Умерла Салли Кёркленд: звезда «Брюса Всемогущего» и «Ангелов Чарли»
Салли Кёркленд, обладательница «Оскара» и «Золотого глобуса», скончалась сегодня в хосписе в Палм-Спрингс. Ей было 84 года. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на представителя актрисы Майкла Грина.
В последние годы Кёркленд страдала от деменции и перенесла ряд травм, включая падение в душе, которое привело к повреждениям рёбер, ноги и многочисленным ушибам. Ранее она боролась с переломами и инфекциями.
Актриса получила «Оскар» и «Золотой глобус» в 1987 году за главную роль в фильме «Анна». На её счету более 200 проектов, включая «Ангелов Чарли», «Джон Кеннеди» и «Брюс Всемогущий».
Салли также наставляла молодых актёров, среди которых Барбра Стрейзанд, Сандра Буллок и Лайза Миннелли.
Читайте также: