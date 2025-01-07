Брат Дани Милохина стал сексологом

Даня Милохин (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Брат тиктокера Дани Милохина — Илья — начал зарабатывать консультациями о сексе. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Новый вид заработка 24-летнний Илья придумал несколько недель назад. По данным Telegram-канала, свои консультации молодой человек продает за восемь тысяч рублей.
Уточняется, что клиентов у «эксперта» пока не особо много. Примечательно, что блогер также стал называть себя эзотериком и «астропсихологом с опытом более 5 лет». На консультации Илья обещает сделать астрологический расклад и даже подключить знания психологии.
Всем желающим он готов рассказать о том, как «разорвать сексуальную связь с бывшим», завести девушку и почему люди стесняются определенных моментов в интимных отношениях.
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Уточняется, что клиентов у «эксперта» пока не особо много. Примечательно, что блогер также стал называть себя эзотериком и «астропсихологом с опытом более 5 лет». На консультации Илья обещает сделать астрологический расклад и даже подключить знания психологии.
Всем желающим он готов рассказать о том, как «разорвать сексуальную связь с бывшим», завести девушку и почему люди стесняются определенных моментов в интимных отношениях.
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Екатерина Коршунова