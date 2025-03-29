Умер рэпер Паша Техник

Паша Техник (Фото: Telegram-канал @pashatechniqueoriginaI)
Рэпер Паша Техник умер в возрасте 40 лет. Об этом сообщают СМИ.
По неподтверждённым данным, в настоящее время врачи ждут решения родственников, чтобы отключить исполнителя от аппарата жизнеобеспечения.
Напомним, что несколько дней назад Паша Техник попал в больницу в Таиланде после очередной передозировки наркотиками. В лечебном учреждении его ввели в состояние искусственной комы. Лечащий врач сделал тревожный прогноз, заявив о высоком риске летального исхода. Родственники открыли сбор средств на лечение и реабилитацию исполнителя.
У Паши Техника остался сын Иван, который родился в 2019 году в браке музыканта с Евой Карицкой.
По уточнённым данным, Паша Техник жив, но находится в критическом состоянии. Смерть рэпера опроверг его менеджер Марк Флинк.
Также отмечается, что исполнителя подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
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Пашу Техника не могут перевезти в Россию из-за критического состояния
Напомним, что несколько дней назад Паша Техник попал в больницу в Таиланде после очередной передозировки наркотиками. В лечебном учреждении его ввели в состояние искусственной комы. Лечащий врач сделал тревожный прогноз, заявив о высоком риске летального исхода. Родственники открыли сбор средств на лечение и реабилитацию исполнителя.
У Паши Техника остался сын Иван, который родился в 2019 году в браке музыканта с Евой Карицкой.
По уточнённым данным, Паша Техник жив, но находится в критическом состоянии. Смерть рэпера опроверг его менеджер Марк Флинк.
Также отмечается, что исполнителя подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
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Пашу Техника не могут перевезти в Россию из-за критического состояния
Анастасия Чинкова