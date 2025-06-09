«Уносили буквой Г»: Кудрявцева рассказала, как победила грыжу

09 июня 2025, 10:45

Лера Кудрявцева избавилась от грыжи в спине без хирургического вмешательства

Лера Кудрявцева ( Фото Telegram: @lerakudryavtseva )

Лера Кудрявцева заявила, что смогла избавиться от сильной грыжи в спине без операции. Телеведущая рассказала об этом в эфире шоу «Звезды сошлись».





По словам Леры, грыжа мешала ей жить, ее уносили с концертов и поддерживали при ходьбе. Многие врачи настаивали на операции.





«Меня с концертов уносили буквой Г», — рассказала девушка.

