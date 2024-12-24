Актёр из «Крепкого орешка 2» Арт Эванс скончался

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Актёр из США Арт Эванс, который известен по ролям в фильмах «История солдата» и «Крепкий орешек 2», умер на 83 году жизни, передала газета USA Today со ссылкой на агентов актёра.
«Умер актер Арт Эванс... Ему было 82 года... Причиной смерти актера стали осложнения диабета, с которыми Эванс боролся на протяжении нескольких лет», — отмечалось в сообщении.
Подчёркивалось, что агенты Арта Эванса отправили журналистам газеты электронное письмо — в нём они подтвердили, что актёр умер в субботу.
Арт Эванс родился в 1942 году в Лос-Анджелесе, а свой профессиональный путь актёр начал в «Театре бытия» Фрэнка Сильвы. В 1976 году американец дебютировал в эпизоде сериала «Чико и мужчина». Потом Арт Эванс снялся больше чем в 120 картинках.
Ранее сообщалось, что крокодил Берт, который известен по роли в фильме «Крокодил Данди» с Полом Хоганом в главной роли, скончался в крокодиловом парке Crocosaurus Cove в австралийском Дарвине.
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