«В Библии написано»: Алексей Огурцов объяснил, почему Пугачёва вернётся в Россию

23 февраля 2026, 21:54

Алексей Огурцов предположил, что Пугачёва вернётся и покается перед публикой

Алла Пугачёва (Фото: Instagram* @alla_orfey)

Заслуженный артист России Алексей Огурцов предположил, что певица Алла Пугачёва вернётся в Россию. Его слова приводит «Экспресс газета».





По словам Огурцова, артистка «объявится в родных пенатах», несмотря на прошлые высказывания.

«Поверь мне, Пугачёва приедет и ещё всех нагнёт, ой-ой-ой как нагнёт. Знаешь, почему? Всё просто. В Библии написано, что надо подставить другую щеку. Мы умеем прощать. Может, сейчас надо сказать «к сожалению». Когда Пугачёва покается — а она покается, артист знает, как это вовремя преподнести, а она талантливая актриса и хорошо это понимает», — высказался актёр.