«Оставила свет во всех нас!»: Умерла бабушка Ксении Алферовой — фото

28 августа 2026, 13:00

Бабушка актрисы Ксении Алферовой умерла в 103 года

Ксения Алферова (Фото: Instagram*/ksenialferova)

Российская актриса Ксения Алфёрова сообщила об отмене регулярных встреч с поклонниками. Причиной послужила траурная церемония прощания с ее бабушкой — Ксенией Архиповной Алфёровой, которая скончалась в возрасте 103 лет.





О смерти родственницы артистка рассказала подписчикам в социальных сетях, попросив их о молитвенной поддержке. Прощание состоялось 28 августа в кругу самых близких людей, без официальной церемонии и привлечения внимания прессы.





«Вчера попрощались с нашей Бамой. Ушла в мир иной Ксения Архиповна Алфёрова на 104-м году жизни. Невероятная женщина! Она отражала Божий свет очень ярко и делилась им со всеми щедро! Бабуля оставила свой свет во всех нас! У нас теперь есть очень сильный и заботливый ангел-хранитель», — говорится в посте.