«Повод для игристого»: Анастасия Грибова добилась развода с Федором Федотовым

Анастасия Грибова и Федор Федотов (Фото: соцсети)
В декабре 2023 года актриса Анастасия Грибова ушла от мужа актера Федора Федотова и подала на развод. Только 27 января 2025 года суд официально расторг их брак.
«Есть повод выпить игристого! Я обняла юриста и расплакалась. Все. Все, ребята. Этот день принес освобождение. Друзья, спасибо каждому за поддержку весь этот сложнейший год», — написала Анастасия в своем аккаунте в соцсети.
Ранее Федорова рассказывала, что ушла от мужа после долгих лет издевательств с его стороны. По ее словам, Федоров оказался настоящим абьюзером. Трехлетняя дочь живет с матерью. Женщина не запрещает видеться малышке с отцом, он в свою очередь часто проводит с девочкой выходные.
Читайте также:
«Я думала ей 55»: Айза высказалась о внешности молодой жены Евгения Петросяна
«Шутки кончились»: Настя Ивлеева вновь предстала перед подписчиками с тёмным цветом волос
Бывший муж Бритни Спирс Сэм Асгари раскрыл самую странную особенность в их браке
Элина Позднякова