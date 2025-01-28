Скончался актер из «Молодежки» Булатов

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27 января скончался советский российский актер театра, кино и сериалов Алексей Булатов. Ему было 76 лет, сообщил портал «Кино-театр.ру»
Алексей Булатов появился на свет в 1948 году. Актер учился в Школе-студии при МХАТ СССР имени Горького. Ее он окончил в 1974 году. На протяжении долгого времени он выступал в Русском театре Еревана и в Московском драматическом театре имени Пушкина. Последние 17 лет Булатов состоял в труппе Московского драматического театра «Сопричастность».
Актер участвовал в съемках 25 фильмов и сериалов. Впервые он появился на экранах в 1977 году в биографической картине «Жизнь Бетховена». Алексей Булатов приобрел широкую известность в сериалах «Дикий» и «Молодежка». Последнюю роль артист сыграл в фильме «Сердце Пармы» 2022 года.
Ранее сообщалось, что на 74-м году жизни скончался российский актер Игорь Янковский, племянник народного артиста СССР, Олега Янковского.
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Актер участвовал в съемках 25 фильмов и сериалов. Впервые он появился на экранах в 1977 году в биографической картине «Жизнь Бетховена». Алексей Булатов приобрел широкую известность в сериалах «Дикий» и «Молодежка». Последнюю роль артист сыграл в фильме «Сердце Пармы» 2022 года.
Ранее сообщалось, что на 74-м году жизни скончался российский актер Игорь Янковский, племянник народного артиста СССР, Олега Янковского.
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Ольга Енгалычева