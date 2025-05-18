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«Ушла внезапно»: солист группы «Челси» о смерти жены

Певец Корзин рассказал, что его жена Екатерина умерла во сне
Екатерина Корзина (Фото: Instagram*/korzinakatya)

Екатерина Корзина (Фото: Instagram*/korzinakatya)

Музыкант Алексей Корзин рассказал «Аргументам и фактам», что его жена Екатерина умерла во сне. По словам солиста группы «Челси», он нашел супругу утром, а ночью укладывал младшего сына. Мужчина пытался реанимировать возлюбленную, но тщетно.
«У меня нет на руках финального заключения всех экспертиз. Все, что я знаю, это, скорее всего, произошло мгновенно. Катя ушла во сне. Катя ушла внезапно, без причины. Мы накануне смотрели вместе фильм, смеялись, строили планы, а утром твоя жизнь разделяется на до и после», — прокомментировал Корзин.
Корзин воспитывает восьмилетнего Петра, которому в конце мая исполнится девять и Георгия, которому исполнится четыре. Сейчас Алексею с детьми помогает теща.

Екатерины Корзиной не стало на 35-м году жизни.

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#новости
Дочь Эмина Агаларова победила на чемпионате по кунг-фу в Италии
18 мая 2025, 17:38

Эмин Агаларов с дочерью Аминой (Фото: Инстаграм* @eminofficial)

У Эмина Агаларова и его бывшей супруги, дочери президента Азербайджана, Лейлы Алиевой, трое детей: близнецы Али и Микаил, а также дочь Амина. Девочку Лейла удочерила уже после развода, однако артист относится к ней как к родной.
Недавно Эмин опубликовал ролик с чемпионата по боевому искусству кунг-фу, который состоялся в Италии. За триумфом Амины наблюдала ее мать и старшие братья.

«Сегодня в Италии прошел чемпионат по кунг-фу и на этом чемпионате победила моя дочь. Ей 11 лет, ее зовут Амина и я страшно горжусь! Это ее первая большая победа. Моя гордость, моя Амина! Очень хотел поделиться с вами радостью сегодня», — заявил Эмин.

Дочь Эмина Агаларова Амина (Фото: Инстаграм* @eminofficial)

Артист пожелал всем детям побед, веры в себя и удовольствия от занятий любимым делом.

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«Настало время сделать все по-взрослому»: Деревянко сделал предложение возлюбленной
Павел Деревянко сделал предложение Зое Фуць на футбольном поле
18 мая 2025, 17:23

Павел Деревянко и Зоя Фуць (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Актер Павел Деревянко сделал предложение своей возлюбленной Зое Фуць прямо на футбольном поле. Мужчина отметил, что они знакомы почти пять лет. Герой сериала «Участок» оценил мудрость, красоту и чувство юмора избранницы.
«Настало время, мне кажется, сделать все по-взрослому», — произнес Павел Деревянко.
Затем артист преклонил колено перед девушкой и предложил руку и сердце. Присутствующие замерли в ожидании, снимая все на камеру, сама Зоя, видимо, была шокирована и счастлива одновременно. В ответ она протянула руку, а Павел в свою очередь окольцевал невесту. Затем молодые обнялись и поцеловались. Зое Фуць вручили роскошный букет белых роз, которые дополняли синие.

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Киркоров получил кулич и афишу вместо статуэтки пантеры за 2,5 млн руб
18 мая 2025, 17:04

Филипп Киркоров (Фото: Telegram/@official_kirkorov)

Филиппа Киркорова стали преследовать неудачи еще до начала его выступления в Петербурге, где он едва не сгорел из-за пиротехники. Исполнитель хита «Просто подари» не смог приобрести в качестве сувениров статуэтки общей стоимостью практически три миллиона рублей.
«Какая пантера, ничего себе. Заберу», — говорил поп-король российской эстрады журналистам.

Помимо этого, певцу понравился стразовый варан за 240 рублей и енот из меха, чья цена неизвестна.

«Будем вылетать, все заберем», — добавил Филипп Бедросович в шоу «Однажды».
При этом через пару дней, когда артист ехал в столицу, магазин был закрыт. Вместо сувениров он получил от фанатов кулич и афишу своего сольного выступления, на которое были распроданы все билеты.

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#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
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Намекнули на свадьбу? Shaman анонсировал свою новую песню в кадре с Мизулиной
Shaman анонсировал свою новую песню «Первая любовь»
18 мая 2025, 16:42

Ярослав Дронов (Фото: Telegram/@shaman_channel)

Певец Ярослав Дронов (Shaman) анонсировал в личном Telegram-канале свою новую песню «Первая любовь». Исполнитель опубликовал кадры со своей возлюбленной Екатериной Мизулиной, которая держит на видео роскошный букет.
По словам Ярослава, в сети уже можно прослушать небольшой отрывок его композиции. Он добавил, что представит новый хит 24 мая, когда в российских школах прозвучит Последний звонок.

«Предлагаю школьникам и выпускникам снимать тематические видео под этот звук и выкладывать у себя на страничках с хештегом #SHAMANперваялюбовь. Самые популярные ролики возьмём в клип, который выйдет 24-го мая вместе с релизом песни», — написал Дронов.
Перед этим стало известно, что Мизулина и Дронов подрались по время прямого эфира в Minecraft. Трансляция была запущена ко Дню Победы.

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«Мы с Анатолием вместе навсегда»: Певица Слава открыта к новым отношениям, но не забывает про бывшего
Слава заявила, что открыта к новым романам, но не забывает про Данилицкого
18 мая 2025, 16:24

Певица Слава (Анастасия Сланевская) (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певица Слава заявила в своем блоге, что открыта к новым отношениям, однако при этом она не забывает про экс-партнера Анатолия Данилицкого.
«Мы с Анатолием вместе навсегда, потому что у нас дочь Антонина. Но сейчас наши отношения больше как у родных людей, друзей», — объяснила артистка.

По ее словам, она открыта для новых отношений и уже активно флиртует. 44-летняя знаменитость считает, что ее возраст не является поводом ставить на себе крест и отказываться от романов.

Слава добавила, что не испытывает нехватки в восхищенных мужских взглядах.

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