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«Пилишь контент на лжи и клевете»: Гобозов «накинулся» на Устиненко с обвинениями

Гобозов обвинил Устиненко в хайпе на смерти Либерж Кпадону
Александр Гобозов (Фото: Instagram*/sasha_sveta_gobozovi)

Александр Гобозов (Фото: Instagram*/sasha_sveta_gobozovi)

Звезда телестройки «Дом-2» Александр Гобозов «накинулся» на Алиану Устиненко с обвинениями в хайпе на смерти Либерж Кпадону.
«Ты пилишь свой контент тупо на лжи и клевете», — заявил мужчина.
Либерж не стало в прошлом году. Тогда Устиненко проинформировала, что почившая звезда реалити-шоу была дома мертвой на протяжении 40 дней. По мнению Гобозова, такие данные не нужно было предавать огласке.

«…Я представляю бедных родителей, к которым подходят на улице и говорят: «Вы что, 40 дней не созванивались со своей дочкой?» Ты на таком трагическом событии сделала хайп», — добавил Гобозов.
В заключение он попросил бывшую доказать свои утверждения, вынесенные во всеуслышанье.

Ранее стало известно, что происходит в жизни актера Марка Эйдельштейна.

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Марк Эйдельштейн заключил контракт с американским агентством
Актер Марк Эйдельштейн заключил контракт с американским агентством WME
19 марта 2025, 11:00

Марк Эйдельштейн (Фото: ВКонтакте @m.eydel)

Актер Марк Эйдельштейн заключил контракт с американским агентством WME. Об этом информирует Deadline.
Отмечается, что данное агентство заключало договоры с такими звездами, как Анджелина Джоли, Кристофер Нолан, Роберт Дауни-младший, Киран Калкин, Бен Стиллер, Джереми Аллен Уайт. Примечательно, что российский актер подписал контракт на представительство во всех сферах.

Напомним, Марк Эйдельштейн сыграл в фильме Шона Бейкера «Анора», который выиграл пять «Оскаров» при номинации в шести категориях.

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Женился на даме постарше и переехал в село: как звезда «Небесного тихохода» Василий Нещипленко прожил последние годы в забвении
19 марта 2025, 11:00

Василий Нещипленко (Фото: кадр из фильма «Небесный тихоход»)

Образ отважного офицера Сергея Кайсарова из картины «Небесный тихоход», исполнявшего песню о приоритете самолетов, оставил след в сердцах множества советских дам. Актер Василий Нещипленко, который перевоплотился в капитана, не смог похвастаться яркой карьерой: после нескольких запоминающихся ролей в 1940-х годах он стал сниматься все меньше и провел оставшиеся годы в забвении.

Начало карьеры Василия Нещипленко

Нещипленко родился 31 января 1907 года в селе Верхние Чебулы, которое в настоящее время располагается в Кемеровской области. В дореволюционные времена это небольшое поселение состояло лишь из семи улиц. Его родные занимались сельским хозяйством, и молодой Василий часто помогал семье.

Будущий актер проявлял энергичность, доброту, усердие и физическую силу. Сначала он получал образование в местной школе, потом продолжил учебу в Сибирской советско-партийной школе и провел год в Томском народном университете.

Василий Нещипленко (Фото: кадр из фильма «Далекая невеста»)


Затем 21-летний Василий переехал в Москву, где успешно сдал экзамены в театральный техникум. После выпуска в 1931 году Нещипленко вошел в труппу Государственного театра имени Всеволода Мейерхольда. Семь лет артист играл в знаковых постановках, таких как «Лес» Островского и «Горе от ума» Грибоедова.

С приятной внешностью и природным талантом он уверенно смотрелся на сцене. Тогда он привлек внимание киностудии «Мосфильм», где его приняли на службу в годы войны. Перед этим он трудился в Театре сатиры.

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Знаковая роль

С 1941 года Василий начал сниматься в кино. Он появлялся в военных фильмах с небольшими ролями, которые порой даже не упоминались в титрах. Однако в 1945 году артиста пригласили на съемки в музыкальную комедию «Небесный тихоход», где его персонажем стал капитан Кайсаров — эта роль принесла ему славу по всему Союзу. По сюжету картины пилоты клянутся не думать о любви до конца войны, но знакомство с женщинами-летчицами становится для них настоящим испытанием.

Василий Нещипленко (Фото: кадр из фильма «Два друга»)


Друзья Кайсарова, которых сыграли Николай Крючков и Василий Меркурьев, пели легендарные композиции «Пора в путь-дорогу» и «Потому, потому что мы пилоты», ставшие настоящими хитами военного времени и сохраняющими популярность по сей день.

Картина «Небесный тихоход» полюбилась зрителям. Даже через много лет она продолжает дарить зрителям теплые чувства. Спустя годы фильм отреставрировали и выпустили в цвете. Однако это случилось уже после смерти Нещипленко.

Артист снялся еще в нескольких проектах, но ни один из них не достиг той же популярности. Но за основную роль в туркменской картине «Далекая невеста» 1948 года Нещипленко даже выдвинули на Сталинскую премию.

В «Далекой невесте» Василий исполнил роль фронтовика Захара, который нашел любовь в военное время. Его избранница Гюзель обеспечивала часть лошадьми из родного колхоза, а после победы донской казак отправился к ней, чтобы построить счастье.

Василий Нещипленко (Фото: кадр из фильма «По тонкому льду»)


Потом артист продолжил свою карьеру в Театре-студии киноактера, получал небольшие роли в кино и дублировал зарубежные фильмы. Его актерская карьера закончилась в 1966 году, когда он перевоплотился в Витковского в шпионском драме «По тонкому льду», созданной по роману Брянцева.

Переехал в село с женой

О личной жизни актера известно мало. Долгое время он оставался одиноким, а потом заключил брак с женщиной не из актерской среды. Вместе с женой, Анной Леонидовной, которая была на шесть лет старше артиста, он поселился в селе Ромашково, расположенном в Подмосковье. Там он наслаждался размеренной сельской жизнью: выращивал овощи, читал газеты и беседовал с соседями, многие из которых даже не догадывались о его былой славе. Детей у Василия не было.

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Последние десять лет жизни Нещипленко не снимался. Он скончался 23 апреля 1975 года. Причины не разглашались, но судачили, что у него возникли проблемы с легкими.

Актера похоронили на кладбище при Никольском храме в селе Ромашково Одинцовского района Московской области. Судя по фотографиям памятника, его жена Анна Леонидовна, пережившая мужа на два года, похоронена рядом с ним, в той же могиле.

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Елизавета Боярская высказалась об изменах в браке
Актриса Елизавета Боярская рассказала о вине женщин в изменах мужчин
19 марта 2025, 10:26

Елизавета Боярская (Фото: Инстаграм* @lizavetabo)

Елизавета Боярская высказалась о вине женщин в изменах мужчин. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».
По словам актрисы, женщины должны быть внимательными к своим возлюбленным, чтобы у них не возникло желание уйти.

«Когда мы стремимся к бесконечной безупречности, пытаемся переделывать своих близких, пытаемся сделать свою жизнь красивой, яркой картинкой — это всегда чревато тем, что может начать разрушаться изнутри», — добавила Боярская.

Артистка также призвала тех, кто состоит в отношениях, чаще разговаривать друг с другом, обсуждая все недопонимания.

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Актер Василий Ливанов похудел и осунулся после комы и лечения опухоли
19 марта 2025, 09:28

Василий Ливанов (Фото: РИА Новости/Владимир Песня)

Известный российский актер Василий Ливанов, которому недавно исполнилось 89 лет, столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. По информации Telegram-канала Mash, артист перенес медикаментозную кому для борьбы с бактериальной инфекцией, устойчивой к антибиотикам.
В январе ему было диагностировано расстройство кровообращения головного мозга, после чего он несколько дней провел в реанимации.

Сейчас состояние Ливанова остается стабильным, но тяжелым. Врачи регулярно посещают его дома для контроля за состоянием здоровья. Для ускорения восстановления актеру была назначена белковая диета. Также он продолжает занятия с логопедом, чтобы восстановить речь.

На данный момент семья актера не делала официальных комментариев относительно его состояния. Фанаты и друзья Ливанова выражают обеспокоенность и надеются на скорейшее выздоровление любимого артиста.

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Тайный брак Шуфутинского с молодой возлюбленной оказался пиаром
Шуфутинский подарил загородный особняк молодой избраннице
19 марта 2025, 09:17

Михаил Шуфутинский и Светлана Уразова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Недавнее появление 76-летнего Михаила Шуфутинского и его 49-летней возлюбленной Светланы Уразовой на музыкальной премии «Виктория» вызвало множество обсуждений. Певец ранее представлял Светлану как свою спутницу, утверждая, что они не женаты. Однако на красной дорожке у пары заметили кольца, которые напоминают обручальные.
Примечательно, что в тот же вечер Шуфутинский с гордостью подтвердил, что Уразова стала его женой. Но на вопрос о месте проведения свадьбы, исполнитель отвечать не стал.

По данным kp.ru, свадьба могла стать лишь PR-ходом. Уточняется, что шансонье официально не заключал браков в последние годы.

Стоит отметить, что недавно Шуфутинский оформил на Уразову роскошный дом в Подмосковье.

Напомним, Шуфутинский и Юразова познакомились, когда девушка танцевала в его шоу-балете. С Михаилом Светлана сблизилась в 2015 году, когда он стал вдовцом.

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