Умер актер из фильма «Крестный отец» Роберт Дюваль
Американский актёр Роберт Дюваль, известный по фильмам «Крёстный отец» и «Апокалипсис сегодня», умер на 96-м году жизни. О его кончине сообщила супруга, Лусиана в Facebook*.
По её словам, артист скончался в воскресенье у себя дома — спокойно, в окружении близких. Причину смерти она не уточнила. Других подробностей нет.
Дюваль снялся в двух частях «Крёстного отца», а также в лентах «Апокалипсис сегодня» и «Судья». Среди других его известных работ — «Убить пересмешника» и «Нежное милосердие», за которое в 1984 году он получил «Оскар» за лучшую мужскую роль.
