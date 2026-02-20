Умер знаменитый актер из «Глухаря»
Умер знаменитый актер из «Глухаря» Денис Кравцов
Российский актер театра и кино Денис Кравцов скончался 20 февраля на 43-м году жизни. Об этом aif.ru сообщили в Московском театральном центре «Вишневый сад», где артист служил.
Кравцов снимался в кино с 2001 года. Зрителям он запомнился по проектам «Чайная вечеринка», «Внеземной», «Глухарь. Продолжение», «Дом, который построил ЖЭК», «Подруга банкира», «Женские истории», «Примадонна», «Висяки», «Час Волкова-2», «101-й километр» и другим.
«Дениса Кравцова не стало сегодня днем», — говорится в материале.
В МТЦ «Вишневый сад» он работал с 2014 года.