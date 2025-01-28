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Скончался актер из «Молодежки» Булатов

Фото: iStock/ jorgeantonio

Фото: iStock/ jorgeantonio

27 января скончался советский российский актер театра, кино и сериалов Алексей Булатов. Ему было 76 лет, сообщил портал «Кино-театр.ру»
Алексей Булатов появился на свет в 1948 году. Актер учился в Школе-студии при МХАТ СССР имени Горького. Ее он окончил в 1974 году. На протяжении долгого времени он выступал в Русском театре Еревана и в Московском драматическом театре имени Пушкина. Последние 17 лет Булатов состоял в труппе Московского драматического театра «Сопричастность».

Актер участвовал в съемках 25 фильмов и сериалов. Впервые он появился на экранах в 1977 году в биографической картине «Жизнь Бетховена». Алексей Булатов приобрел широкую известность в сериалах «Дикий» и «Молодежка». Последнюю роль артист сыграл в фильме «Сердце Пармы» 2022 года.



Ранее сообщалось, что на 74-м году жизни скончался российский актер Игорь Янковский, племянник народного артиста СССР, Олега Янковского.

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В подмосковных парках отметят 165-летие со дня рождения Чехова
28 января 2025, 20:58

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В парках Серпухова и Чехова организуют праздничные мероприятия в честь 165-летия со дня рождения выдающегося русского писателя Антона Павловича Чехова. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Юбилей отмечается 29 января 2025 года.
«31 января в парке им. Олега Степанова в Серпухове проведут тематическое мероприятие. Гости смогут посетить выставку «Встреча», эрудит-викторину, познакомиться с экспозицией-витриной Арт-кластера «Культурный код». В ней воссоздана гостиная Чехова, представлены предметы, которые рассказывают о его жизни и творчестве писателя. Серпухов стал прообразом созданного в произведениях Чехова «губернского города С.». Он встречается в рассказах «Ионыч», «Человек в футляре», «В овраге», «Архиерей», «Мужики» и других. Начало мероприятия – в 15 часов», – рассказали в ведомстве.
1 февраля Городской парк культуры и отдыха Чехова приглашает на фестиваль «Чеховская зима». Он начнётся в полдень. Для гостей приготовили показ фильмов, лекцию о жизни и творчестве Чехова, викторину, квест и выставку книг. В творческой мастерской «Чайка» для юных посетителей проведут мастер-классы по созданию 3D-аппликаций и рисунков по мотивам произведений писателя. Не обойдётся и без традиционных зимних забав – перетягивания каната, бега в мешках. Во время праздника будут работать фотозона «В гостях у Чехова» и самоварная станция.

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Фестиваль «Русский холодец» в Павловском Посаде собрал более 11 тысяч гостей
27 января 2025, 17:18

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

25 января в парке «Меленки» в Павловском Посаде состоялся XII гастрономический фестиваль «Русский холодец». На мероприятие пришли более 11 тысяч человек, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
В этом году мероприятие было приурочено к Дню студента и посвящено университетам и факультетам. Основная идея фестиваля заключалась в индивидуальном подходе к процессу приготовления пищи и приобретении кулинарных навыков, которые формируются в студенческие годы.

Главная особенность мероприятия — дегустация холодцов, приготовленных по разным студенческим рецептам. Кроме того, на фестивале были представлены народные художественные промыслы, ярмарка и тематическая фотозона.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Участники мероприятия играли в «холодцовые» шашки и участвовали в гастрономическом чемпионате по скоростному поеданию холодца.

Также на фестивале состоялся праздничный концерт и выступление на открытом микрофоне.

Мероприятие было организовано при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

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Умер известный российский актер Игорь Янковский
27 января 2025, 13:53

Фото: istockphoto/Lukasz Kochanek

На 74-м году жизни скончался российский актер Игорь Янковский, племянник народного артиста СССР, Олега Янковского. Как сообщил Mash, на днях звезду госпитализировали в состоянии дезориентации. Оно оценивалось тяжелым. Отмечается, что Игорь Янковский представлял актерскую династию.
Игорь Янковский родился в Таджикистане 29 апреля 1951 года. В 1974 году закончил театральное училище им. Щукина, а затем до 1992 года служил в Московском драматическом театре на Малой Бронной. Участвовал в киносъемках с 1973 года.

Известен зрителю по картинам «Это сильнее меня», «Следствие ведут ЗнаТоКи», «Женатый холостяк» и другим.

Перед этим стало известно о смерти актера из сериала «Папины дочки» Игоря Ромащенко.

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Жена народного артиста РСФСР Василия Ливанова опровергла данные о его состоянии
26 января 2025, 15:55

Василий Ливанов (Фото: kremlin.ru)

Супруга народного артиста РСФСР Василия Ливанова Елена опровергла в беседе с ТАСС данные о том, что у режиссера выявили расстройство кровообращения головного мозга.
«Да [это ложь]. В какой реанимации? Нет, это все неправильно. Я не знаю, откуда вы получаете сведения такие. Это мусор какой-то», — прокомментировала собеседница агентства.

Перед этим журналисты Mash проинформировали, что Ливанов провел в реанимации несколько суток с расстройством мозгового кровообращения.

Известно, что режиссеру делали операцию под наркозом в декабре прошлого года, после чего выписали из больницы.

Ранее сообщалось, что не стало актера Владимира Фоменко. Информацию подтвердил сын артиста.

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Вел нездоровый образ жизни: известный атлантский рэпер DJ Unk умер на 44 году жизни
25 января 2025, 20:21

Фото: iStock/ undefined undefined

Атлантский рэпер Энтони Леонард Платт, известный общественности как DJ Unk, ушел из жизни на 44 году жизни. О смерти артиста сообщила его жена Шеркита Лонг-Платт в социальных сетях.
DJ Unk приобрел широкую известность в 2006 году. В то время у артиста вышел дебютный сингл «Walk It Out», поднявшийся на 10 строчку чарта Billboard Hot 100. Энтони Леонард Платт был одним из первых, кто творил в музыкальном поджанре «snap music».

В 2009 году у DJ Unk ухудшилось здоровье. У исполнителя случился сердечный приступ. Рэпер подумал, что это произошло из-за перенапряжения от плотного гастрольного графика. DJ Unk рассказывал, что вел нездоровый образ жизни. Что стало причиной ухода из жизни американского рэпера, в настоящий момент не известно.

Ранее сообщалось, что ушел из жизни советский и российский актер театра и кино Владимир Фоменко.

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BadComedian объяснил, как Юре Борисову удалось добиться номинации на «Оскар»
BadComedian о номинации Борисова: в кино стало меньше давления на русских
25 января 2025, 13:00

Юра Борисов (фото: соцсети)

В международном кинематографе стало меньше политического давления на русских артистов, о чем говорит номинация актера Юры Борисова на «Оскар» за роль в фильме «Анора». Об этом заявил киноблогер Евгений Баженов, более известный как BadComedian в беседе с NEWS.ru.
По его мнению, люди, которым важно творчество, оценивают только актеров и фильмы, а не политическую конъюнктуру.

Баженов подчеркнул, что с начала СВО и до выхода «Аноры» в международном кино не появлялась русская культура и русские актеры, но на сегодняшний день политика ушла из этой сферы.
«Безусловно, в 2022 году запреты были, кого-то касались, западные кинематографисты старались держаться подальше от этой темы. Но позже это сходило на нет. И, как я понимаю по информации с кинофестивалей, сейчас этого даже близко нет. Политического давления в случае с «Анорой», в кинобизнесе сейчас на русских актеров, на творцов нет», — пояснил кинокритик.
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Скончался актер Владимир Фоменко
24 января 2025, 21:16

Фото: iStock/ SergeyPankratov

Ушел из жизни советский и российский актер театра и кино Владимир Фоменко. О кончине артиста сообщил портал «Кино-Театр.Ру».
Артист ушел из жизни 22 января. Сын артиста Георгий подтвердил смерть Владимира Фоменко и поделился, что причиной кончины стал отек легких.

«К сожалению, позавчера Владимира Георгиевича не стало», — рассказал он соцсетях.

Российский и советский актер начинал свою актерскую карьеру в Театре на Таганке, а потом перешел в Московский ТЮЗ, где трудился в 1970-е годы. На театральной сцене Фоменко играл роль Портоса в спектакле по роману Александра Дюма «Три мушкетера» и в постановке «Том Кенти».

Владимир Фоменко дебютировал в кино в конце 1960-х годов, когда он снялся в таких картинах, как «Житейские воззрения кота Мурра», «Тайна предков», «Такая жесткая игра — хоккей» Розумовского.

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#кино
#смерть
#актёр
#режиссёр
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В подмосковных библиотеках запустили масштабный проект «Путь героя»
24 января 2025, 17:08

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Жители Московской области смогут принять участие в проекте «Путь героя», посвящённом 80-летию Великой Победы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области, которое запустило проект в библиотеках региона.
«Каждый житель может записать видеоролик о своем герое – участнике Великой Отечественной войны: рассказать о его боевом или трудовом подвиге, о жизни в послевоенное время. Ролики опубликуют на специальной площадке проекта в соцсети «ВКонтакте», – говорится в сообщении.
По данным министерства, первыми проект подержали читатели и сотрудники библиотек из городских округов Домодедово, Красногорск, Одинцово, Зарайск и Коломна. Видеоистории об их близких уже размещены на площадке проекта.

Чтобы поддержать инициативу, нужно обратиться к координатору проекта по электронной почте Biblio-MO_Proekty@mail.ru. Он поможет найти удобную библиотеку для записи видео, оформить и разместить ролик.

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#библиотеки
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В Ступине после масштабного капремонта торжественно открыли Дворец культуры
23 января 2025, 23:03

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В городском округе Ступино после завершения капитального ремонта открыли Дворец культуры. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

«Осенью мы открывали в Ступине после ремонта Детскую школу искусств, а теперь открываем обновлённый Дворец культуры. При ремонте ДК, строительство которого началось ещё до войны, нам было важно сохранить исторические интерьеры, но при этом сделать пространство современным и комфортным, обновить коммуникации, кровлю, установить оборудование, чтобы ещё долгие годы здесь кипела творческая жизнь. 70-летие в 2026 году ДК отметит уже в обновленном здании», – отметил на торжественной церемонии министр культуры и туризма региона Василий Кузнецов.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Дворец культуры является центром развития художественной самодеятельности и народного творчества муниципалитета. В его стенах работают кружки и студии различной направленности для детей и взрослых.
«Занятия пользуются большой популярностью у жителей. Кроме того, ДК является главной театрально-концертной площадкой округа. Здесь проходят концерты, спектакли, праздничные мероприятия. Поэтому обновление и техническое переоснащение здания стали важной задачей Министерства культуры и туризма Московской области и администрации городского округа», – рассказал глава муниципалитета Сергей Мужальских.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В ходе капремонта были выполнены отделочные работы во всех помещениях, причём исторические интерьеры удалось сохранить. В Большом зале установили кресла из массива дуба, смонтировали новую механику сцены, звуковое и световое оборудование. Приобрели два рояля. Также заменили инженерные коммуникации, провели ремонт фасада и кровли, смонтировали архитектурную подсветку, благоустроили территорию вокруг ДК. Объект оснастили новой мебелью и оборудованием.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Директор Дворца культуры Юлия Шалыгина провела для гостей экскурсию по обновлённому зданию. На церемонии торжественного открытия состоялся концерт симфонического оркестра Ступинской филармонии, посвящённый 95-летию композитора Александры Пахмутовой.

Как напомнили в министерстве, Дворец культуры был построен в 1956 году. Сейчас в учреждении действуют 24 клубных формирования, где занимаются более 600 человек.

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