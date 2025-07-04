Семь машин вспыхнули после крупного ДТП в российском регионе
На трассе М-4 «Дон» в Липецкой области произошло массовое ДТП с участием семи автомобилей. После столкновения двух грузовиков и нескольких легковых машин на 399-м километре автодороги в Елецком районе начался сильный пожар. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Предварительно, пострадал как минимум один человек. Движение в районе ДТП затруднено.
Ранее сообщалось, что теплоход с зараженными в круизе норовирусом россиянами прибыл в Москву к пристани Хлебниково. О вспышке инфекции стало известно 4 июля. Почти сорок человек пожаловались на рвоту, диарею и тошноту во время круиза, людей отправили в отдельные каюты.
Также 4 июля стало известно, что неизвестный взрослый мужчина подошёл сзади к девятилетнему школьнику, который сидел на качели, и ударил его ножом. Инцидент произошёл во дворе дома в подмосковном Сергиевом Посаде.
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