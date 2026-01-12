Роман с молодой актрисой, тайный ребёнок и тихое одиночество: как сейчас живет звезда сериала «Тест на беременность» Артур Ваха?
Актеру, известному зрителям по ярким ролям в картинах «По имени Барон», «Женский роман», «Брежнев» и десяткам голосов в дубляже, Артуру Вахе 13 января исполняется 62 года. Этот заслуженный артист России прошёл долгий путь: от дебюта в возрасте шести лет на сцене Театра Ленсовета он достиг статуса одного из самых востребованных актёров. Его карьера была насыщена не только триумфами, но и громкими скандалами, личными драмами и болезненным одиночеством. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Артура ВахиАртур Ваха родился 13 января 1964 года в Ленинграде, в творческой семье. Его отец, Виктор Ваха, был актером, а мать, Воля Ваха, — режиссером, профессором и преподавателем актерского мастерства. Судьба Артура была предрешена его появлением на свет в такой семье, но путь оказался тернистым. Родители развелись, когда мальчику было всего три года, и он рос в большой коммуналке у Литейного моста, окруженный богемной атмосферой.
«Моя мама — женщина интеллигентная, вокруг нее всю жизнь собираются интересные люди», — цитирует артиста издание Kp.ru.
Однако сам Артур в детстве был отъявленным хулиганом: он плохо учился, сменил четыре школы, и лишь тяга к творчеству спасла его. Впервые на профессиональную сцену он вышел в шестилетнем возрасте, сыграв Алёшу Чешкова в спектакле «Человек со стороны» в Театре Ленсовета. После неудачной попытки поступления в горьковское училище он попал в студию Мюзик-холла, где преподавала его мама, а в 1980 году поступил в ЛГИТМиК на курс В. Петрова. После института и полутора лет службы в танковом ремонтном батальоне, где он дослужился до старшего сержанта, его творческая карьера началась в Театре комедии им. Акимова.
В кино Ваха дебютировал в 1984 году в эпизоде фильма «Капитан Фракасс». Широкую известность ему принесли роли в сериалах 2000-х: покоритель женских сердец Хамчик в картине «По имени Барон», стойкий Петр Солдатов в «Женском романе» и молодой Леонид Брежнев в одноименном фильме. Параллельно он стал одним из главных голосов российского дубляжа, его интонации знают все поклонники голливудского кино. Для самого актера эталоном в этом искусстве был Александр Демьяненко:
«Вот это озвучка на высшем уровне, он для меня идеал человека, который умеет озвучивать не себя».
Ваха считает, что дубляж — отличная школа мастерства: «Во-первых, концентрация, во-вторых, попытка лицедейская влезть в шкуру другого человека».
Личная жизнь артистаЗа парадным фасадом успешной карьеры скрывается непростая личная жизнь актера, полная болезненных расставаний. Первой его женой стала актриса Ирина Цветкова. Этот брак подарил Вахе дочь Мэри, которая родилась в 1993 году. Однако семья не устояла под давлением обстоятельств, и вскоре актер расстался с супругой.
Второй серьезной связью, которая так и не была официально оформлена, стали отношения с актрисой Викторией Романенко. Избранница артиста была моложе его на 25 лет, но это не помешало развитию отношений. В 2018 году у пары родился сын Иван. Долгое время личность отца мальчика оставалась неизвестной, но осенью 2019-го выяснилось, что Артур Ваха — отец ребёнка и принимает активное участие в его воспитании.
Однако и этот тщательно скрываемый роман оказался недолговечным. В итоге в 2023 году пара объявила о расставании, и Артур Ваха остался один. Его близкие друзья в редких интервью отмечают, что, несмотря на успех и признание, Артур часто чувствует себя одиноким, предпочитая шумным компаниям уединение на своей петербургской даче.
Любовь к театру, скрытые скандалы и принципы за кулисамиАртур Ваха — человек-противоречие. Обладатель репутации брутала с тяжелым характером, он сам заявляет, что «не конфликтует никогда». Известный десятками ролей в кино, он считает, что без театра актер «начинает играть самого себя». Его главные «скандалы» — это принципиальные уходы. Наиболее показательный случай произошел в 2002 году, когда Ваха уволился из Театра комедии им. Акимова, где проработал много лет. Он назвал этот поступок отменой «крепостного права» и переходом в статус «свободного художника». Для актера, дорожащего личной свободой превыше всего, такой шаг был выстраданным и осознанным, даже если со стороны выглядел как вызов системе.
В интервью он прямо говорит, что не терпит неуважения к чужому труду, актерских капризов и намеренного затягивания времени на съемочной площадке. И если ситуация становится невыносимой, его реакция проста и радикальна:
«Я могу откуда угодно взять и уйти, если мне совсем плохо».
Его трудовая книжка, по собственному признанию, давно стала «украшением домашней библиотеки».
Жизнь Вахи сегодня: театр, дача и выборочные проектыСегодня Артур Ваха ведет жизнь, далекую от светской суеты. Его главным пристанищем остается родной Санкт-Петербург. С 2005 года он является артистом труппы Театра имени Ленсовета, где периодически выходит на сцену в новых и классических постановках, таких как «Фальшивая нота» (2019) или «Мещане» (2021). В кино артист снимается выборочно, предпочитая небольшие, но емкие роли в проектах, которые его по-настоящему цепляют.
Среди последних работ актёра числятся картины «Загадка на двоих-2. Пропавший пациент», «Лица не раскрывать», «Колотун», «Мэр поневоле», «Тропа гнева». В 2026 году в производстве находятся фильмы «Бессонница», «Королёк моей любви», «Похищение».
Значительную часть времени он проводит за городом, на своей даче, где нашел отдушину в садоводстве и уединении. Общение с детьми, дочерью Мэри и сыном Иваном, — важная, но очень приватная часть его жизни.