20 февраля 2026, 21:40

Умер знаменитый актер из «Глухаря» Денис Кравцов

Денис Кравцов (Фото: кадр из сериала «Глухарь-2 Продолжение»)

Российский актер театра и кино Денис Кравцов скончался 20 февраля на 43-м году жизни. Об этом aif.ru сообщили в Московском театральном центре «Вишневый сад», где артист служил.





Кравцов снимался в кино с 2001 года. Зрителям он запомнился по проектам «Чайная вечеринка», «Внеземной», «Глухарь. Продолжение», «Дом, который построил ЖЭК», «Подруга банкира», «Женские истории», «Примадонна», «Висяки», «Час Волкова-2», «101-й километр» и другим.





«Дениса Кравцова не стало сегодня днем», — говорится в материале.