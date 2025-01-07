Годится в дочери: ради кого бывший муж Собчак бросил Нинидзе и почему новые отношения Виторгана обречены на провал

Максим Виторган (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
После отъезда из России имя Виторгана упоминалось лишь изредка, и то в негативном свете. Однако он вновь привлек внимание СМИ, когда появились слухи о расставании с актрисой Нино Нинидзе. Полгода назад эта новость стала настоящей сенсацией: несмотря на недавние обещания жениться на Нинидзе, их отношения закончились, не успев толком начаться. Виторган старался избегать вопросов о причинах разрыва и вскоре уехал в Израиль, чтобы восстановиться после разочарования.
23-летняя возлюбленная Виторгана
Отношения с Нинидзе стали четвертой неудачной попыткой Виторгана построить личную жизнь. Казалось, что он останется холостяком, но в новогоднюю ночь актер удивил своих поклонников сообщением о том, что снова влюблен.
На этот раз Виторган решил попробовать счастье с 23-летней бизнесвумен Анной Коротковой. В социальных сетях появилось первое совместное фото пары, на котором артист выглядел по-настоящему счастливым рядом со своей новой избранницей.
Максим Виторган и Нино Нинидзе (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
Ни артист, ни его новая возлюбленная не стали раскрывать подробности их отношений, оставив поклонников в неведении. Тем не менее, многие в социальных сетях уверены, что эти отношения, как и предыдущие, могут закончиться неудачей.
Ради кого Виторган бросил Нинидзе
«Тряхнула костьми, стыдобища»: что произошло с Пугачевой на Новый год и почему олигархи больше не платят ей за корпоративы
Анна Короткова не склонна делиться личной информацией в интернете, хотя активно ведет свой блог в социальных сетях. Известно, что ей 23 года, и она почти ровесница дочери Максима Виторгана от брака с Викторией Верберг Полины. Короткова описывает себя как инфлюенсера и создателя цифрового контента.
По ее собственным словам, она обожает путешествовать по заграничным курортам, а среди ее увлечений — катание на горных лыжах.
Тем временем в социальных сетях многие уверены, что Виторган совершил ошибку, выбрав Короткову. По мнению значительной части пользователей, Нино Нинидзе была более подходящей партнершей для артиста.
«Новая Нинидзе ей в подметки не годится», «Виторган снова ошибся», «Свято место пусто не бывает», «Ниноша – настоящая находка. Новая – просто куколка», «Эти отношения долго не продержатся. Смотрятся как папа и дочка. А дочка у него уже есть! Отношения обречены на провал», — такие комментарии можно встретить в сети.
Максим Виторган и Анна Короткова (Фото: соцсети)
Прежние отношения Виторгана
Мало кто помнит, но Максим Виторган официально был женат трижды. Первую супругу он встретил в ТЮЗе в 1988 году — это была актриса Виктория Верберг. Возрастная разница их не смущала, и вскоре они начали бурный роман, съехавшись вместе. В этом браке родились двое детей: дочь Полина, которая пошла по стопам родителей и стала актрисой, и сын Даниил, получивший образование в Великобритании и планирующий карьеру актера.
После десяти лет совместной жизни супруги расстались. По слухам, причиной разрыва стало увлечение Виторгана другой женщиной. Позже его второй официальной женой стала Наталья, но этот брак продлился всего год и сопровождался постоянными скандалами.
Третью жену, телеведущую Ксению Собчак, Максим Виторган встретил в 2011 году.
Роман с Виторганом положительно сказался на Собчак: она изменила свое отношение к детям и начала проводить время с дочерью и сыном мужа. Вскоре телеведущая задумалась о собственном ребенке, заявив, что не хочет оставаться без наследников в будущем. Общественности стало известно о пополнении в семье только в 2016 году, когда Собчак появилась на мероприятии с округлившимся животом. В ноябре того же года у пары родился сын Платон.
Максим Виторган и Ксения Собчак (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
В течение двух лет в их семье царила идиллия, однако в 2018 году они расстались. Позже выяснилось, что Ксения завела роман с режиссером Константином Богомоловым.
Четвертая попытка Виторгана обрести счастье с Нино Нинидзе тоже закончилась провалом. Сначала влюбленные вместе посещали светские мероприятия и путешествовали, открыто признаваясь друг другу в любви.
Однако фанатов смущало одно: Максим не спешил делать Нинидзе предложение. Время шло, а заветное кольцо так и не появилось на ее пальце. Вероятно, именно отсутствие свадьбы стало причиной окончательного разлада в их отношениях. Разрыв стал неизбежным.
Читайте также:
«Сгубила мужа»? Жена Джигарханяна Татьяна Власова: от прощения измены до одинокой жизни в обвинениях
Измена мужу во время съемок и дети от разных мужчин: бурная жизнь Екатерины Климовой, за что и у кого она просит прощения
Предсмертная записка Яниса Тиммы — подделка: что выяснил близкий друг экс-супруга Седоковой и кто стал новым покровителем певицы
Анастасия Хохлова