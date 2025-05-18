«Ушла внезапно»: солист группы «Челси» о смерти жены

Екатерина Корзина (Фото: Instagram*/korzinakatya)
Музыкант Алексей Корзин рассказал «Аргументам и фактам», что его жена Екатерина умерла во сне. По словам солиста группы «Челси», он нашел супругу утром, а ночью укладывал младшего сына. Мужчина пытался реанимировать возлюбленную, но тщетно.
«У меня нет на руках финального заключения всех экспертиз. Все, что я знаю, это, скорее всего, произошло мгновенно. Катя ушла во сне. Катя ушла внезапно, без причины. Мы накануне смотрели вместе фильм, смеялись, строили планы, а утром твоя жизнь разделяется на до и после», — прокомментировал Корзин.Корзин воспитывает восьмилетнего Петра, которому в конце мая исполнится девять и Георгия, которому исполнится четыре. Сейчас Алексею с детьми помогает теща.
Екатерины Корзиной не стало на 35-м году жизни.
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