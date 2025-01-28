«Язык не поворачивался»: почему сын Дмитрия Нагиева не мог называть его отцом? Скандалы и судебные тяжбы знаменитого наследника

Кирилл Нагиев (Фото: соцсети)
Кирилл Нагиев — сын знаменитого актёра и шоумена Дмитрия Нагиева и петербургской радиоведущей Алисы Шер. 35-летний Нагиев-младший — талантливый актёр, известный по таким картинам, как «Марафон желаний», «Анечка» и «Холоп».
Хотя этот молодой человек и обладает выдающимися способностями, он известен своим вспыльчивым характером, из-за чего режиссёры часто избегают сотрудничества с ним. О личной жизни и скандалах Нагиева-младшего читайте в материале «Радио 1».
Кирил Нагиев появился на свет 31 августа 1989 года. В то время его мать, знаменитая радиоведущая Алиса Шер, ещё не была известна широкой публике, а его отец, Дмитрий Нагиев, учился на третьем курсе одного из театральных вузов Ленинграда. В те времена родители были сосредоточены на построении своей карьеры, а воспитание ребёнка лежало на плечах бабушки и дедушки.
Кирилл Нагиев (Фото: скриншот к/ф «Стендап под прикрытием»)
Сын прославленного отца не строил планов относительно своей артистической карьеры. К тому же дедушка видел его будущее в археологии, а бабушка хотела, чтобы он стал выдающимся хирургом. Однако ближе к завершению школьного обучения юноша начал принимать участие в школьных театральных представлениях и, можно сказать, ощутил влечение к сцене.
После окончания школы Кирилл стал студентом Школы-студии МХАТ. Однако, отучившись два курса, он решил продолжить образование в театральном вузе Санкт-Петербурга, где и получил диплом актёра.
Аглая Тарасова и Кирилл Нагиев (Фото: скриншот к/ф «Марафон желаний»)
В кинематографе Нагиев-младший дебютировал в юном возрасте. Ещё будучи учеником школы, он появился в небольшом эпизоде комедийного сериала «Осторожно, Задов!», где главную роль исполнил Нагиев-старший. В начале нулевых Кирилл в основном занимался киноиндустрией, снимаясь в телевизионных проектах.
После были работы в фильмах «Анечка», «Ловушка», «Территория Джа» и «Принц Сибири». В настоящее время в фильмографии Кирилла Нагиева-младшего насчитывается более тридцати пяти работ. В 2023 году Дмитрий Нагиев-младший принял участие в третьем сезоне сериала «Училки в законе». А в октябре состоялась премьера сериала «Короче, план такой», в котором актёр сыграл одну из ключевых ролей. В 2025 году в производстве находится кинокартина «Мэр поневоле», где Кирилл сыграет главную роль.
В 2019 году Кирилл оказался в центре внимания из-за публикации в социальной сети Instagram*. На фотографии, которые молодой человек выложил в своем профиле, изображен премьер-министр Дмитрий Медведев. Политик прислоняется к иконе, на которой при помощи фотошопа изображено лицо действующего президента Владимира Владимировича Путина. Под фотографией Нагиев-младший подписал: «Гениально».
Тогда такой юмор оценили далеко не все. Некоторые люди посчитали, что изображение оскорбляет религиозные чувства и лидеров государства. Многие прямо обвинили актера в богохульстве.
Недавно стало известно, что Кирилл Нагиев, столкнулся с судебным разбирательством. Правительство Санкт-Петербурга подало иск против актёра из-за того, что он несвоевременно вносил арендную плату. Размер задолженности сына Нагиева перед правительством Санкт-Петербурга составляет порядка 93 тысяч рублей. Однако Кирилл Нагиев и его прославленный отец не давали комментариев по поводу возникшей задолженности.
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*(соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в РФ).
Питерское детство
Кирил Нагиев появился на свет 31 августа 1989 года. В то время его мать, знаменитая радиоведущая Алиса Шер, ещё не была известна широкой публике, а его отец, Дмитрий Нагиев, учился на третьем курсе одного из театральных вузов Ленинграда. В те времена родители были сосредоточены на построении своей карьеры, а воспитание ребёнка лежало на плечах бабушки и дедушки.
«Отец, когда женился на моей маме, переехал жить в её семью, к моим бабушке и дедушке. Он был совсем молодым студентом, и когда я заговорил, мой язык не поворачивался называть его папой, потому что папой по возрасту выглядел дедушка. Отца все в семье называли Димой, и у меня это прижилось», – цитирует слова Кирилла издание «Телеканал 78».
Кирилл Нагиев (Фото: скриншот к/ф «Стендап под прикрытием»)
Сын прославленного отца не строил планов относительно своей артистической карьеры. К тому же дедушка видел его будущее в археологии, а бабушка хотела, чтобы он стал выдающимся хирургом. Однако ближе к завершению школьного обучения юноша начал принимать участие в школьных театральных представлениях и, можно сказать, ощутил влечение к сцене.
После окончания школы Кирилл стал студентом Школы-студии МХАТ. Однако, отучившись два курса, он решил продолжить образование в театральном вузе Санкт-Петербурга, где и получил диплом актёра.
Работа в кино
Аглая Тарасова и Кирилл Нагиев (Фото: скриншот к/ф «Марафон желаний»)
В кинематографе Нагиев-младший дебютировал в юном возрасте. Ещё будучи учеником школы, он появился в небольшом эпизоде комедийного сериала «Осторожно, Задов!», где главную роль исполнил Нагиев-старший. В начале нулевых Кирилл в основном занимался киноиндустрией, снимаясь в телевизионных проектах.
После были работы в фильмах «Анечка», «Ловушка», «Территория Джа» и «Принц Сибири». В настоящее время в фильмографии Кирилла Нагиева-младшего насчитывается более тридцати пяти работ. В 2023 году Дмитрий Нагиев-младший принял участие в третьем сезоне сериала «Училки в законе». А в октябре состоялась премьера сериала «Короче, план такой», в котором актёр сыграл одну из ключевых ролей. В 2025 году в производстве находится кинокартина «Мэр поневоле», где Кирилл сыграет главную роль.
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Скандалы Нагиева-младшего
В 2019 году Кирилл оказался в центре внимания из-за публикации в социальной сети Instagram*. На фотографии, которые молодой человек выложил в своем профиле, изображен премьер-министр Дмитрий Медведев. Политик прислоняется к иконе, на которой при помощи фотошопа изображено лицо действующего президента Владимира Владимировича Путина. Под фотографией Нагиев-младший подписал: «Гениально».
Тогда такой юмор оценили далеко не все. Некоторые люди посчитали, что изображение оскорбляет религиозные чувства и лидеров государства. Многие прямо обвинили актера в богохульстве.
Недавно стало известно, что Кирилл Нагиев, столкнулся с судебным разбирательством. Правительство Санкт-Петербурга подало иск против актёра из-за того, что он несвоевременно вносил арендную плату. Размер задолженности сына Нагиева перед правительством Санкт-Петербурга составляет порядка 93 тысяч рублей. Однако Кирилл Нагиев и его прославленный отец не давали комментариев по поводу возникшей задолженности.
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*(соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в РФ).
Елена Генералова