Умерла актриса из фильма «Десять негритят»
Немецкая актриса Эльке Зоммер, построившая блестящую карьеру в Голливуде и ставшая одной из самых узнаваемых немецких артисток за океаном, скончалась 28 октября на 86-м году жизни. Как сообщает Bild, её обнаружили в собственном доме в Лос-Анджелесе.
Причиной смерти называют сердечную недостаточность. Последние годы актриса тяжело болела.
После смерти Зоммер её планируют похоронить на родине — в немецкой коммуне Марлофштайн. Могила звезды будет находиться рядом с захоронениями родителей. Там же планируется оставить и прах её супруга Вольфа Вальтера, ушедшего из жизни в июле.
Эльке Зоммер родилась в Берлине 5 ноября 1940 года. В кино она пришла в конце 1950-х: сначала приняла участие в конкурсе красоты в Италии, после чего девушке предложили попробовать себя в актёрской профессии. Уже в 1960-х Зоммер добилась известности в Голливуде и стала одной из самых заметных немецких актрис американского кино.
За годы работы она сыграла примерно в ста фильмах и сериалах. В частности, с её участием снят фильм «Десять негритят».
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