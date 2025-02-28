Ушла от мужа через два месяца после родов и встретила любовь на съемках «Светофора»: судьба актрисы Ольги Медынич

Ольга Медынич (Фото: Инстаграм* @medynich)
Десять лет назад актриса сделала решительный шаг, перевернувший всю ее дальнейшую жизнь: рассталась с мужем и переехала из Питера в Москву. Первые полгода с работой не клеилось, так что Ольга Медынич начала снимать скетчи, которые прославили ее в соцсетях.
Подробности о жизни артистки — в материале «Радио 1».
Ольга Медынич родилась 16 декабря 1981 года в Санкт-Петербурге. Ее родители были далеки от мира искусства, да и сама Ольга не горела желанием стать актрисой. В юном возрасте она заявила маме, что будет прокурором.
В школе Медынич училась плохо. С пятого класса девочка списывала все контрольные у одноклассников. Однажды на проверочной работе по химии вместо ответов на вопросы Ольга написала учительнице, которая плотно занималась внеурочной деятельностью, послание: мол, предмета она не знает, однако обещает принимать участие во всех мероприятиях. В результате ей поставили тройку, и с тех пор она была задействована в каждом празднике.
В 11-м классе отец записал дочь на курсы экономики, и Медынич стыдно было признаться, что в математике она совсем ничего не понимает.
Ольга училась в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства на специальности «актриса театра кукол». Получив диплом, она была принята в труппу Санкт-Петербургского государственного Молодежного театра на Фонтанке, где проработала около десяти лет.
Дебют Медынич в кино состоялся в 2004 году в сериале «Улицы разбитых фонарей — 6». Популярность пришла к артистке в 2006 году после выхода проекта «Женская лига». Он транслировался на канале ТНТ до 2011 года.
Популярность Ольги росла: благодаря смешным видео в интернете, где артистка высмеивала модные тренды, ее все чаще стали замечать. Роль в комедии «Жизнь впереди» актриса получила без проб — Карену Оганесяну так понравились ролики в блоге Медынич, что он позвал ее на площадку, отметив, что уже все о ней понял.
Затем ее все чаще стали приглашать в сериалы: «Смерть Вазир-Мухтара. Любовь и жизнь Грибоедова», «Катерина». Всего в фильмографии Ольги насчитывается более 60 работ. Однако знаковым для актрисы проектом стал «Светофор».
Первым мужем Ольги Медынич стал оператор Владимир Вечкилев. В 2013 году артистка родила сына Дмитрия, однако спустя время пара разошлась.
В тот же период Медынич переехала из Санкт-Петербурга в Москву.
Съемки в популярном сериале «Светофор» подарили Ольге любовь. В 2016 году она вышла замуж за актера Джемала Тетруашвили. Они во многом понимали друг друга, ведь оба пережили неудачные отношения и растили детей от первых браков. По словам Ольги, она оценит во втором муже щедрость и теплое отношение к Диме, который почти сразу окрестил отчима «мой Джемочка».
Сегодня Ольга Медынич продолжает творческую деятельность. Ее можно увидеть в постановках «В Бореньке чего-то нет» и «Взрослые игры». В 2023 году артистка снялась в проектах «Страсти по Матвею», «Волшебный участок», «Мастодонт», «Крутая перемена» и «Уставший».
В скором времени должны выйти следующие картины с участием актрисы: «Макрон», «Илия Муромец», «Шеф», «Кто быстрее?» и «Курьеры».
Читайте также:
Победа на «Евровидении», дружба с Киркоровым и семейный бизнес: куда пропали сестры Толмачевы
Уход от мужа-игромана к женатому поклоннику и слухи о романе с Авериным: личная жизнь актрисы Анны Якуниной
Мошенники оформили на Жерара Депардье микрозайм в России
*Запрещен в РФ
Биография
Ольга Медынич родилась 16 декабря 1981 года в Санкт-Петербурге. Ее родители были далеки от мира искусства, да и сама Ольга не горела желанием стать актрисой. В юном возрасте она заявила маме, что будет прокурором.
В школе Медынич училась плохо. С пятого класса девочка списывала все контрольные у одноклассников. Однажды на проверочной работе по химии вместо ответов на вопросы Ольга написала учительнице, которая плотно занималась внеурочной деятельностью, послание: мол, предмета она не знает, однако обещает принимать участие во всех мероприятиях. В результате ей поставили тройку, и с тех пор она была задействована в каждом празднике.
В 11-м классе отец записал дочь на курсы экономики, и Медынич стыдно было признаться, что в математике она совсем ничего не понимает.
«Передо мной сидела девушка, я ее похлопала по плечу и говорю: "Ты что-нибудь понимаешь?" Она обернулась: "Нет!" — "Давай уйдем". И мы все девять месяцев, сколько длились курсы, прогуляли. Девушку зовут Серафима Низовская… Она поделилась, что хочет поступать в театральный. Одной ей было страшно. Я пошла за компанию… В итоге мы вместе учились в театральной академии в Петербурге», — рассказала актриса в одном из интервью.
Ольга училась в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства на специальности «актриса театра кукол». Получив диплом, она была принята в труппу Санкт-Петербургского государственного Молодежного театра на Фонтанке, где проработала около десяти лет.
Карьера
Дебют Медынич в кино состоялся в 2004 году в сериале «Улицы разбитых фонарей — 6». Популярность пришла к артистке в 2006 году после выхода проекта «Женская лига». Он транслировался на канале ТНТ до 2011 года.
Популярность Ольги росла: благодаря смешным видео в интернете, где артистка высмеивала модные тренды, ее все чаще стали замечать. Роль в комедии «Жизнь впереди» актриса получила без проб — Карену Оганесяну так понравились ролики в блоге Медынич, что он позвал ее на площадку, отметив, что уже все о ней понял.
Затем ее все чаще стали приглашать в сериалы: «Смерть Вазир-Мухтара. Любовь и жизнь Грибоедова», «Катерина». Всего в фильмографии Ольги насчитывается более 60 работ. Однако знаковым для актрисы проектом стал «Светофор».
Личная жизнь
Первым мужем Ольги Медынич стал оператор Владимир Вечкилев. В 2013 году артистка родила сына Дмитрия, однако спустя время пара разошлась.
Ольга Медынич с сыном (Фото: Инстаграм* @medynich)
«Думаю, если бы сын еще подрос, то я бы не ушла. Рвать надо в самый больной момент, поэтому я села и сказала мужу, что не надо дотягивать до того, когда мы начнем друг к другу плохо относиться», — рассказывала она.
В тот же период Медынич переехала из Санкт-Петербурга в Москву.
«Много лет я сюда ездила на съемки. Было безумно тяжело играть спектакль в Питере, садиться в поезд, сниматься в Москве, потом опять садиться в поезд и ехать в Питер играть спектакль. У меня рекорд — шесть ночей без перерыва в поезде. В какой-то момент я перестала понимать, в каком городе нахожусь», — делилась Ольга.
Съемки в популярном сериале «Светофор» подарили Ольге любовь. В 2016 году она вышла замуж за актера Джемала Тетруашвили. Они во многом понимали друг друга, ведь оба пережили неудачные отношения и растили детей от первых браков. По словам Ольги, она оценит во втором муже щедрость и теплое отношение к Диме, который почти сразу окрестил отчима «мой Джемочка».
«У меня очень кайфовые мужики: сын и муж. Мы как-то разбредаемся и можем полдня не видеться. Мы по квартире шуршим, у нас нет криков. В молодости я была очень нетерпимая, пыталась мужчине что-то объяснить. Сейчас пришла к мнению, что семейная жизнь — не поле боя. Нужно, наоборот, этот баланс поддерживать. Только кто-то поплыл, допустим, нет настроения, ну ляг, обними и скажи, что все будет хорошо. Нужно, конечно, быть очень терпимым и уважительно относиться к партнеру. Это большая проверка для всех семей», — отмечает Медынич.
Ольга Медынич и Джемал Тетруашвили (Фото: кадр из сериала «Светофор»)
Чем сейчас занимается Ольга Медынич
Сегодня Ольга Медынич продолжает творческую деятельность. Ее можно увидеть в постановках «В Бореньке чего-то нет» и «Взрослые игры». В 2023 году артистка снялась в проектах «Страсти по Матвею», «Волшебный участок», «Мастодонт», «Крутая перемена» и «Уставший».
В скором времени должны выйти следующие картины с участием актрисы: «Макрон», «Илия Муромец», «Шеф», «Кто быстрее?» и «Курьеры».
Читайте также:
Победа на «Евровидении», дружба с Киркоровым и семейный бизнес: куда пропали сестры Толмачевы
Уход от мужа-игромана к женатому поклоннику и слухи о романе с Авериным: личная жизнь актрисы Анны Якуниной
Мошенники оформили на Жерара Депардье микрозайм в России
*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова