«Я предатель и самая настоящая свинья»: за что ненавидит себя Алексей Глызин и как внебрачная дочь-инвалид угрожает наследству артиста
Алексей Глызин — певец, чей голос стал саундтреком для целой эпохи, 13 января отмечает свой 72-й день рождения. Заслуженный артист России, бывший солист легендарных «Веселых ребят» и автор пронзительных хитов «Зимний сад» и «Поздний вечер в Сорренто», он десятилетиями поддерживал образ последнего романтика эстрады. Однако за кулисами этой безупречной творческой биографии скрывалась иная, гораздо более бурная и противоречивая жизнь. О предательстве семьи, разрушительных изменах, конфликтах и внезапно объявившейся взрослой дочери читайте в материале «Радио 1».
Взлёт карьеры главного романтика эстрадыАлексей Глызин родился в подмосковных Мытищах в январе 1954 года в семье железнодорожников. Музыка вошла в его жизнь с детства: домашние концерты у бабушки, гитара, освоенная в 12 лет, и даже самодельный усилитель, собранный руками талантливого подростка. Его путь к славе был тернист и полон неожиданных поворотов: брошенный радиоаппаратостроительный техникум, служба в армии на Дальнем Востоке, где его перевели из авиационных специалистов в музыкальный взвод, и, наконец, долгожданный шанс. Этим шансом стало приглашение в знаменитый ВИА «Самоцветы», а затем — работа в коллективе «Ритм», аккомпанировавшем самой Алле Пугачёвой. Пугачёва, по воспоминаниям Глызина, оценила его игру на гитаре Gibson Les Paul и одобрительно бросила: «Ладно, годится».
Но настоящая всесоюзная слава настигла его в ансамбле «Веселые ребята», куда его пригласил Александр Буйнов. Голос Глызина звучал в хитах «Рыжим всегда везёт», «Бологое», «Розита». Однако душа романтика искала большего, и в 1988 году он, подобно герою одной из своих будущих песен, делает крутой вираж — создаёт группу «Ура» и начинает сольную карьеру. Его песни «Зимний сад», «Ты не ангел», «Поздний вечер в Сорренто» становятся не просто шлягерами, а настоящими гимнами поколения, переживавшего бурные 1990-е. Пиком признания можно считать триумфальные сольные концерты на московском стадионе «Олимпийский» в 1991 году. Но пока публика рукоплескала его таланту на сцене, его личная жизнь балансировала на грани краха.
Личная жизнь Алексея Глызина: семья, измены и цена популярностиЛичная история Алексея Глызина читается как драматический роман, где любовь соседствует с предательством, а искренние чувства — с разрушительными страстями. Его первый брак с Людмилой, ждавшей его из армии, казался историей верности. Однако головокружительный успех в «Веселых ребятах», толпы поклонниц и бесконечные гастроли стали испытанием для семьи. Испытанием, которое Глызин не прошёл. На съёмках он встретил 17-летнюю Евгению Герасимову и, по его собственному признанию, попал под её «магию» и «наваждение». Однажды утром он, «подчиняясь какому-то непонятному зову», просто вышел из дома, оставив жену и маленького сына Алексея.
«Я всё время понимаю, что я чего-то не сделал правильного, предал семью и ушёл. В глазах первой супруги я предатель», — с болью говорил артист годы спустя в передаче «Секрет на миллион».
Ирония судьбы в том, что ради этой любви он ушёл не только из семьи, но и из «Веселых ребят», а Евгения вскоре бросила его, уйдя к гитаристу группы «Земляне».
Второй брак с чемпионкой мира по гимнастике Санией Бабий, заключённый в 1992 году, многие считали новым началом. Но и здесь, спустя почти два десятилетия, грянул скандал. В 2011 году Сания подала на развод, не выдержав нового романа мужа с поклонницей. Сам Глызин впоследствии дал себе беспощадную оценку:
«Супруга подавала заявление на расторжение брака в суд. Потому что я тогда вел себя как самая настоящая свинья, вот и все».
Тогда семью с двумя детьми удалось сохранить, но тень старых ошибок не перестала преследовать артиста.
Громкие скандалы с ГлызинымЕсли истории об изменах долгое время оставались частью приватной жизни, то другие скандалы выплеснулись в публичное поле. Один из самых громких — многолетний конфликт с продюсером Иосифом Пригожиным. Глызин прямо называет его «мошенником», обвиняя в финансовых аферах. По словам певца, Пригожин, начав с профессии парикмахера, «гениально» встроился в шоу-бизнес, но методы его работы Глызин считает нечестными.
Однако всё это меркнет на фоне сенсационного признания, прозвучавшего на всю страну в конце 2025 года. В эфире ток-шоу «Звёзды сошлись» женщина по имени Анна заявила, что является внебрачной дочерью Глызина, рождённой от короткого романа в середине 1970-х. Артист, вспоминая бурную гастрольную молодость, ответил уклончиво:
«У нас было такое количество танцев и дискотек... Я не помню, но возможно».
Тем не менее, он согласился на ДНК-тест. Его результат, оглашённый в шоу «ДНК» на НТВ, стал шоком: вероятность отцовства составила 99,9%. Анна и её дочь Ксения рыдали в кадре, в то время как Глызин, узнав результат, сохранил сдержанность, отметив, что будет счастлив, если это правда, но оставив вопрос общения на потом, сославшись на занятость.
Как сейчас живет Алексей ГлызинСегодня, несмотря на редкие появления на федеральном ТВ, Алексей Глызин далёк от творческого простоя. Как отмечает музыкальный критик Сергей Соседов, Глызин — «артист европейского уровня», который не гонится за хайпом, но стабильно собирает полные залы по всей стране. Его аудитория — благодарные и лояльные поклонники, выросшие на его песнях. В 2023 году он доказал свой нестареющий талант, одержав победу в конкурсе «Суперстар! Возвращение» на НТВ. А годом ранее с успехом участвовал в шоу «Маска», сбив с толку жюри в костюме Слона.
Его нынешняя жизнь — это баланс между сценой и семьёй. Он поддерживает тёплые отношения со старшим сыном Алексеем, который теперь помогает ему с монтажом концертных записей. С Санией они преодолели кризис и отметили тридцатилетний юбилей совместной жизни. Сейчас Алексей Глызин стремится к тишине и стабильности. Однако прошлое, в виде взрослой дочери с законными правами, властно стучится в его дверь.
Первоначально Анна заявляла, что не претендует на наследство и хочет лишь общения. Однако после консультации с юристами её позиция изменилась. Дочери артиста разъяснили, что как инвалид она имеет право на обязательную долю в наследстве по закону, даже если отец составит завещание в пользу других своих детей. Это кардинально меняет ситуацию, превращая её из личной драмы в юридический прецедент с материальными последствиями. Риторика Анны спустя время сменилась: теперь она намерена официально через суд или ЗАГС установить факт отцовства, что является первым и ключевым шагом для любых последующих имущественных требований.