Умерла актриса Шепард, работавшая с Элвисом Пресли

Фото: iStock/ SergeyPankratov
Американская актриса кино и сериалов Жан Шепард ушла из жизни на 97 году жизни в госпитале в Калифорнии, сообщил журнал The Hollywood Reporter, ссылаясь на ее сына.
Сын артистки поделился, что Шепард умерла от пневмонии на фоне дыхательной недостаточности.
Жан скончалась еще 17 января. Последние дни жизни она находилась в медицинском центре Providence St. Joseph в Бербанке, сообщил портал Legacy.com.
Жан Шепард впервые появилась на экране в 1952 году, застав «золотой век» Голливуда. Она принимала участие в съемках многосерийных вестернов. У Шепард было более 90 ролей, в том числе «Одинокий рейнджер», «История о техасских рейнджерах», «Дни в долине смерти». Актриса работала со знаменитым американским актером и музыкантом Элвисом Пресли в картинах «Кинг Креол» и «Рай в гавайском стиле».
Читайте также:
Скончался актер из «Молодежки» Булатов
Умер известный российский актер Игорь Янковский
Вел нездоровый образ жизни: известный атлантский рэпер DJ Unk умер на 44 году жизни
Жан скончалась еще 17 января. Последние дни жизни она находилась в медицинском центре Providence St. Joseph в Бербанке, сообщил портал Legacy.com.
Жан Шепард впервые появилась на экране в 1952 году, застав «золотой век» Голливуда. Она принимала участие в съемках многосерийных вестернов. У Шепард было более 90 ролей, в том числе «Одинокий рейнджер», «История о техасских рейнджерах», «Дни в долине смерти». Актриса работала со знаменитым американским актером и музыкантом Элвисом Пресли в картинах «Кинг Креол» и «Рай в гавайском стиле».
Читайте также:
Скончался актер из «Молодежки» Булатов
Умер известный российский актер Игорь Янковский
Вел нездоровый образ жизни: известный атлантский рэпер DJ Unk умер на 44 году жизни
Ольга Енгалычева