Два новых случая заболевания «оспой обезьян» выявили в России

16 февраля 2026, 00:50

Роспотребнадзор: В Петербурге выявили «оспу обезьян» у двух вернувшихся в РФ туристов

Фото: iStock/gorodenkoff

В Питере выявили два лабораторно подтвержденных случая заражения «оспой обезьян» у туристов, вернувшихся из Таиланда. Об этом поздним вечером 15 февраля сообщили в Telegram-канале «Роспотребнадзор Санкт-Петербург и Ленинградская область».





Согласно материалу, пациентов уже госпитализировали в инфекционный стационар. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное, угрозы для жизни нет.





«Паники быть не должно»: Главврач Домодедовской больницы рассказал о случаях оспы обезьян

«Ситуация находится на строгом контроле Межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области», — говорится в сообщении.