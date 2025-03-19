«Похотливая белка»: громкие скандалы блогера Карины Нигай, измена мужа и роман с бизнесменом

Карина Нигай (Фото: Instagram*@karina_nigay)
Российский fashion-блогер, стилист, дизайнер одежды и по совместительству писатель Карина Нигай сегодня отмечает свой 32-й день рождения. Девушка стала известна широкой аудитории не так давно, но уже успела засветиться в скандальных заголовках СМИ. О жизни топового российского инфлюенсера читайте в материале «Радио 1».
Кто такая блогер Карина Нигай
Карина Нигай появилась на свет в городе Томске 19 марта 1993 года. Её мать — русская, а отец — кореец. Родители по обеим линиям работали в медицине. Когда девочке было около года, родители развелись, и отец уехал в Сеул. В шестилетнем возрасте у Карины появился отчим, который стал для неё самым родным и близким человеком.
С раннего возраста Карина увлекалась бальными танцами и мечтала о карьере танцовщицы. Однако со временем она осознала, что для достижения успеха в жизни ей стоит рассмотреть другие варианты.
Путь к популярности
Карина Нигай (Фото: Instagram*@karina_nigay)
По завершении школьного обучения Нигай стала студенткой факультета информационных технологий в Российском государственном социальном университете. В свободное от учёбы время девушка работала тренером в фитнес-клубе и занималась модельным бизнесом. Кроме того, она прошла обучение по визажу и стала делиться своими знаниями о макияже на своём канале на YouTube, который она создала в 2012 году. Со временем Нигай начала создавать видео, посвящённые модным тенденциям и секретам подбора одежды.
После Нигай окончила курсы стилиста в Школе Гоши Карцева. В своих видео она начала делиться впечатлениями от нарядов знаменитостей и постепенно превратилась из блогера в настоящую законодательницу моды.
В 2019 году Карина прошла обучение в Миланском институте Марангони. Тогда же стала работать в качестве модного редактора в журнале Hello! и открыла имидж-студию, где помогала девушкам создавать стильные образы. Через год блогер открыла собственный магазин одежды.
Личная жизнь
Карина Нигай (Фото: Instagram*@karina_nigay)
Карина Нигай с 2014 года состояла в браке с топ-менеджером фармакологической компании Владимиром Семёновым. Спустя два года в семье произошло долгожданное пополнение. У супругов родился сын, которого они назвали Кириллом. Хотя брак казался нерушимым, в 2021 году супруги решили расстаться. Сначала Нигай говорила, что они с Вадимом разошлись мирно, но позже призналась, что он ей изменял.
После разрыва с Семёновым Карина сосредоточилась на своем профессиональном развитии и отдала сына на воспитание своей матери. Долго блогер не была одна и в том же 2021 году начала отношения с бизнесменом Владиславом Крамским. Эти отношения продержались два года, и Карина сама их закончила. Блогер публично заявила, что стала инициатором разрыва, поскольку бывший партнёр пользовался ею, чтобы стать популярнее.
В июле 2024 года стало известно, что Карина Нигай встречается с бизнесменом Ильёй Гореловым.
Скандалы с участием блогера
Карина Нигай (Фото: Instagram*@karina_nigay)
В 2023 году в СМИ появилась информация, что участники общественного движения «Ветераны России» написали заявление в Генпрокуратуру РФ и Следственный комитет с просьбой проверить блогера на уплату налогов. Причиной стал запуск курса наставничества от Карины Нигай с премиальной программой, стоимость которого составляла от 1 до 1,5 миллионов рублей. Продолжения эта история не получила.
В 2024 году Карина публично осудила участников шоу «Звезды в джунглях» Лерчек и Натана за то, что происходило на проекте.
«Лерчек — похотливая белка. Я считаю, что ее поведение абсолютно неприемлемо. И поведение Натана в том числе, потому что он — похотливый м**ак. Лерчек позволяет себе крутить роман с женатыми мужчинами, у которых есть дети… Они позволяют себе вести себя так при огромном количестве камер, зная, что его жену теперь все полощут, как хотят… Лерчек сама, будучи матерью, крутила роман на всю страну с женатым мужчиной и не позаботилась о чувствах его женщины», — высказалась Карина.Также блогер выразила сочувствие супруге артиста, которая страдает от его измен. В конце того же года блогер в своем шоу «Сплетница» прошлась по возлюбленному Ксении Бородиной в своем шоу «Сплетница».
Елизавета Боярская высказалась об изменах в браке
«Давайте поговорим о том, кто кому не ровня. Я знаю, что Сердюков далеко не на ее уровне. У него нет квартиры. Машина есть, которая была куплена в браке. У мужчины другой финансовый уровень», — говорила Нигай.Кроме этого участницы шоу ходят слухи, будто Николай иногда поднимает руку на Ксению. За такие разговоры Нигай пришлось публично извиниться перед Ксенией и Николаем.
Читайте также:
«Мне затекло в уши»: Дима Билан шокировал фанатов новостью о глухоте
Айза-Лилуна Ай раскрыла, сколько платит за образование сыновей на Бали
«Легче жить»: звезда Comedy Club Марина Кравец призвала комиков шутить на аккуратные темы
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Елена Генералова