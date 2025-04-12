«Умру, но не буду наркоманом»: долгий путь Юрия Куклачёва к званию клоуна, наркомания и обвинения в живодерстве

Юрий Куклачёв (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)
Цирковой артист, клоун и дрессировщик кошек Юрий Дмитриевич Куклачёв сегодня отмечает свое 76-летие. Артист, постигший трудное ремесло дрессировки кошек, прошел трудный путь на пути к популярности, параллельно сумев выстроить крепкую семью. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Детство артиста
Юрий Куклачёв (Фото: скриншот репортажа РТР Молдова)
Юрий Куклачёв появился на свет 12 апреля 1949 года в посёлке Подрезково, который теперь является частью Химок, в семье простых рабочих. Его отец, Дмитрий, имел лишь начальное образование и работал шофёром, в то время как мать, Валентина, исполняла обязанности дворника.
Детские годы Юрия были полны трудностей и лишений. В возрасте трёх лет его семья столкнулась с серьёзными проблемами: на отца поступил донос за невинный анекдот, что привело к домашнему аресту. Это создало атмосферу постоянного страха и ожидания, когда к ним приедет «чёрный воронок».
В семь лет Куклачёв впервые увидел фильм с легендарным Чарли Чаплином в главной роли. Этот опыт произвёл на него глубокое впечатление и стал поворотным моментом в его жизни — именно тогда он решил, что хочет стать клоуном.
Несмотря на свою мечту, Юрий долго не мог поступить в цирковое училище, пробуя свои силы в течение семи лет без успеха. В 1963 году он поступил в московское профессионально-техническое училище №3, где изучал печатное дело и работал в типографии «Молодая гвардия». Однако даже в это время он не оставлял надежды на осуществление своей мечты и по вечерам посещал народный цирк при Доме культуры «Красный Октябрь». В 1967 году его усилия были вознаграждены: он стал лауреатом Всесоюзного смотра художественной самодеятельности, что открыло новые горизонты для его карьеры.
«Я выступаю и становлюсь первым клоуном Советского Союза! Меня показывают по телевидению, мы выступаем в цирке на Цветном бульваре! Зал буквально визжал, столько смеха было!» — делился Куклачёв в одном из интервью.
На пути к успеху
Юрий Куклачёв (Фото: скриншот репортажа РТР Молдова)
После того как молодой человек одержал победу в конкурсе, его заметили и пригласили на обучение в Государственное училище циркового и эстрадного искусства. Юрий Куклачёв оказался очень усердным учеником, целыми днями осваивал эквилибр и акробатику, а также жонглирование. Не обходились опасные трюки и без травм. В ходе одного из занятий Юрий Куклачёв получил серьёзное повреждение, в результате которого был задет нерв на ноге. Восстановление было долгим и очень болезненным.
Во время одной из встреч с трудными подростками артист рассказал, что после той травмы едва не стал наркоманом. Для снятия боли врачи прописали Куклачеву морфий. Препарат вызывает привыкание буквально после третьего укола, и артист начал привыкать, ждал, когда снова вколют очередную дозу.
«Помню, как было хорошо, как изо дня в день я улетал, как ждал этого укола, как зависел от него. Когда мама узнала, что мне колют, сказала: «Ты хотел быть артистом? Ты им никогда не станешь!» Я ради нее решил: «Умру, но не буду наркоманом. Я должен стать артистом. Другого пути нет», — цитирует Юрия Куклачёва издание 66.ru.
С тех пор, по признанию народного артиста, он даже не выпивает.
В 1971 году Куклачёв завершил обучение в цирковом училище по направлению «клоун-пародист-акробат» и начал свою карьеру в «Союзгосцирке», где проработал до 1990 года. Однако Юрий Дмитриевич не остановился на достигнутом и поступил в ГИТИС, где получил диплом по специальности «театральный критик».
Личная жизнь
Со своей единственной женой Еленой Гуриной артист познакомился в 1970 году. Елена стала верной спутницей артиста на всю жизнь. У пары в браке родилось трое детей — два сына и дочка. Также в семье Куклачёвых уже пятеро внуков.
«Лена танцевала в ансамбле Моисеева, но после свадьбы мы с ней начали работать как клоуны. И поехали в цирковом конвейере вместе — из цирка в цирк. Я тогда часто повторял: «Нам надо стать ни на кого не похожими». И однажды мы встретили кошечку на улице, начали с ней работать. Сначала у нас был Кутька, но он убежал. Потом появилась Стрелка», — цитирует слова артиста portal-kultura.ru.
Кошки, изменившие жизнь артиста
Юрий Куклачёв (Фото: скриншот репортажа РТР Молдова)
Всем известно, что кошки не поддаются дрессировке, но Юрий Куклачёв смог с этим поспорить. Стрелка, которая постоянно пряталась в кастрюле, вдохновила Куклачёва на создание номера «Повар и кот». Номер имел ошеломительный успех. Позже артистами стали и другие кошки. Артист выступил в Московском цирке, и его выступление пришлось по душе Леониду Ильичу Брежневу.
Иностранные организаторы цирковых представлений тоже обратили внимание на клоуна и его необычных питомцев. Вскоре после этого начались первые зарубежные гастроли, которые прошли в Канаде. После были и другие страны.
«На нас, может быть, многие советские клоуны обиделись — они стали меньше ездить на гастроли. А мы ездили по всему миру — в Америку, Францию, Бельгию, Японию, Аргентину, Венесуэлу», — вспоминал Куклачёв.
В 1990 году дрессировщик был уволен из цирка и организовал свой собственный театр кошек.
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Куклачёв живодёр
Юрий Куклачёв (Фото: скриншот репортажа РТР Молдова)
В середине 2000-х в блогах и на форумах активно обсуждали новость о том, что Куклачёва обвинили в жестоком обращении с животными. Якобы создатель Театра кошек применяет электрошокер в процессе обучения своих пушистых артистов и нередко использует физическую силу в работе с ними. Информация в сети распространялась из-за борьбы за здание театра.
«В 2003 или 2005 году, не помню уже, решили моё помещение забрать под банк. У банкиров есть юристы, и они что делают — дискредитируют мастера. И в один день в интернете появилась информация, что он издевается над кошками. Я не обращал внимания, но дети мои говорят: «Так нельзя, там ужас пишут, даже придумать такое сложно». Ну тогда я подал в суд на них. Всё сразу сняли. Очень просто, не надо ругаться, кричать — в суд подать», — цитирует слова Куклачёва «Новый очаг».
К слову, суд дрессировщик выиграл. Журналист, портивший репутацию Куклачеву, заплатил 40 тыс. рублей и удалил все публикации.
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