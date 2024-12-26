Умер парализованный с 2007 года актер

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Ушел из жизни известный иорданский актер Хишам Янис. Артист скончался 22 декабря в возрасте 78 лет, однако информация о его уходе стала известна только сейчас. Об этом сообщает издание «Аль-Айн».
Хишам Янис страдал от последствий инсульта, который произошел в 2007 году и оставил его прикованным к постели.
Хишам Янис родился в 1946 году и изучал политологию в университете Каира. Еще будучи студентом, он начал выступать на сцене, принимая участие в театральных постановках и выступлениях. За свою карьеру Янис написал сценарии более чем для 80 сериалов, став одной из значимых фигур в иорданском театре и кино.
Ранее стало известно, что главный художник театра «Эрмитаж» Евгений Добровинский скончался в возрасте 80 лет. Он всегда был внимателен к своим друзьям. С 1980-х годов работал в театре «Эрмитаж», создавая афиши к постановкам.
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Хишам Янис родился в 1946 году и изучал политологию в университете Каира. Еще будучи студентом, он начал выступать на сцене, принимая участие в театральных постановках и выступлениях. За свою карьеру Янис написал сценарии более чем для 80 сериалов, став одной из значимых фигур в иорданском театре и кино.
Ранее стало известно, что главный художник театра «Эрмитаж» Евгений Добровинский скончался в возрасте 80 лет. Он всегда был внимателен к своим друзьям. С 1980-х годов работал в театре «Эрмитаж», создавая афиши к постановкам.
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Дарья Осипова