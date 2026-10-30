Умерла актриса из фильма «Десять негритят»

30 октября 2026, 18:59

Немецкая актриса из фильма «Десять негритят» Эльке Зоммер умерла в 85 лет

Эльке Зоммер (Фото: кадр из фильма: «Пётр Великий» (1986)

Немецкая актриса Эльке Зоммер, построившая блестящую карьеру в Голливуде и ставшая одной из самых узнаваемых немецких артисток за океаном, скончалась 28 октября на 86-м году жизни. Как сообщает Bild, её обнаружили в собственном доме в Лос-Анджелесе.