Ушла от мужа через два месяца после родов и встретила любовь на съемках «Светофора»: судьба актрисы Ольги Медынич

Евгения Ханаева стала известной в зрелом возрасте, хотя её актёрская карьера началась ещё в юности. Она играла роли уверенных в себе женщин, которые часто становились наставницами для других героев, помогая им найти правильный путь. Чаще всего её персонажи были преподавательницами или матерями, готовыми на всё ради своих детей.