Два новых случая заболевания «оспой обезьян» выявили в России
Роспотребнадзор: В Петербурге выявили «оспу обезьян» у двух вернувшихся в РФ туристов
В Питере выявили два лабораторно подтвержденных случая заражения «оспой обезьян» у туристов, вернувшихся из Таиланда. Об этом поздним вечером 15 февраля сообщили в Telegram-канале «Роспотребнадзор Санкт-Петербург и Ленинградская область».
Согласно материалу, пациентов уже госпитализировали в инфекционный стационар. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное, угрозы для жизни нет.
«Паники быть не должно»: Главврач Домодедовской больницы рассказал о случаях оспы обезьян
Специалисты оперативно установили круг лиц, которые входили в контакт с заболевшими. Они также находятся под постоянным медицинским наблюдением. В ведомстве подчеркнули, что распространение инфекции удалось предотвратить.
«Ситуация находится на строгом контроле Межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области», — говорится в сообщении.Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный объяснил, грозит ли россиянам опасность пандемии «оспы обезьян». О том, насколько легко лечится и диагностируется эта болезнь, читайте в материале «Радио 1».