31

Скончался отец певицы Маши Распутиной Николай Агеев

Маша Распутина (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

61-летняя певица Маша Распутина сообщила на своей странице в запрещённой соцсети о личной утрате — умер её отец, Николай Агеев.





Мужчина пережил супругу почти на четыре десятилетия. Мама Марии, Лидия Агеева, скончалась ещё в 1986 году. Причины её смерти Распутина не раскрывала, лишь отмечала, что мать похоронили на Украине, куда семья переехала из Сибири. За могилой присматривает священник, а сама исполнительница старается приезжать, когда позволяет график.





«Не стало моего папы», — лаконично написала артистка.