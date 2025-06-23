Умер участник группы «АукцЫон» Юрий Парфёнов

23 июня 2025, 19:11

Умер трубач петербургской группы «АукцЫон» Юрий Парфёнов

Юрий Парфёнов (Фото: Вконтакте @auktyon)

23 июня джазовый музыкант и участник группы «АукцЫон» Юрий Парфёнов скончался после продолжительной борьбы с раком. Об этом сообщается на странице группы во «ВКонтакте».





Заслуженный артист России Юрий Парфёнов умер в возрасте 79 лет. В коллективе группы «АукцЫон» музыкант играл на трубе. Лидер группы Олег Гаркуша заявил, что коллега был интеллигентным человеком и талантливым артистом. Певец сообщил, что у музыканта была онкология, которою он скрывал долгое время. А во время их последней встречи Парфёнов очень плохо себя чувствовал.

«Умер Юра Парфёнов. Осиротели в одночасье», — говорится в сообщении.