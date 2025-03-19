«Пилишь контент на лжи и клевете»: Гобозов «накинулся» на Устиненко с обвинениями

Александр Гобозов (Фото: Instagram*/sasha_sveta_gobozovi)
Звезда телестройки «Дом-2» Александр Гобозов «накинулся» на Алиану Устиненко с обвинениями в хайпе на смерти Либерж Кпадону.
«Ты пилишь свой контент тупо на лжи и клевете», — заявил мужчина.Либерж не стало в прошлом году. Тогда Устиненко проинформировала, что почившая звезда реалити-шоу была дома мертвой на протяжении 40 дней. По мнению Гобозова, такие данные не нужно было предавать огласке.
«…Я представляю бедных родителей, к которым подходят на улице и говорят: «Вы что, 40 дней не созванивались со своей дочкой?» Ты на таком трагическом событии сделала хайп», — добавил Гобозов.В заключение он попросил бывшую доказать свои утверждения, вынесенные во всеуслышанье.
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