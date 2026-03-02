«Случилась беда»: Саша Бортич призвала помочь режиссёру Андрею Ионкину

02 марта 2026, 18:17

Саша Бортич поддержала Марию Тухарь после инсульта её жениха

Саша Бортич (Фото: Instagram* / @bortich)

Саша Бортич публично поддержала коллегу Марию Тухарь, которая ранее рассказала о тяжёлом состоянии своего жениха — режиссёра и актёра Андрея Ионкина.





Несколько дней назад Тухарь вышла на связь в личном блоге и сообщила, что у её избранника произошёл инсульт. Сейчас мужчина находится в реанимации и подключён к аппарату ИВЛ. По словам актрисы, он остаётся в сознании, узнаёт близких и помнит происходящее, а врачи продолжают работать над восстановлением двигательных функций.



Из-за предстоящей длительной и дорогостоящей реабилитации актриса обратилась к подписчикам с просьбой о помощи. Коллеги по театру и индустрии не остались в стороне — одной из первых откликнулась Бортич.





«Это Маша Тухарь, актриса, с которой мы вместе играем в театре "а39". С её женихом Андреем случилась вот такая беда. Сейчас нам всем очень важно помочь Маше и Андрею, потому что предстоит дорогостоящая реабилитация», — написала актриса, сделав репост обращения в соцсетях.