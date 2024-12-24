Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Культура/ Актёр из «Крепкого орешка 2» Арт Эванс скончался

Актёр из «Крепкого орешка 2» Арт Эванс скончался

Фото: iStock/ undefined undefined

Фото: iStock/ undefined undefined

Актёр из США Арт Эванс, который известен по ролям в фильмах «История солдата» и «Крепкий орешек 2», умер на 83 году жизни, передала газета USA Today со ссылкой на агентов актёра.
«Умер актер Арт Эванс... Ему было 82 года... Причиной смерти актера стали осложнения диабета, с которыми Эванс боролся на протяжении нескольких лет», — отмечалось в сообщении.

Подчёркивалось, что агенты Арта Эванса отправили журналистам газеты электронное письмо — в нём они подтвердили, что актёр умер в субботу.



Арт Эванс родился в 1942 году в Лос-Анджелесе, а свой профессиональный путь актёр начал в «Театре бытия» Фрэнка Сильвы. В 1976 году американец дебютировал в эпизоде сериала «Чико и мужчина». Потом Арт Эванс снялся больше чем в 120 картинках.

Ранее сообщалось, что крокодил Берт, который известен по роли в фильме «Крокодил Данди» с Полом Хоганом в главной роли, скончался в крокодиловом парке Crocosaurus Cove в австралийском Дарвине.

Читайте также:

Умер актер из «Властелина колец»

«02.07.92 – 16.12.24»: Тимма написал под постом Седоковой комментарий с датой своей смерти

Скончался актер из сериала «Интерны» Ледовских
#актёр
#смерть
#диабет
Письма Деду Морозу из парков Московской области отправят в Великий Устюг
24 декабря 2024, 15:06

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В парке Мира в Мытищах 25 декабря проведут торжественный сбор и передачу писем Деду Морозу из подмосковных парков в Великий Устюг. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

«В сборе примут участие 20 делегаций из разных муниципалитетов, в том числе из Зарайска, Серебряных прудов, Фрязина, Талдома, Орехово-Зуева и других. В 13 часов посетителей ждет церемония сбора писем в Резиденции Деда Мороза, встреча с ним и Снегурочкой, развлекательная программа для всей семьи и чаепитие», – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Как напомнили в министерстве, в течение декабря в парках региона работают 116 почт и 59 резиденций зимнего волшебника. В последний месяц уходящего года 45 областных парков получили знак качества «Дед Мороз рекомендует». Отбор проходил в шести номинациях: за лучшие ёлку, резиденцию и приёмную, почту Деда Мороза, фотозону, зону фуд-корта, а также входную группу в парк.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Мероприятие организовано при поддержке Московской областной дирекции по развитию парков.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Читайте также:

В подмосковном Зарайске продолжается фестиваль «Перезагрузка. 2.0»

Первые новогодние представления в Кашире посмотрели уже 900 детей

Ансамбль танца «Боярышня» сохранил звание «Заслуженный коллектив народного творчества»
#подмосковье
#московская область
#зима в подмосковье
#дед мороз
#почта деда мороза
#парки
#минкульттуризма мо
#новый год
#праздник
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В подмосковном Зарайске продолжается фестиваль «Перезагрузка. 2.0»
24 декабря 2024, 14:38

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Городской фестиваль современного искусства «Перезагрузка. 2.0» стартовал 18 ноября и уже привлёк около 8,5 тысяч посетителей, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Фестиваль проходит одновременно на нескольких городских площадках. В здании бывшего «Ашана» открылось новое арт-пространство «ЦЕХЪ», где проводятся инсталляции, мастер-классы и обучающие программы. Здесь также представлены картины современных художников из коллекции ASKERI GALLERY.

Дом Мачтета — ещё одна площадка фестиваля, где также представлены картины, проводятся мастер-классы и лекции.

В рамках выставки представлено более 250 работ от 50 художников, среди которых как известные мастера с мировым именем, так и молодые таланты.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Гостям предлагается разнообразная программа, сочетающая творчество и просвещение: мастер-классы от художников, лекции о культуре и искусстве, общественные дискуссии и многое другое. Продюсер российских и международных проектов Марина Глухова является куратором мероприятия.

Фестиваль «Перезагрузка. 2.0» будет проходить до 12 января. Подробные сведения можно найти на официальном сайте мероприятия. Возрастное ограничение — 0 .

Ещё одна причина посетить подмосковный Зарайск — это масштабная работа, направленная на привлечение туристов к историческим зданиям в центре города.

В рамках реализации плана развития культурного и туристического комплекса в Зарайске был проведён анализ потенциальных объектов недвижимости для создания туристической инфраструктуры на их основе.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Проект нацелен на продвижение и распространение культурных ценностей через создание уникальных туристических объектов на базе исторических зданий. Особенность портала заключается в предоставлении готовых инвестиционных проектов с полной информацией о каждом объекте.

Читайте также:

В Коломне завершили начатую в 2018 году реставрацию Бобренева монастыря

Гостей Егорьевского музея приглашают в 3D-полёт над городами Подмосковья

В музее Чайковского в Клину открылась посвящённая Пушкину выставка
#фестиваль
#зарайск
#творчество
#картины
#мероприятия
#таланты
#художники
#подмосковье
#культура
#минкульттуризма мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Первые новогодние представления в Кашире посмотрели уже 900 детей
23 декабря 2024, 15:10

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Показы новогоднего представления «Простоквашино: загадочная история волшебного исчезновения» стартовали в Кашире, на первых трёх спектаклях побывали 900 юных зрителей, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Представление ««Простоквашино: загадочная история волшебного исчезновения» — подарок ребятам от главы городского округа Кашира Михаила Шувалова. Автором сценария и режиссёром-постановщиком спектакля стала ведущий методист Дома культуры имени Ленина Юлия Сергеева, а роли там исполнили представители коллективов Центра культурных инициатив», — говорится в сообщении.
Пришедшие на представление дети с удовольствием и интересом посмотрели историю о том, как Дядя Фёдор с друзьями искал исчезнувшее перед Новым годом Простоквашино, а потом получили сладкие подарки. Отмечается, что перед спектаклем для детей провели интерактивную программу.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Читайте также:

Ансамбль танца «Боярышня» сохранил звание «Заслуженный коллектив народного творчества»

16 предприятий народных промыслов Подмосковья представлено на выставке «Ладья»

В Горках Ленинских начала работу посвящённая электрификации России выставка
#кашира
#новый год
#спектакль
#дети
#праздник
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ансамбль танца «Боярышня» сохранил звание «Заслуженный коллектив народного творчества»
23 декабря 2024, 10:56

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Народный ансамбль танца «Боярышня» из города Истра подтвердил своё звание «Заслуженный коллектив народного творчества» в 2024 году. В этом году почётного звания были удостоены 49 народных коллективов и любительских творческих объединений, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Народный ансамбль танца «Боярышня» был основан в 1984 году на базе Дома культуры деревни Кострово, расположенной в Истринском районе Московской области. В 1993 году коллективу присвоили статус народного, а в 2019 году ансамбль получил звание «Заслуженный коллектив народного творчества» Российской Федерации.

Звание «Заслуженный коллектив народного творчества» даётся на 5 лет коллективам, которые достигли успехов в народном творчестве и внесли значительный вклад в культурное развитие регионов.

Для получения звания нужно иметь звание «Народный (образцовый) коллектив» или «Заслуженный коллектив народного творчества» субъекта РФ и заниматься народным творчеством не менее 10 лет.

Читайте также:

Каширские школьники узнали старинные новогодние и рождественские традиции

Ледовый спектакль Авербуха «Чемпионы» покажут в подмосковных городах

В Волоколамске отметили юбилей вокального ансамбля «Созвездие»
#минкульттуризма мо
#подмосковье
#истра
#творчество
#культура
#танки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
16 предприятий народных промыслов Подмосковья представлено на выставке «Ладья»
20 декабря 2024, 22:33

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Коллективный стенд Подмосковья представлен на XXXVI Всероссийской выставке-ярмарке народных художественных промыслов «Ладья. Зимняя сказка-2024». Она открылась в «Экспоцентре» в Москве, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«В выставке участвуют 16 предприятий народных промыслов Подмосковья и Союз Гжельских мастеров. Посетители выставки могут увидеть и купить такие изделия, как павловопосадские платки, гжельский и дулёвский фарфор, жостовские подносы, федоскинские шкатулки и многое другое. За первые два дня работы выставку посетили около 30 тыс. человек. Подмосковный стенд пользуется большой популярностью», – отметили в ведомстве.
Всероссийская выставка-ярмарка народных художественных промыслов «Ладья. Зимняя сказка-2024» продлится до 22 декабря.

Читайте также:

В Горках Ленинских начала работу посвящённая электрификации России выставка

В Коломне завершили начатую в 2018 году реставрацию Бобренева монастыря

В Кашире открылась выставка винтажных ёлочных игрушек
#народные промыслы
#выставка
#москва
#подмосковье
#московская область
#культура
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Горках Ленинских начала работу посвящённая электрификации России выставка
20 декабря 2024, 20:04

Фото: пресс-служба Министерстве культуры и туризма МО

В Инженерном корпусе музея-усадьбы «Горки Ленинские» 20 декабря открыли выставку «Первые электростанции ГОЭЛРО». Об этом рассказали в пресс-службе Министерстве культуры и туризма Московской области.
«Посетители смогут увидеть единственный сохранившийся в стране двигатель Otto-Deutz 1910-х годов – памятник науки и техники России. Выставка расскажет о первых частных электростанциях и электростанциях, строящихся по плану Государственной комиссии по электрификации России. Они узнают, как была создана ГОЭЛРО и как на VIII съезде Советов Ленин выдвинул лозунг: «Коммунизм – это советская власть плюс электрификация всей страны», – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Министерстве культуры и туризма МО

План ГОЭЛРО был рассчитан на 10-15 лет и подразумевал реконструкцию предприятий электроэнергетики, унаследованных от царской России, а также строительство новых электростанций. Первенцами советской энергетики стали Каширская, Шатурская ГРЭС и Волховская ГЭС. Строительство Каширской ГРЭС начали летом 1919 года.

Фото: пресс-служба Министерстве культуры и туризма МО

Первые годы советской энергетики иллюстрируют материалы, представленные Музеем Мосэнерго и энергетики Москвы и Музеем Каширской ГРЭС.

Двигатель немецкой фирмы Otto-Deutz производил электричество из сырой нефти на электростанции усадьбы Горки. В экспозиции также – динамо-машина, предоставленная Политехническим музеем.

Фото: пресс-служба Министерстве культуры и туризма МО

Выставка будет работать в Инженерном корпусе усадьбы, где завершился первый этап музеефикации пространства. Раньше помещение использовалось для технических и складских целей, а теперь стало ещё одним выставочным пространством музея.

Фото: пресс-служба Министерстве культуры и туризма МО

Читайте также:

В Коломне завершили начатую в 2018 году реставрацию Бобренева монастыря

В «Новом Иерусалиме» представят обновлённую карету патриарха Никона

В музее Чайковского в Клину открылась посвящённая Пушкину выставка
#горки ленинские
#музей
#выставка
#история
#минкульт мо
#культура
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Коломне завершили начатую в 2018 году реставрацию Бобренева монастыря
20 декабря 2024, 18:38

Фото: пресс-служба администрации Коломенского г. о.

Завершился ремонт стен ограды, башен и здания Ново-Фёдоровской церкви Богородицерождественского Бобренева монастыря. Их отремонтировали по государственной программе Московской области «Культура и туризм Подмосковья», сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«В мужской обители восстановили кирпичную кладку ограды, белокаменные элементы стен и башен, воссоздали ворота. Преобразилась и Ново-Фёдоровская церковь, расположенная на территории объекта культурного наследия федерального значения. Реставраторы усилили конструкции, восстановили кладку, отделку и декоративные элементы, воссоздали открытые участки и заполнили проёмы», – говорится в сообщении.
Как напомнили в администрации, Бобренев монастырь – одни из старейших в России. Его заложил в 1381 году князь Дмитрий Донской по благословению Сергия Радонежского в честь победы в Куликовской битве.

Комплексные реставрационные работы в обители начались в 2018 году. За это время удалось полностью отреставрировать Старо-Фёдоровскую церковь и Северный братский корпус.

Читайте также:

В «Новом Иерусалиме» представят обновлённую карету патриарха Никона

Гостей Егорьевского музея приглашают в 3D-полёт над городами Подмосковья

Агломерация Зарайск – Коломна выступила в финале конкурса «Культурная столица»
#культура
#туризм
#коломна
#монастыри
#реставрация
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Кашире открылась выставка винтажных ёлочных игрушек
20 декабря 2024, 15:05

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Выставка «В ностальгии ёлочных огней», посвящённая ёлочным украшениям прошлого века, открылась в здании Каширского центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Забота», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В экспозиции представлены шары разного дизайна, фонарики, сосульки, сказочные персонажи из стекла и прессованной ваты, а также игрушки, сделанные из нанизанных на проволоку стеклянных трубочек и бусин. Особо примечательными экспонатами являются игрушки на прищепках и пластмассовый Дед Мороз», — говорится в сообщении.
Отмечается, что выставка не только напоминает о праздниках прошлых лет, но и помогает погрузиться в прошлое страны, так как ко многим значимым историческим событиям выпускались специальные тематические ёлочные игрушки.

Выставка продлится до 28 декабря, часы работы — с 9:00 о 17:00. Адрес: город Кашира, улица Иванова, д.1.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Читайте также:

В «Новом Иерусалиме» представят обновлённую карету патриарха Никона

Гостей Егорьевского музея приглашают в 3D-полёт над городами Подмосковья

День рождения Каширского краеведческого музея отметят праздничной программой
#кашира
#выставка
#новый год
#игрушки
#культура
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В «Новом Иерусалиме» представят обновлённую карету патриарха Никона
20 декабря 2024, 14:56

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

24 декабря в музее «Новый Иерусалим» после масштабной реставрации представят карету патриарха Никона. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Это уникальный исторический памятник, один из немногих сохранившихся в мире образцов экипажного дела XVII века. Редкий экспонат несколько столетий находился в Ново-Иерусалимском монастыре, а в 1920 году попал в музейное собрание. Сильно повреждённая карета была сохранена усилиями музейщиков и к 420-летию патриарха Никона заняла место в постоянной экспозиции музея.

Восстановление кареты стало крупнейшим реставрационным проектом «Нового Иерусалима».
«Когда удаётся отреставрировать практически утраченный экспонат с более чем 300-летней историей, это большой успех. За ним стоит огромный труд. Этот реставрационный проект стал результатом работы нескольких поколений музейщиков. Получив вторую жизнь, карета теперь станет ключевым историческим артефактом экспозиции музея», — сказал министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов.
Презентация кареты состоится 24 декабря в полдень. Увидеть обновлённый уникальный исторический артефакт можно в разделе «Новый Иерусалим. Памятник истории и культуры XVII–XXI веков». В нём представлено ещё несколько подлинных вещей, принадлежавших патриарху Никону.

Читайте также:

Гостей Егорьевского музея приглашают в 3D-полёт над городами Подмосковья

Каширские школьники узнали старинные новогодние и рождественские традиции

День рождения Каширского краеведческого музея отметят праздничной программой
#василий кузнецов
#минкульттуризма мо
#музей
#новый иерусалим
#истра
#история
#подмосковье
#московская область
#выставка
Следите за нашими новостями
в удобном формате