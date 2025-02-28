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Ушла от мужа через два месяца после родов и встретила любовь на съемках «Светофора»: судьба актрисы Ольги Медынич

Ольга Медынич (Фото: Инстаграм* @medynich)

Ольга Медынич (Фото: Инстаграм* @medynich)

Десять лет назад актриса сделала решительный шаг, перевернувший всю ее дальнейшую жизнь: рассталась с мужем и переехала из Питера в Москву. Первые полгода с работой не клеилось, так что Ольга Медынич начала снимать скетчи, которые прославили ее в соцсетях.
Подробности о жизни артистки — в материале «Радио 1».

Биография


Ольга Медынич родилась 16 декабря 1981 года в Санкт-Петербурге. Ее родители были далеки от мира искусства, да и сама Ольга не горела желанием стать актрисой. В юном возрасте она заявила маме, что будет прокурором.

В школе Медынич училась плохо. С пятого класса девочка списывала все контрольные у одноклассников. Однажды на проверочной работе по химии вместо ответов на вопросы Ольга написала учительнице, которая плотно занималась внеурочной деятельностью, послание: мол, предмета она не знает, однако обещает принимать участие во всех мероприятиях. В результате ей поставили тройку, и с тех пор она была задействована в каждом празднике.

В 11-м классе отец записал дочь на курсы экономики, и Медынич стыдно было признаться, что в математике она совсем ничего не понимает.

«Передо мной сидела девушка, я ее похлопала по плечу и говорю: "Ты что-нибудь понимаешь?" Она обернулась: "Нет!" — "Давай уйдем". И мы все девять месяцев, сколько длились курсы, прогуляли. Девушку зовут Серафима Низовская… Она поделилась, что хочет поступать в театральный. Одной ей было страшно. Я пошла за компанию… В итоге мы вместе учились в театральной академии в Петербурге», — рассказала актриса в одном из интервью.

Ольга училась в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства на специальности «актриса театра кукол». Получив диплом, она была принята в труппу Санкт-Петербургского государственного Молодежного театра на Фонтанке, где проработала около десяти лет.

Карьера


Дебют Медынич в кино состоялся в 2004 году в сериале «Улицы разбитых фонарей — 6». Популярность пришла к артистке в 2006 году после выхода проекта «Женская лига». Он транслировался на канале ТНТ до 2011 года.

Популярность Ольги росла: благодаря смешным видео в интернете, где артистка высмеивала модные тренды, ее все чаще стали замечать. Роль в комедии «Жизнь впереди» актриса получила без проб — Карену Оганесяну так понравились ролики в блоге Медынич, что он позвал ее на площадку, отметив, что уже все о ней понял.

Затем ее все чаще стали приглашать в сериалы: «Смерть Вазир-Мухтара. Любовь и жизнь Грибоедова», «Катерина». Всего в фильмографии Ольги насчитывается более 60 работ. Однако знаковым для актрисы проектом стал «Светофор».

Личная жизнь


Первым мужем Ольги Медынич стал оператор Владимир Вечкилев. В 2013 году артистка родила сына Дмитрия, однако спустя время пара разошлась.

Ольга Медынич с сыном (Фото: Инстаграм* @medynich)

«Думаю, если бы сын еще подрос, то я бы не ушла. Рвать надо в самый больной момент, поэтому я села и сказала мужу, что не надо дотягивать до того, когда мы начнем друг к другу плохо относиться», — рассказывала она.

В тот же период Медынич переехала из Санкт-Петербурга в Москву.

«Много лет я сюда ездила на съемки. Было безумно тяжело играть спектакль в Питере, садиться в поезд, сниматься в Москве, потом опять садиться в поезд и ехать в Питер играть спектакль. У меня рекорд — шесть ночей без перерыва в поезде. В какой-то момент я перестала понимать, в каком городе нахожусь», — делилась Ольга.

Съемки в популярном сериале «Светофор» подарили Ольге любовь. В 2016 году она вышла замуж за актера Джемала Тетруашвили. Они во многом понимали друг друга, ведь оба пережили неудачные отношения и растили детей от первых браков. По словам Ольги, она оценит во втором муже щедрость и теплое отношение к Диме, который почти сразу окрестил отчима «мой Джемочка».

«У меня очень кайфовые мужики: сын и муж. Мы как-то разбредаемся и можем полдня не видеться. Мы по квартире шуршим, у нас нет криков. В молодости я была очень нетерпимая, пыталась мужчине что-то объяснить. Сейчас пришла к мнению, что семейная жизнь — не поле боя. Нужно, наоборот, этот баланс поддерживать. Только кто-то поплыл, допустим, нет настроения, ну ляг, обними и скажи, что все будет хорошо. Нужно, конечно, быть очень терпимым и уважительно относиться к партнеру. Это большая проверка для всех семей», — отмечает Медынич.

Ольга Медынич и Джемал Тетруашвили (Фото: кадр из сериала «Светофор»)

Чем сейчас занимается Ольга Медынич


Сегодня Ольга Медынич продолжает творческую деятельность. Ее можно увидеть в постановках «В Бореньке чего-то нет» и «Взрослые игры». В 2023 году артистка снялась в проектах «Страсти по Матвею», «Волшебный участок», «Мастодонт», «Крутая перемена» и «Уставший».

В скором времени должны выйти следующие картины с участием актрисы: «Макрон», «Илия Муромец», «Шеф», «Кто быстрее?» и «Курьеры».

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Предложение руки и сердца: чем закончился концерт певицы МакSим в Новосибирске
На концерте МакSим в Новосибирске парень сделал предложение девушке прямо со сцены
28 февраля 2025, 17:26

Фото: iStock/Anton Vierietin

Певица МакSим устроила тур по городам России. Свой первый свой концерт она дала 27 февраля в Новосибирске, во время которого произошел удивительный случай. Об эом рассказала менеджер артистки Яна Богушевская.
«На концерте в Новосибирске на сцену вышел молодой человек, который сделал предложение своей возлюбленной», — рассказала Богушевская в беседе с Общественной Службой Новостей.

Оказалось, что молодой человек по имени Никита напрямую обратился к певице и попросил разрешить ему сделать предложение своей возлюбленной прямо со сцены, и МакSим эту просьбу поддержала.

Девушка Никиты предложение руки и сердца приняла, уточнила Богушевская.

Ранее менеджер певицы МакSим опровергла информацию о том, что начались съемки фильма о жизни артистки.

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Были ухажеры из Америки: как Любовь Полищук сдала сына в интернат и нашла счастье со вторым мужем
28 февраля 2025, 17:20

Любовь Полищук (Фото: Instagram*, @shnobelina)

Личная жизнь яркой, красивой, харизматичной актрисы Любови Полищук часто «соперничала» с её работой: первый муж не поддерживал стремлений артистки развиваться в профессии, ей приходилось надолго расставаться с сыном из-за бесконечных репетиций, выступлений и гастролей. Но Полищук улыбнулась удача: она встретила художника Сергея Цигаля. Подробнее — в материале «Радио 1».

Первая попытка



Со своим первым мужем Валерием Макаровым Любовь Полищук познакомилась, когда проходила курсы эстрадного искусства в Москве. Там же влюбленные поженились, а после вместе вернулись в родной Омск. Здесь супругов сразу приняли в местную филармонию. Они создали просто потрясающий конферанс, и зрители полюбили пару за талант перевоплощения и искромётный юмор.

В 1972 году у них родился сын Алексей. Заботы о ребёнке, попытки совмещать материнство с творчеством — всё это не мешало Полищук мечтать о чём-то бóльшем. Она продолжала выступать, разучивала новые монологи, работала с текстами талантливых авторов, в том числе Михаила Жванецкого, с которым познакомилась ещё в Москве.

Любовь Полищук (Фото: Instagram*, @shnobelina)

Однако Полищук не хотела ограничиваться только этим. Она мечтала о сцене и больших ролях, только путь из эстрады в драматическое искусство в те годы был практически закрыт. Театры с недоверием относились к артистам, работавшим с юмористическим жанром. Да и муж актрисы не поддерживал её стремление к переменам.

«Ты уже артистка, Люба. Попытка сменить жанр — большой риск», — говорил Валерий.
Тем не менее Полищук была убеждена, что может достигнуть новых высот в своей профессии. Когда Алексею исполнилось четыре года, Любовь и Валерий разошлись. Актриса оставила ребенка в Омске у родителей, а сама отправилась покорять столицу. После развода Полищук больше никогда не встречалась с Макаровым и даже не следила за его судьбой.


Долгая разлука с сыном



Уже в Москве Полищук зачислили в штат мюзик-холла, где она играла в спектакле «"Красная стрела" прибывает в Москву» режиссёра Павла Хомского.

Спустя некоторое время она смогла забрать сына в столицу, хотя первое время им приходилось жить в не очень комфортных условиях. Их крохотная комната в семейном общежитии больше напоминала склад: толстый матрас на полу вместо кровати, несколько ящиков вместо мебели. Одежду некуда было складывать, поэтому она висела прямо на вбитых в стену гвоздях.

Репетиции в театре длились часами, и Алексей часто оставался один, на гастроли его не всегда можно было брать с собой. В итоге актриса приняла для себя непростое решение — отдать ребёнка в интернат.

Алексей Макаров, сын Любови Полищук (Фото: Instagram*, @makarov_alexey_)

Всегда после гастролей первым делом Любовь бежала к сыну, забирала домой, старалась проводить с ним как можно больше времени.
«Я сделаю всё, чтобы забрать тебя отсюда как можно скорей. Обещаю», — сказала актриса своему сыну.
Спустя четыре года Любовь смогла забрать сына из интерната. К тому времени у актрисы уже была небольшая квартира в Чертаново, которую она смогла купить на заработанные деньги.


«Не могла без любви»



Любовь Полищук никогда не была обделена мужским вниманием. Как-то раз она сказала:
«Никогда не могла без любви. Меня и за границу хотели увезти. Были ухажеры из Америки и из Германии. Но когда он узнавал, что ребёнок... Мужики же — такие трусы…»
Со вторым мужем художником Сергеем Цигалем актрису познакомил Геннадий Хазанов. Их первое свидание оказалось на редкость удачным.

Любовь Полищук (Фото: Instagram*, @shnobelina)

Вскоре они начали жить вместе, а через несколько месяцев Любовь обнаружила, что беременна. Она сама предложила ему пожениться, сказав, что двоих детей не потянет. После её слов Цигаль поднялся и вышел из квартиры. Полищук думала, что сбежал, но вскоре Сергей вернулся с букетом красных гвоздик и сделал ей предложение.


Женское счастье



Первые дни своей супружеской жизни Полищук до последних дней вспоминала с особым трепетом. Муж постарался превратить их в настоящую сказку. Тепло приняли невестку и её сына родители Цигаля, погрузив в мир неведомых ей ранее семейных ценностей. Когда же актриса родила дочь Мариэтту, казалось, счастью не будет предела.

Сергей Цигаль (Фото: Instagram*, @shnobelina)

Полищук очень много снималась в кино, работала в антрепризе, озвучивала мультфильмы и вела программы. Сергей взял на себя многие бытовые заботы, освобождая жену для творчества. Он прекрасно готовил, поддерживал и заботился о ней. Именно взаимопонимание и любовь помогли им пережить непростые времена.


Болезнь и последние годы жизни



Выполняя акробатический трюк на сцене, Любовь Полищук выбила себе три позвонка. Она мучилась от сильной боли, врачи стали её верными спутниками. В 2000 году актриса попала в автомобильную аварию. Казалось, травмы получила не смертельные, но последствия оказались куда более серьёзными.

Мариэтта Цигаль-Полищук (Фото: Instagram*, @shnobelina)

Полищук перенесла несколько операций. Артистка никогда не жаловалась, по-прежнему выступала в театре, снималась в кино. Только близкие знали, как ей тяжело.
«Мама так уставала от всей этой карусели, что порой просто отстранялась от всего на свете. Садилась в кресло, ставила рядом с собой тазик семечек и вязала, вязала, вязала. Так могло продолжаться несколько часов», — делился воспоминаниями сын Алексей.
В последние годы актрисе приходилось играть сидя, так как стоять было уже невозможно. О том, что у неё обнаружили саркому позвоночника, знали лишь близкие. Сергей Цигаль делал всё, чтобы спасти жену. Алексей отказался от всех репетиций и съёмок, чтобы побыть с мамой. Мариэтта тоже находилась рядом. Из Омска приехала мать актрисы Ольга Пантелеевна.

Любовь Полищук (Фото: Instagram*, @shnobelina)

Однако, даже лучшие врачи Москвы и Израиля не смогли вылечить Любовь Григорьевну. Осенью 2006 года состояние артистки резко ухудшилось. Врачи сделали всё возможное, но спасти Любовь Полищук не удалось. 28 ноября 2006 года она ушла из жизни.

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«Вова, а твоя мама сейчас на любовном свидании»: как Евгения Ханаева бросила единственного сына ради мужчины
28 февраля 2025, 17:14

Евгения Ханаева (фото: кадр из фильма «Москва слезам не верит»)

Евгения Ханаева стала известной в зрелом возрасте, хотя её актёрская карьера началась ещё в юности. Она играла роли уверенных в себе женщин, которые часто становились наставницами для других героев, помогая им найти правильный путь. Чаще всего её персонажи были преподавательницами или матерями, готовыми на всё ради своих детей.

Однако жизнь самой актрисы оказалась совсем не похожа на её сценические образы. Евгения ушла из семьи, оставив сына-школьника. Что заставило её так поступить и как сложилась личная жизнь актрисы, расскажет «Радио 1».

Детство и карьера в театре


Будущая актриса родилась в семье домохозяйки и оперного певца Никандра Ханаева, который работал в Большом театре. Благодаря своей профессии отец часто встречался с известными людьми, но больше всего маленькой Жене нравилось, когда к ним в гости приходили коллеги отца — артисты, с которыми она общалась с детства.

В итоге после школы она и сама решила стать актрисой и поступила в театральное училище. Несмотря на её очевидный талант, педагоги не верили в её успехи и утверждали, что с такой внешностью она не сможет добиться большого признания. Эти слова сильно повлияли на её самооценку, и она смирилась с ролью актрисы второго плана.

Однако всё изменилось после её роли в фильме «Розыгрыш». Режиссёр Владимир Меньшов увидел её потенциал и пригласил в фильм «Москва слезам не верит» на роль матери Родиона. Эта роль принесла актрисе широкую популярность и сделала её известной на всю страну.

Евгения Ханаева (фото: кадр из фильма «Москва слезам не верит»)

Личная жизнь: бросила сына и мужа


Первым серьёзным романом Евгении был её однокурсник Константин Градополов, сын известного боксёра и актёра. На протяжении нескольких лет пара была вместе, но вмешательство родителей привело к расставанию.

Константин, как утверждают, так и не смог забыть Евгению и сохранил чувства к ней на протяжении всей жизни.

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Евгения же встретила Анатолия Успенского — сына сотрудника МХАТа. Он был моложе девушки на четыре года, но между ними зародилась сильная любовь. Родители актрисы также не одобряли этот союз, но после личной встречи с Анатолием изменили своё мнение.

Молодые люди поженились, и в 1953 году у них родился сын Владимир, который рассказал, что, несмотря на то, что его мама постоянно пропадала на репетициях и спектаклях, детство у него было счастливым.

Анатолий же, в отличие от жены, уделял сыну намного больше времени. Он научил Владимира кунг-фу, организовал занятия с репетиторами, чтобы тот овладел немецким языком. Кроме того, Анатолий повлиял на выбор профессии сына: наследник Ханаевой и Успенского вслед за отцом стал экономистом и преуспел в этой области.

Анатолий и Владимир Успенские (фото: кадр из документального фильма «Под звуки нестареющего вальса»)

Любовь, которая разрушила семью


Тем не менее, когда Владимир был подростком, его жизнь изменилась: Евгения просто ушла из семьи, даже не попрощавшись с мужем и единственным сыном. Актриса влюбилась в своего коллегу Льва Иванова и ради него бросила всех.

«Были гадкие звонки "доброхотов" из театра: "Вова, а твоя мама сейчас на любовном свидании" и прочее. Я думал, может, какие-то завистники звонят. Но, наконец, моя 46-летняя мама ушла из дома не попрощавшись, когда я был в школе. Для отца это стало страшным и неожиданным ударом. Я же видел, как счастливы они были, но у мамы случилась роковая страсть! Отец после развода больше не женился», — рассказал сын Евгении Ханаевой.

Однако возлюбленные свадьбу так и не сыграли: у Иванова была жена, которая тяжело болела и требовала постоянного ухода. Именно по этой причине Лев не смог оставить свою жену, даже ради Евгении.

Евгения Ханаева (фото: кадр из фильма «Москва слезам не верит»)

В итоге актриса ушла, сняла жильё и продолжила свою карьеру, но вернуться в семью уже не решилась. Знакомые семьи утверждают, что актриса иногда ходила к школе, где учился её сын, чтобы хотя бы издали увидеть его, но они не общались.

«Школу я окончил довольно угрюмым молодым человеком. Но благодаря отцу с пути не сбился, поступил в институт, а там — дружный студенческий коллектив, занятия, увлечения, я встретил много хороших друзей. С мамой я часто вёл внутренний диалог, воображая, как обсуждаю с ней свои дела, но она даже не звонила», — вспоминал Владимир.

Страшная болезнь Ханаевой


Период молчания продолжался долгие 17 лет. За это время Евгения так и не решилась восстановить отношения с Владимиром, и он не сделал первый шаг, чтобы наладить контакт. Но однажды просто позвонила ему и спросила как он поживает.

Связаться с сыном актриса решила только того, когда серьёзно заболела: она резко затормозила на светофоре и получила серьезные травы. Её состояние ухудшалось — ей диагностировали смещение верхнего позвонка, и она страдала от сильных болей. Почувствовав, что её время уходит, она всё-таки позвонила Владимиру.

Владимир Успенский (фото: кадр из документального фильма «Под звуки нестареющего вальса»)

Он не стал её ни в чем упрекать и обвинять, не держал на нее обиды. Наоборот: Владимир познакомил маму с женой и детьми, помогал с продуктами и лекарствами, часто навещал.

«Наверное, многие сыновья-подростки на моем месте возненавидели бы мать. Но со мной этого не случилось. И отец никогда не настраивал меня против нее. Могу поклясться своим здоровьем. Он ничего плохого не говорил, даже когда она ушла», — отмечал Владимир.

В итоге спустя два года Евгения решилась на операцию. Шансы на её успешный исход врачи оценивали в 40%. К сожалению, удача отвернулась от актрисы, и 8 ноября 1987 года она скончалась в больнице на 67-м году жизни.

О том, что ей присвоили звание Народной артистки СССР, она так и не узнала.

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«Я купил у Пугачевой»: Якубович ответил на слухи о своих богатствах
Якубович ответил на слухи о богатствах иронией о покупке замка Пугачевой
28 февраля 2025, 16:42

Леонид Якубович (Фото: Instagram*/yakubovitch)

Телеведущий Леонид Якубович иронично отреагировал на слухи о своих богатствах. Его слова приводит «Экспресс Газета».
«А еще у меня баня 2000 кв. м с бассейном с газированной водой! И замок Грязи я купил у Пугачевой!» — сказал звезда «Поле чудес».
При этом Леонид Аркадьевич не подтвердил, но и не опроверг информацию, предоставленную первоисточником.

Вместе с тем не стал молчать его директор Табриз Шахиди. Мужчина посетовал, что лучше бы СМИ публиковали статьи о достижениях России и ее талантливых детях.

«Просвещали бы аудиторию. Нет же, пишут сначала о квартире уже лет 10! О том, что у него в Питере огромная квартира. Да! И три участка по 40 гектаров! И самолет ЯК-40 тоже у него есть! Это чепуха и откровенный бред», — прокомментировал Шахиди.

Ранее сообщалось, что скрывал от общественности Леонид Якубович.

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Ксения Трейстер в роли Натали, неудачное поступление и серьезная травма: творческий путь молодой актрисы из фильма про Пушкина
28 февраля 2025, 16:30

Ксения Трейстер (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Ксения Трейстер — талантливая молодая актриса театра и кино, уже успевшая заявить о себе на сцене.
Зрители театра могли наблюдать её в ролях Наташи Ростовой и Татьяны Лариной, а поклонники кино, вероятно, запомнили её смелую героиню Риту Шарову из второго сезона «Пищеблока». Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».

Детство Ксении Трейстер

Ксения Трейстер родилась в Москве в ноябре 2001 года. С раннего возраста она проявляла творческий подход к жизни и была очень активной, но о карьере актрисы никогда не задумывалась.

Её настоящей страстью были танцы – народные, классические и современные. В общей сложности она посвятила хореографии более десяти лет. Кроме того, Ксения занималась большим теннисом, плаванием, изучала английский язык и училась в физико-математическом классе. Однако однажды всё изменилось.

«Однажды я поняла: то чувство, которое испытываю на сцене, какое-то правильное. Есть ощущение, что происходит маленькое чудо. Мне хорошо здесь и сейчас. И я не смогла себя убедить не идти в актерскую профессию», — делилась она.
Фото: iStock/MarioLisovski

Прослушивание


Первая попытка поступить в театральный вуз закончилась неудачей. Однако её подруга, студентка первого курса «Щуки», помогла исправить ситуацию. Прослушав Ксению, она заметила, что подготовленная программа для вступительных экзаменов ей не подходит. Получив ценные рекомендации, Ксения всего за несколько недель вновь подготовилась.

На прослушивании в театральном институте имени Бориса Щукина она сразу почувствовала, что всё идет правильно, когда начала читать прозу. С нулевого тура она сразу прошла на третий и в итоге стала ученицей мастерской Анны Дубровской.

Театральная карьера Ксении Трейстер

Ксения Трейстер начала свою театральную карьеру еще во время учебы, участвуя в спектаклях «Дядя Лева» и «Покровские ворота» в Театре на Бронной. На первом курсе она узнала, что режиссер Римас Туминас планирует ставить «Войну и мир» в Театре им. Вахтангова, и сразу стало ясно, что это будет значимое событие.

На втором курсе Ксения решилась подойти к Туминасу и попросила его рассмотреть её кандидатуру на роль Наташи Ростовой. Режиссер отнесся к этому с недоверием, но предложил ей подготовить отрывок для пробы. Найти время для встречи с ним оказалось непросто, после нескольких попыток Туминас в итоге отказал ей.

Надежда на участие в постановке возродилась на третьем курсе, когда Ксения получила сообщение о желании режиссера поговорить с ней. Ей пришлось пройти через множество проб, где она читала отрывки из произведения Толстого, танцевала и пела, однако Туминас не спешил с решением.

Когда он наконец утвердил двадцатилетнюю актрису на роль Наташи Ростовой, Ксения решила не распространяться о своей удаче. Информация о её репетициях в Театре Вахтангова была известна ректору Евгению Князеву, который сам участвовал в новой постановке. Она предоставила заявление от театра для объяснения пропусков занятий, что также способствовало пониманию со стороны преподавателей.

Совмещать учёбу и работу было нелегко, но педагоги проявили лояльность, осознавая важность репетиций для профессионального роста Ксении. Она начала репетировать в октябре 2021 года, а премьера «Войны и мира» состоялась в ноябре. Критики высоко оценили её выступление.

Фото: iStock/Chinnapong

Актерская карьера Трейстер

В декабре 2022 года, во время гастролей Театра Вахтангова в Барнауле, Ксения получила травму ноги. В первом акте она наступила на занозу длиной 10 сантиметров, которая пробила её ступню насквозь. Из-за этого роль пришлось доигрывать актрисе Асе Домской, а Ксению после операции по удалению занозы отправили на лечение в Москву.

После участия в спектакле «Война и мир» Ксения также играла в других постановках театра, таких как «Мужчины и женщины» и «Евгений Онегин», где исполнила роль Татьяны Лариной. В конечном итоге актриса решила покинуть Театр на Малой Бронной, сосредоточившись на одной сцене.

Её дебют в кино состоялся во втором сезоне сериала о 90-х «Мир! Дружба! Жвачка!», который вышел в 2021 году. Ксения сыграла небольшую роль девушки-толкиенистки Галадриэль (или просто Гали), в которую влюбляется Илья (Фёдор Рощин). Однако в третьем сезоне её персонаж больше не появился, так как сценаристы объяснили это тем, что Илья воспринимал её как «тренировочную девушку» и вскоре расстался с ней.

Личная жизнь актрисы

О личной жизни Ксении Трейстер известно немного. Она делилась, что изучает испанский и французский языки, увлекается пением и умеет ездить верхом.

Ксения Трейстер в исторической мелодраме «Натали и Александр»

На Первом канале стартовала историческая мелодрама «Натали и Александр», рассказывающая о любви Натальи Гончаровой и Александра Пушкина.

Сюжет охватывает короткий, но насыщенный период их жизни, полный счастья и трагедии. Роль главной героини исполнила актриса Ксения Трейстер.

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