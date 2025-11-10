Стало известно, сколько Валерий Леонтьев заработает на Пхукете в Рождество
Валерий Леонтьев получит 100 тысяч евро за выступление в Таиланде
Концертный директор Сергей Лавров сообщил, что певец Валерий Леонтьев получит за выступление на Пхукете 7 января не менее 100 тысяч евро.
В беседе с «NEWS.ru» Лавров уточнил, что такой гонорар стал для артиста стандартным в последнее время. Размер оплаты не зависит от того, сколько зрителей придёт на концерт.
«Выступление Валерия Яковлевича сейчас стоит €100 тыс. Леонтьев — это очень большой эксклюзив, и кто хочет, тот заплатит эту сумму, и неважно, сколько зрителей будет в зале», — рассказал продюсер.В качестве примера он привёл недавнюю закрытую вечеринку в Париже. Там билеты стоили от 900 евро, а мероприятие посетили триста человек. Таким образом, организаторы не только покрыли расходы, но и получили прибыль.
