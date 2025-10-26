Актёр Геннадий Назаров умер в возрасте 58 лет
Актёр театра и кино Геннадий Назаров умер в 58 лет. Об этом сообщила пресс-служба Московского театра «Мастерская Петра Фоменко».
В своём обращении театр отметил, что зрители запомнили Назарова по роли в фильме Петра Тодоровского «Какая чудная игра». Эта работа принесла ему известность в середине 1990-х годов. До начала 2000-х годов актёр активно снимался в кино и работал с такими режиссёрами, как Георгий Данелия и Владимир Хотиненко.
Геннадий Назаров родился в 1967 году. В 1988 году он окончил Московское театральное художественно-техническое училище. Назаров участвовал в спектаклях Сергея Женовача в Театре на Малой Бронной, играл на сцене «Ленкома Марка Захарова», а также преподавал в ГИТИСе.
Ранее умер заслуженный артист России Алексей Золотницкий.
Читайте также: