Умер актер из фильма «Крестный отец» Роберт Дюваль

16 февраля 2026, 21:49

Актер из фильма «Крестный отец» Роберт Дюваль умер в 95 лет

Роберт Дюваль (Фото: кадр из фильма «Крестный отец» 1972)

Американский актёр Роберт Дюваль, известный по фильмам «Крёстный отец» и «Апокалипсис сегодня», умер на 96-м году жизни. О его кончине сообщила супруга, Лусиана в Facebook*.