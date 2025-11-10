Стало известно, сколько Валерий Леонтьев заработает на Пхукете в Рождество

10 ноября 2025, 16:20

Валерий Леонтьев получит 100 тысяч евро за выступление в Таиланде

Валерий Леонтьев (Фото: Instagram* @valera_leontiev)

Концертный директор Сергей Лавров сообщил, что певец Валерий Леонтьев получит за выступление на Пхукете 7 января не менее 100 тысяч евро.





В беседе с «NEWS.ru» Лавров уточнил, что такой гонорар стал для артиста стандартным в последнее время. Размер оплаты не зависит от того, сколько зрителей придёт на концерт.

«Выступление Валерия Яковлевича сейчас стоит €100 тыс. Леонтьев — это очень большой эксклюзив, и кто хочет, тот заплатит эту сумму, и неважно, сколько зрителей будет в зале», — рассказал продюсер.