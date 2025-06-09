«Уносили буквой Г»: Кудрявцева рассказала, как победила грыжу
Лера Кудрявцева избавилась от грыжи в спине без хирургического вмешательства
Лера Кудрявцева заявила, что смогла избавиться от сильной грыжи в спине без операции. Телеведущая рассказала об этом в эфире шоу «Звезды сошлись».
По словам Леры, грыжа мешала ей жить, ее уносили с концертов и поддерживали при ходьбе. Многие врачи настаивали на операции.
«Меня с концертов уносили буквой Г», — рассказала девушка.Однако благодаря лечебной физкультуре и физиопроцедурам под руководством российского специалиста, грыжа «упала и высохла». Певице удалось избежать хирургического вмешательства.