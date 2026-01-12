Достижения.рф

Роман с молодой актрисой, тайный ребёнок и тихое одиночество: как сейчас живет звезда сериала «Тест на беременность» Артур Ваха?

Артур Ваха (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)

Актеру, известному зрителям по ярким ролям в картинах «По имени Барон», «Женский роман», «Брежнев» и десяткам голосов в дубляже, Артуру Вахе 13 января исполняется 62 года. Этот заслуженный артист России прошёл долгий путь: от дебюта в возрасте шести лет на сцене Театра Ленсовета он достиг статуса одного из самых востребованных актёров. Его карьера была насыщена не только триумфами, но и громкими скандалами, личными драмами и болезненным одиночеством. Подробности — в материале «Радио 1».




Биография Артура Вахи

Артур Ваха родился 13 января 1964 года в Ленинграде, в творческой семье. Его отец, Виктор Ваха, был актером, а мать, Воля Ваха, — режиссером, профессором и преподавателем актерского мастерства. Судьба Артура была предрешена его появлением на свет в такой семье, но путь оказался тернистым. Родители развелись, когда мальчику было всего три года, и он рос в большой коммуналке у Литейного моста, окруженный богемной атмосферой.

«Моя мама — женщина интеллигентная, вокруг нее всю жизнь собираются интересные люди», — цитирует артиста издание Kp.ru.

Артур Ваха (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)
Однако сам Артур в детстве был отъявленным хулиганом: он плохо учился, сменил четыре школы, и лишь тяга к творчеству спасла его. Впервые на профессиональную сцену он вышел в шестилетнем возрасте, сыграв Алёшу Чешкова в спектакле «Человек со стороны» в Театре Ленсовета. После неудачной попытки поступления в горьковское училище он попал в студию Мюзик-холла, где преподавала его мама, а в 1980 году поступил в ЛГИТМиК на курс В. Петрова. После института и полутора лет службы в танковом ремонтном батальоне, где он дослужился до старшего сержанта, его творческая карьера началась в Театре комедии им. Акимова.

В кино Ваха дебютировал в 1984 году в эпизоде фильма «Капитан Фракасс». Широкую известность ему принесли роли в сериалах 2000-х: покоритель женских сердец Хамчик в картине «По имени Барон», стойкий Петр Солдатов в «Женском романе» и молодой Леонид Брежнев в одноименном фильме. Параллельно он стал одним из главных голосов российского дубляжа, его интонации знают все поклонники голливудского кино. Для самого актера эталоном в этом искусстве был Александр Демьяненко:

«Вот это озвучка на высшем уровне, он для меня идеал человека, который умеет озвучивать не себя».

Ваха считает, что дубляж — отличная школа мастерства: «Во-первых, концентрация, во-вторых, попытка лицедейская влезть в шкуру другого человека».

Личная жизнь артиста

Артур Ваха с дочерью Мэри (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)
За парадным фасадом успешной карьеры скрывается непростая личная жизнь актера, полная болезненных расставаний. Первой его женой стала актриса Ирина Цветкова. Этот брак подарил Вахе дочь Мэри, которая родилась в 1993 году. Однако семья не устояла под давлением обстоятельств, и вскоре актер расстался с супругой.

Второй серьезной связью, которая так и не была официально оформлена, стали отношения с актрисой Викторией Романенко. Избранница артиста была моложе его на 25 лет, но это не помешало развитию отношений. В 2018 году у пары родился сын Иван. Долгое время личность отца мальчика оставалась неизвестной, но осенью 2019-го выяснилось, что Артур Ваха — отец ребёнка и принимает активное участие в его воспитании.

Артур Ваха с Викторией Романенко (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)
Однако и этот тщательно скрываемый роман оказался недолговечным. В итоге в 2023 году пара объявила о расставании, и Артур Ваха остался один. Его близкие друзья в редких интервью отмечают, что, несмотря на успех и признание, Артур часто чувствует себя одиноким, предпочитая шумным компаниям уединение на своей петербургской даче.

Любовь к театру, скрытые скандалы и принципы за кулисами

Артур Ваха — человек-противоречие. Обладатель репутации брутала с тяжелым характером, он сам заявляет, что «не конфликтует никогда». Известный десятками ролей в кино, он считает, что без театра актер «начинает играть самого себя». Его главные «скандалы» — это принципиальные уходы. Наиболее показательный случай произошел в 2002 году, когда Ваха уволился из Театра комедии им. Акимова, где проработал много лет. Он назвал этот поступок отменой «крепостного права» и переходом в статус «свободного художника». Для актера, дорожащего личной свободой превыше всего, такой шаг был выстраданным и осознанным, даже если со стороны выглядел как вызов системе.

В интервью он прямо говорит, что не терпит неуважения к чужому труду, актерских капризов и намеренного затягивания времени на съемочной площадке. И если ситуация становится невыносимой, его реакция проста и радикальна:

«Я могу откуда угодно взять и уйти, если мне совсем плохо».

Его трудовая книжка, по собственному признанию, давно стала «украшением домашней библиотеки».

Жизнь Вахи сегодня: театр, дача и выборочные проекты

Артур Ваха (Фото: скриншот т/с «Челночницы»)
Сегодня Артур Ваха ведет жизнь, далекую от светской суеты. Его главным пристанищем остается родной Санкт-Петербург. С 2005 года он является артистом труппы Театра имени Ленсовета, где периодически выходит на сцену в новых и классических постановках, таких как «Фальшивая нота» (2019) или «Мещане» (2021). В кино артист снимается выборочно, предпочитая небольшие, но емкие роли в проектах, которые его по-настоящему цепляют.

Среди последних работ актёра числятся картины «Загадка на двоих-2. Пропавший пациент», «Лица не раскрывать», «Колотун», «Мэр поневоле», «Тропа гнева». В 2026 году в производстве находятся фильмы «Бессонница», «Королёк моей любви», «Похищение».

Значительную часть времени он проводит за городом, на своей даче, где нашел отдушину в садоводстве и уединении. Общение с детьми, дочерью Мэри и сыном Иваном, — важная, но очень приватная часть его жизни.

Елена Генералова

