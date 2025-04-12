«Умру, но не буду наркоманом»: долгий путь Юрия Куклачёва к званию клоуна, наркомания и обвинения в живодерстве

Хейтеры снова накинулись на певицу Анну Седокову, которая появилась на музыкальной премии «ЖАРА». Звезда не общалась с прессой, сфотографировалась, а затем была в звездном секторе и поздравляла победителей. Анна оделась в шоколадное платье с соблазнительно открытыми бедрами, ноги певицы украсили кремовые туфли. По словам Седоковой, ушедший из жизни Янис Тимма хотел, чтобы она была счастлива.