Алексей Глызин (Фото: Telegram @glyzin_official)

Алексей Глызин — певец, чей голос стал саундтреком для целой эпохи, 13 января отмечает свой 72-й день рождения. Заслуженный артист России, бывший солист легендарных «Веселых ребят» и автор пронзительных хитов «Зимний сад» и «Поздний вечер в Сорренто», он десятилетиями поддерживал образ последнего романтика эстрады. Однако за кулисами этой безупречной творческой биографии скрывалась иная, гораздо более бурная и противоречивая жизнь. О предательстве семьи, разрушительных изменах, конфликтах и внезапно объявившейся взрослой дочери читайте в материале «Радио 1».





Содержание Взлёт карьеры главного романтика эстрады Личная жизнь Алексея Глызина: семья, измены и цена популярности Громкие скандалы с Глызиным Как сейчас живет Алексей Глызин



Взлёт карьеры главного романтика эстрады

Личная жизнь Алексея Глызина: семья, измены и цена популярности

Алексей Глызин (Фото: Telegram @glyzin_official)

«Я всё время понимаю, что я чего-то не сделал правильного, предал семью и ушёл. В глазах первой супруги я предатель», — с болью говорил артист годы спустя в передаче «Секрет на миллион».

«Супруга подавала заявление на расторжение брака в суд. Потому что я тогда вел себя как самая настоящая свинья, вот и все».

Громкие скандалы с Глызиным

Анна Глызина (Фото: скриншот ток-шоу «ДНК» ТК «НТВ»)

«У нас было такое количество танцев и дискотек... Я не помню, но возможно».

Как сейчас живет Алексей Глызин