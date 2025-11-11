Умерла Салли Кёркленд: звезда «Брюса Всемогущего» и «Ангелов Чарли»

11 ноября 2025, 20:52

Легендарная актриса Салли Кёркленд скончалась в хосписе в возрасте 84 лет

Фото: Istock / PeopleImages

Салли Кёркленд, обладательница «Оскара» и «Золотого глобуса», скончалась сегодня в хосписе в Палм-Спрингс. Ей было 84 года. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на представителя актрисы Майкла Грина.