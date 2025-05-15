Джиган рассказал о необычном поздравлении друзей с днем рождения

Денис Устименко-Вайнштейн (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) рассказал о первом сексуальном опыте с цыганкой в новом шоу «Джиганина». Он уточнил, что в юности друзья необычно поздравили его с днем рождения.
«У нас на районе было много цыган. И это было с цыганкой в сарае. У меня был день рождения. И у нас на районе была цыганка, она всем давала. И пацаны такие: «Вот, подарок будет». И мне привели девочку-цыганку, красивую», — рассказал Джиган.Перед этим исполнитель рассказывал, почему он снова хотел бы стать отцом девочки. Джиган и блогер Оксана Самойлова воспитывают трех дочерей, но при этом они не против, если пятым ребенком в семье будет девочка.
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