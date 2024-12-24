Сноубордистка из Швейцарии Хедигер погибла из-за схода лавины

Софи Хедигер (Фото: swiss-ski.ch)
Сноубордистка сборной Швейцарии Софи Хедигер скончалась из-за схода лавины, сообщила пресс-служба Федерации лыжного спорта и сноуборда Швейцарии (Swiss-Ski).
Софи Хедигер скончалась в возрасте 26 лет.
Трагедия произошла 23 декабря в горах в Арозе, где каталась швейцарская спортсменка на сноуборде.
Софи Хедигер два раза восходила на пьедестал почета на этапах Кубка мира. Сноубордистка участвовала в Олимпийских играх 2022 года. Софи Хедигер — победитель Универсиады 2023 года в американском Лейк-Плэсиде.
Ранее Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) сообщила о смерти олимпийского чемпиона по волейболу Владимира Дорохова. Как передавало агентство РИА Новости со ссылкой на ВФВ, Дорохов ушёл из жизни в среду, 18 декабря. Причины смерти не сообщались.
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Трагедия произошла 23 декабря в горах в Арозе, где каталась швейцарская спортсменка на сноуборде.
«Мы потрясены, и все наши мысли с семьей Софи, которой мы выражаем наши глубочайшие соболезнования», — подчеркнул руководитель Swiss-Ski Вальтер Ройссер.
Софи Хедигер два раза восходила на пьедестал почета на этапах Кубка мира. Сноубордистка участвовала в Олимпийских играх 2022 года. Софи Хедигер — победитель Универсиады 2023 года в американском Лейк-Плэсиде.
Ранее Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) сообщила о смерти олимпийского чемпиона по волейболу Владимира Дорохова. Как передавало агентство РИА Новости со ссылкой на ВФВ, Дорохов ушёл из жизни в среду, 18 декабря. Причины смерти не сообщались.
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Ольга Енгалычева