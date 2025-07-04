Семь машин вспыхнули после крупного ДТП в российском регионе

04 июля 2025, 23:44

SHOT: Семь машин загорелись после массового ДТП на трассе М-4 «Дон» в Липецкой области

Фото: iStock/GummyBone

На трассе М-4 «Дон» в Липецкой области произошло массовое ДТП с участием семи автомобилей. После столкновения двух грузовиков и нескольких легковых машин на 399-м километре автодороги в Елецком районе начался сильный пожар. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.