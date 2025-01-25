Вел нездоровый образ жизни: известный атлантский рэпер DJ Unk умер на 44 году жизни

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Атлантский рэпер Энтони Леонард Платт, известный общественности как DJ Unk, ушел из жизни на 44 году жизни. О смерти артиста сообщила его жена Шеркита Лонг-Платт в социальных сетях.
DJ Unk приобрел широкую известность в 2006 году. В то время у артиста вышел дебютный сингл «Walk It Out», поднявшийся на 10 строчку чарта Billboard Hot 100. Энтони Леонард Платт был одним из первых, кто творил в музыкальном поджанре «snap music».
В 2009 году у DJ Unk ухудшилось здоровье. У исполнителя случился сердечный приступ. Рэпер подумал, что это произошло из-за перенапряжения от плотного гастрольного графика. DJ Unk рассказывал, что вел нездоровый образ жизни. Что стало причиной ухода из жизни американского рэпера, в настоящий момент не известно.
Ранее сообщалось, что ушел из жизни советский и российский актер театра и кино Владимир Фоменко.
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В 2009 году у DJ Unk ухудшилось здоровье. У исполнителя случился сердечный приступ. Рэпер подумал, что это произошло из-за перенапряжения от плотного гастрольного графика. DJ Unk рассказывал, что вел нездоровый образ жизни. Что стало причиной ухода из жизни американского рэпера, в настоящий момент не известно.
Ранее сообщалось, что ушел из жизни советский и российский актер театра и кино Владимир Фоменко.
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Ольга Енгалычева